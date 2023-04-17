Для чего обычный человек использует смартфон? Прежде всего стоит понимать, что мобильные телефоны давно из средства связи превратились в самый настоящий мультимедийный комбайн. При этом уже достаточно давно случился перелом, после которого люди стали реже выходить в интернет с настольных компьютеров и ноутбуков, предпочитая смартфоны. Процентное соотношение растёт, а проникновение высокотехнологичных устройств во все сферы нашей жизни продолжается. Современные люди не могут прожить без мессенджеров, находясь в постоянном контакте с работодателями, знакомыми и близкими. Ну а в какой-то момент мобильники научились хранить наши деньги. С тех пор как это произошло, между мошенниками и обычными пользователями ведётся постоянная борьба, когда первые пытаются украсть деньги вторых, используя для этого всё более изощрённые способы.
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Поскольку обычные уговоры уже не так хорошо работают, как 5 лет назад, то многие злоумышленники предпочитают использовать уязвимости в мобильных телефонах, которые давно известны. Некоторые наши читатели удивятся, ведь было бы логичным залатать все дыры, что позволило бы увеличить безопасность для десятков миллионов пользователей, вот только в нашем мире всё происходит с точностью до наоборот. Итак, есть Apple, которая поддерживает в актуальном состоянии смартфоны собственного производства ровно 5 лет после выхода. Это позволяет снизить опасность для каждого конкретного пользователя, а вот Google никуда не спешит. Специалисты компании даже не пытаются увеличить срок поддержки собственной операционной системы, оставляя смартфоны спустя 3 года после выхода выброшенными на свалку истории.
Никто не сказал, что пользоваться подобными устройствами после прекращения выхода операционной системы опасно. На самом деле риски не так высоки, но они есть и повышаются с каждым годом, а старички, которым больше пяти лет, и вовсе представляют собой бомбу замедленного действия. Использовать подобные гаджеты для хранения финансов неосмотрительно, ну а мы разберём финальный список мобильных телефонов Xiaomi, которые заявлены как актуальные и должны в 2023 году получить прошивку MIUI 14 на базе Android 13. В перечне указаны 120 аппаратов, а мы предлагаем нашим читателям изучить список.
Если вы не нашли своего телефона внутри, то со 100% вероятностью не получите новую прошивку от китайской компании. Увы, но вы в группе риска, поэтому задумайтесь о покупке телефона в обозримом будущем. Ну а если таких планов нет, то хотя бы перестаньте подключаться к общественным беспроводным сетям. Эксперты отмечают, что риск получения вирусов, взломов и в целом проникновения в ваш телефон в ресторанах быстрого питания и местных парках намного выше, чем в случае, если вы используете обычную мобильную сеть. Помните это, ведь простая рекомендация может спасти вас от финансового краха. Кстати, список финальный, но не окончательный. Имеется в виду, что новые аппараты, которые будут выходить в 2023 году, в него ещё будут добавляться, а вот все уже поступившие в продаже указаны в перечне.
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Xiaomi Civi
- POCO M3
- Redmi Note 11 4G
- Xiaomi Civi 1S
- Redmi Note 12 5G
- Mi 12S Ultra
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi 10 Prime+ 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi 11 Prime
- POCO C40
- Redmi Note 10T 5G
- Mi 11i
- Mi 11 LE
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 10T Japan
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 12
- Redmi Note 10 Lite
- Mi 11 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 11X Pro
- Redmi K40 Pro+
- POCO X3 Pro
- Redmi K50 Pro
- Redmi 10 2022
- Redmi K40 Gaming
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi Note 12 4G NFC
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi K30 4G
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K40
- Redmi Note 11 SE
- Mi 12 Lite
- Redmi Note 11S 5G
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 11
- Mi 11i Hypercharge
- POCO M4 5G
- Mi 12 Pro
- Mi 11X
- Mi 12T
- POCO X3 GT
- POCO M4 Pro 4G
- Mi Pad 5 Pro 12.4
- Mi 12T Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 9T 5G
- POCO M5s
- Mi 10T Lite
- Mi 10
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 10S
- Mi Pad 5 Pro
- Mi 10T
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi 10 5G
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi K30 Pro
- POCO F4
- Redmi Note 11R
- POCO M5
- Mi 10 Pro
- Mi 10i 5G
- Mi 11 Ultra
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 12
- Mi 11T
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 11T 5G
- POCO F3 GT
- POCO C40+
- Redmi 11 Prime 5G
- POCO F3
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi 9 Power
- Mi MIX FOLD 2
- Redmi K30S Ultra
- Mi 13 Pro
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 10
- Redmi Note 10 5G
- Redmi K50i
- Xiaomi Civi 2
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi 10A
- Mi 10T Pro
- Mi 12X
- Redmi K50
- Redmi 10 Prime 2022
- Redmi 10 Power
- Redmi K40S
- Mi 13
- Mi 12S
- Mi 11
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Mi MIX FOLD 2
- Redmi 10C
- POCO M4 Pro 5G
- Mi 12S Pro
- Redmi 9T
- Redmi 10 Prime
- POCO X3
- Mi Pad 5
- Mi 10S
- Redmi Note 11E
- POCO X4 GT
- Mi 11T Pro