Дженсен Хуанг умело расставляет приоритеты, жонглируя ценами и видеокартам, словно заправский циркач

Есть мнение, авторы которого утверждают, что не бывает плохих или хороших видеокарт. Согласимся, ведь всё решает правильное соотношение между ценой и быстродействием, ну а некоторые графические чипы слишком дорогие или ужасно медленные. Вот и получается, что налицо полная рассинхронизация между переменными. Потенциальные покупатели неплохо улавливают подобные мелочи, а народная молва только подливает масла в огонь. Стоит вам только допустить ошибку, и уже завтра об этом напишут все уважающие себя технологические сайты, раструбив всему миру о провале вселенского масштаба. Вот только иногда происходит так, что те или иные цены не зависят от воли производителя, а бывает и так, что нам нарочно подбрасывают неликвид, пытаясь натолкнуть на правильные действия.

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Сегодня мы разберём несколько видеокарт NVIDIA и AMD, которые вам категорически не стоит даже покупать. Все они могли бы стать неплохой основой для игровой сборки, вот только у Дженсена Хуанга свои резоны. Кто-то утверждает, что глава зелёных намерен распродать все запасы прошлого поколения, а после налаживать массовый выпуск новинок. Ну а судя по тем фактам, что попадают в прессу, нам скармливают грабительские ценники на старые флагманы только для того, чтобы мы кинулись покупать новинки. Давайте уделим этой тебе побольше внимания.

В продаже можно встретить прекрасную видеокарту GeForce RTX 4070 Ti. Она стоит 87 тысяч рублей и обладает всем необходимым для того, чтобы сделать любого геймера счастливым. Здесь вам и 12 Гб видеопамяти, и высокая производительность, и доступ к технологии масштабирования третьего поколения. Кажется, что выбор идеален, вот только это могло быть не так, если бы старые флагманы стоили бы немного дешевле. Об этих видеокартах мы поговорим немного ниже, а пока стоит заметить, что GeForce RTX 4070 Ti действительно предлагает внушительное количество кадров в секунду в любой игре, но слишком дорога и должна была бы стоить не дороже 650 долларов, что предполагало бы цену в 60 тысяч рублей.

GeForce RTX 4070 – это ещё одна видеокарта NVIDIA, которая всего за несколько дней после своего выхода смогла вызвать ожесточённые споры. Дело в том, что данный графический чип принёс незначительный прирост быстродействия на уровне 30% по сравнению с появившейся на прилавках в конце 2020 года GeForce RTX 3070. Это очень мало, а значит Дженсен Хуанг намеренно срезал скорость видеокарты, но при этом поднял конечную стоимость. В нормальном мире, где нужно был бы скинуть цену GeForce RTX 3070 до 400 долларов, новая видеокарта не имела бы успеха, но NVIDIA прекрасно манипулирует рынком, поэтому не допустит того, чтобы её продукция прошлого поколения дешевела.

Смотрите, за 144 тысячи рублей вы можете купить GeForce RTX 3090 Ti. Это тот самый суперфлагман прошлого поколения, который долго время был самой желанной добычей каждого зажиточного энтузиаста. Что же, сегодня этот поверженный гигант даже немного медленнее GeForce RTX 4070 Ti, но стоит намного дороже. Учтите, что примерно такая же ситуация наблюдается и в американской рознице, ну а геймеры находятся в безвыходном положении. Хотите ещё примеров, тогда как вам GeForce RTX 3080 Ti за 103 тысячи рублей? А ведь перед нами видеокарта, которая ощутимо слабее GeForce RTX 4070 Ti и предлагает ровно такое же количество видеопамяти. Бессмысленный выбор, но подобные продукты лежат на прилавках магазинов по всему миру, вызывая удивление у обычных геймеров. Любители компьютерных игр смотрят на скорость обеих видеокарт, и приходят к выводу, что у них есть уникальная возможность сэкономить, купив GeForce RTX 4070 Ti.

Следом идут две видеокарты попроще: GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 Ti. Эти две являются прямыми конкурентками для GeForce RTX 4070. При этом первая слегка быстрее, но ощутимо дороже, тогда как вторая на 20% медленнее, и почти не отличается по цене. Абсурд, ведь GeForce RTX 4070 Ti на фоне старичков кажется просто идеальным выбором, ну а на самом деле перед нами работающая маркетинговая машина. Уверяем вас, когда придёт время снижать цены на старые флагманы, NVIDIA это обязательно сделает, а пока предпочтёт продавать нам новинки, сравнивая их с невыгодными предложениями прошлого поколения.

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Казалось бы, у AMD есть все основания вступить в ценовую войну, вот только красные не торопятся. Так, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 также невыгодны в сравнении с GeForce RTX 4070 Ti, как и указанные выше видеокарты NVIDIA. На этот раз у красных хотя бы есть 16 Гб видеопамяти, но это исключительно цифра, тогда как в реальных играх никакого преимущества дополнительная память не даёт. Стоит отметить, что сегодня появилась информация о появлении в магазинах США Radeon RX 7900 XT за 800 долларов. Похоже, AMD отчаянно пытается улучшить своё положение. Если бы эта видеокарта стала продаваться по такой стоимости в день релиза GeForce RTX 4070 Ti, то можно было бы ощутимо подпортить Дженсену Хуангу настроение. Ну а сегодня все уже забыли о новых флагманах от тётушки Су, поэтому шансов на успех крайне мало. Напомним, к началу лета должны появиться видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. Если у вас есть вопросы, обязательно изучите актуальные слухи на этот счёт в нашем материале.