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Финальный список из 120 смартфонов Xiaomi, которые в 2023г получат прошивку MIUI 14 на Android 13
Наиболее полный перечень актуальных смартфонов на середину апреля 2023 года
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Для чего обычный человек использует смартфон? Прежде всего стоит понимать, что мобильные телефоны давно из средства связи превратились в самый настоящий мультимедийный комбайн. При этом уже достаточно давно случился перелом, после которого люди стали реже выходить в интернет с настольных компьютеров и ноутбуков, предпочитая смартфоны. Процентное соотношение растёт, а проникновение высокотехнологичных устройств во все сферы нашей жизни продолжается. Современные люди не могут прожить без мессенджеров, находясь в постоянном контакте с работодателями, знакомыми и близкими. Ну а в какой-то момент мобильники научились хранить наши деньги. С тех пор как это произошло, между мошенниками и обычными пользователями ведётся постоянная борьба, когда первые пытаются украсть деньги вторых, используя для этого всё более изощрённые способы. 

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Поскольку обычные уговоры уже не так хорошо работают, как 5 лет назад, то многие злоумышленники предпочитают использовать уязвимости в мобильных телефонах, которые давно известны. Некоторые наши читатели удивятся, ведь было бы логичным залатать все дыры, что позволило бы увеличить безопасность для десятков миллионов пользователей, вот только в нашем мире всё происходит с точностью до наоборот. Итак, есть Apple, которая поддерживает в актуальном состоянии смартфоны собственного производства ровно 5 лет после выхода. Это позволяет снизить опасность для каждого конкретного пользователя, а вот Google никуда не спешит. Специалисты компании даже не пытаются увеличить срок поддержки собственной операционной системы, оставляя смартфоны спустя 3 года после выхода выброшенными на свалку истории. 

Никто не сказал, что пользоваться подобными устройствами после прекращения выхода операционной системы опасно. На самом деле риски не так высоки, но они есть и повышаются с каждым годом, а старички, которым больше пяти лет, и вовсе представляют собой бомбу замедленного действия. Использовать подобные гаджеты для хранения финансов неосмотрительно, ну а мы разберём финальный список мобильных телефонов Xiaomi, которые заявлены как актуальные и должны в 2023 году получить прошивку MIUI 14 на базе Android 13. В перечне указаны 120 аппаратов, а мы предлагаем нашим читателям изучить список. 

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Если вы не нашли своего телефона внутри, то со 100% вероятностью не получите новую прошивку от китайской компании. Увы, но вы в группе риска, поэтому задумайтесь о покупке телефона в обозримом будущем. Ну а если таких планов нет, то хотя бы перестаньте подключаться к общественным беспроводным сетям. Эксперты отмечают, что риск получения вирусов, взломов и в целом проникновения в ваш телефон в ресторанах быстрого питания и местных парках намного выше, чем в случае, если вы используете обычную мобильную сеть. Помните это, ведь простая рекомендация может спасти вас от финансового краха. Кстати, список финальный, но не окончательный. Имеется в виду, что новые аппараты, которые будут выходить в 2023 году, в него ещё будут добавляться, а вот все уже поступившие в продаже указаны в перечне. 

  1. Redmi Note 11 Pro 4G
  2. Xiaomi Civi
  3. POCO M3
  4. Redmi Note 11 4G
  5. Xiaomi Civi 1S
  6. Redmi Note 12 5G
  7. Mi 12S Ultra
  8. Redmi Note 9 Pro 5G
  9. Redmi 10 Prime+ 5G
  10. Redmi Note 11S
  11. Redmi 11 Prime
  12. POCO C40
  13. Redmi Note 10T 5G
  14. Mi 11i
  15. Mi 11 LE
  16. Redmi Note 11 5G
  17. Redmi Note 10T Japan
  18. Mi 11 Lite 5G NE
  19. Mi 12
  20. Redmi Note 10 Lite
  21. Mi 11 Pro
  22. Mi 10 Ultra
  23. Mi 11X Pro
  24. Redmi K40 Pro+
  25. POCO X3 Pro
  26. Redmi K50 Pro
  27. Redmi 10 2022
  28. Redmi K40 Gaming
  29. Mi Pad 5 Pro 5G
  30. Mi 10 Lite Zoom
  31. Redmi Note 12 4G NFC
  32. Redmi Note 9 4G
  33. Redmi Note 9 5G
  34. Redmi Note 12 Pro
  35. Redmi K30 4G
  36. Redmi K50 Ultra
  37. Redmi K40
  38. Redmi Note 11 SE
  39. Mi 12 Lite
  40. Redmi Note 11S 5G
  41. POCO X3 NFC
  42. Redmi Note 11
  43. Mi 11i Hypercharge
  44. POCO M4 5G
  45. Mi 12 Pro
  46. Mi 11X
  47. Mi 12T
  48. POCO X3 GT
  49. POCO M4 Pro 4G
  50. Mi Pad 5 Pro 12.4
  51. Mi 12T Pro
  52. Redmi Note 10
  53. Redmi Note 10 Pro 5G
  54. Redmi Note 8 (2021)
  55. Redmi Note 9T 5G
  56. POCO M5s
  57. Mi 10T Lite
  58. Mi 10
  59. Mi 11 Lite 4G
  60. Redmi K40 Pro
  61. Redmi Note 11T Pro+
  62. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  63. Redmi Note 10S
  64. Mi Pad 5 Pro
  65. Mi 10T
  66. Redmi Note 10 Pro Max
  67. Redmi 10 5G
  68. POCO M3 Pro 5G
  69. Redmi Note 11E Pro
  70. Redmi K30 Pro
  71. POCO F4
  72. Redmi Note 11R
  73. POCO M5
  74. Mi 10 Pro
  75. Mi 10i 5G
  76. Mi 11 Ultra
  77. Mi 11 Lite 5G
  78. Redmi Note 12
  79. Mi 11T
  80. Redmi K30 Ultra
  81. Redmi Note 11T 5G
  82. POCO F3 GT
  83. POCO C40+
  84. Redmi 11 Prime 5G
  85. POCO F3
  86. Redmi Note 11T Pro
  87. Redmi 9 Power
  88. Mi MIX FOLD 2
  89. Redmi K30S Ultra
  90. Mi 13 Pro
  91. POCO X4 Pro 5G
  92. Redmi K50 Gaming
  93. Redmi 10
  94. Redmi Note 10 5G
  95. Redmi K50i
  96. Xiaomi Civi 2
  97. Redmi Note 10 Pro
  98. Redmi 10A
  99. Mi 10T Pro
  100. Mi 12X
  101. Redmi K50
  102. Redmi 10 Prime 2022
  103. Redmi 10 Power
  104. Redmi K40S
  105. Mi 13
  106. Mi 12S
  107. Mi 11
  108. Redmi Note 11 Pro 5G
  109. Mi MIX FOLD 2
  110. Redmi 10C
  111. POCO M4 Pro 5G
  112. Mi 12S Pro
  113. Redmi 9T
  114. Redmi 10 Prime
  115. POCO X3
  116. Mi Pad 5
  117. Mi 10S
  118. Redmi Note 11E
  119. POCO X4 GT
  120. Mi 11T Pro
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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