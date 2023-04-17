Наиболее полный перечень актуальных смартфонов на середину апреля 2023 года

Для чего обычный человек использует смартфон? Прежде всего стоит понимать, что мобильные телефоны давно из средства связи превратились в самый настоящий мультимедийный комбайн. При этом уже достаточно давно случился перелом, после которого люди стали реже выходить в интернет с настольных компьютеров и ноутбуков, предпочитая смартфоны. Процентное соотношение растёт, а проникновение высокотехнологичных устройств во все сферы нашей жизни продолжается. Современные люди не могут прожить без мессенджеров, находясь в постоянном контакте с работодателями, знакомыми и близкими. Ну а в какой-то момент мобильники научились хранить наши деньги. С тех пор как это произошло, между мошенниками и обычными пользователями ведётся постоянная борьба, когда первые пытаются украсть деньги вторых, используя для этого всё более изощрённые способы.

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Поскольку обычные уговоры уже не так хорошо работают, как 5 лет назад, то многие злоумышленники предпочитают использовать уязвимости в мобильных телефонах, которые давно известны. Некоторые наши читатели удивятся, ведь было бы логичным залатать все дыры, что позволило бы увеличить безопасность для десятков миллионов пользователей, вот только в нашем мире всё происходит с точностью до наоборот. Итак, есть Apple, которая поддерживает в актуальном состоянии смартфоны собственного производства ровно 5 лет после выхода. Это позволяет снизить опасность для каждого конкретного пользователя, а вот Google никуда не спешит. Специалисты компании даже не пытаются увеличить срок поддержки собственной операционной системы, оставляя смартфоны спустя 3 года после выхода выброшенными на свалку истории.

Никто не сказал, что пользоваться подобными устройствами после прекращения выхода операционной системы опасно. На самом деле риски не так высоки, но они есть и повышаются с каждым годом, а старички, которым больше пяти лет, и вовсе представляют собой бомбу замедленного действия. Использовать подобные гаджеты для хранения финансов неосмотрительно, ну а мы разберём финальный список мобильных телефонов Xiaomi, которые заявлены как актуальные и должны в 2023 году получить прошивку MIUI 14 на базе Android 13. В перечне указаны 120 аппаратов, а мы предлагаем нашим читателям изучить список.

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Если вы не нашли своего телефона внутри, то со 100% вероятностью не получите новую прошивку от китайской компании. Увы, но вы в группе риска, поэтому задумайтесь о покупке телефона в обозримом будущем. Ну а если таких планов нет, то хотя бы перестаньте подключаться к общественным беспроводным сетям. Эксперты отмечают, что риск получения вирусов, взломов и в целом проникновения в ваш телефон в ресторанах быстрого питания и местных парках намного выше, чем в случае, если вы используете обычную мобильную сеть. Помните это, ведь простая рекомендация может спасти вас от финансового краха. Кстати, список финальный, но не окончательный. Имеется в виду, что новые аппараты, которые будут выходить в 2023 году, в него ещё будут добавляться, а вот все уже поступившие в продаже указаны в перечне.

Redmi Note 11 Pro 4G Xiaomi Civi POCO M3 Redmi Note 11 4G Xiaomi Civi 1S Redmi Note 12 5G Mi 12S Ultra Redmi Note 9 Pro 5G Redmi 10 Prime+ 5G Redmi Note 11S Redmi 11 Prime POCO C40 Redmi Note 10T 5G Mi 11i Mi 11 LE Redmi Note 11 5G Redmi Note 10T Japan Mi 11 Lite 5G NE Mi 12 Redmi Note 10 Lite Mi 11 Pro Mi 10 Ultra Mi 11X Pro Redmi K40 Pro+ POCO X3 Pro Redmi K50 Pro Redmi 10 2022 Redmi K40 Gaming Mi Pad 5 Pro 5G Mi 10 Lite Zoom Redmi Note 12 4G NFC Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 5G Redmi Note 12 Pro Redmi K30 4G Redmi K50 Ultra Redmi K40 Redmi Note 11 SE Mi 12 Lite Redmi Note 11S 5G POCO X3 NFC Redmi Note 11 Mi 11i Hypercharge POCO M4 5G Mi 12 Pro Mi 11X Mi 12T POCO X3 GT POCO M4 Pro 4G Mi Pad 5 Pro 12.4 Mi 12T Pro Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 8 (2021) Redmi Note 9T 5G POCO M5s Mi 10T Lite Mi 10 Mi 11 Lite 4G Redmi K40 Pro Redmi Note 11T Pro+ Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 10S Mi Pad 5 Pro Mi 10T Redmi Note 10 Pro Max Redmi 10 5G POCO M3 Pro 5G Redmi Note 11E Pro Redmi K30 Pro POCO F4 Redmi Note 11R POCO M5 Mi 10 Pro Mi 10i 5G Mi 11 Ultra Mi 11 Lite 5G Redmi Note 12 Mi 11T Redmi K30 Ultra Redmi Note 11T 5G POCO F3 GT POCO C40+ Redmi 11 Prime 5G POCO F3 Redmi Note 11T Pro Redmi 9 Power Mi MIX FOLD 2 Redmi K30S Ultra Mi 13 Pro POCO X4 Pro 5G Redmi K50 Gaming Redmi 10 Redmi Note 10 5G Redmi K50i Xiaomi Civi 2 Redmi Note 10 Pro Redmi 10A Mi 10T Pro Mi 12X Redmi K50 Redmi 10 Prime 2022 Redmi 10 Power Redmi K40S Mi 13 Mi 12S Mi 11 Redmi Note 11 Pro 5G Mi MIX FOLD 2 Redmi 10C POCO M4 Pro 5G Mi 12S Pro Redmi 9T Redmi 10 Prime POCO X3 Mi Pad 5 Mi 10S Redmi Note 11E POCO X4 GT Mi 11T Pro