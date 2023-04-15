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В китайских магазинах появились уникальные модели GeForce RTX 4070 в розовом цвете для фанатов аниме
Увы, но ничего подобного на российских прилавках не появится
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В российской рознице выбор моделей на одном и том же графическом процессоре весьма скудный. Большая часть видеокарты выполнены в тёмных цветах, а единицы в белой расцветке или с вкраплениями других оттенков не вызывают восторга у обычных геймеров. Сложно сказать, в чём причина, но культура покупать дорогие вещи, кардинально отличающиеся от основной массы, у отечественных любителей компьютерных игр не прижилась. А вот в Японии и Китае подобная продукция вызывает настоящий восторг. Там можно встретить уникальные видеокарты, выпускаемые крошечными партиями, а фанаты аниме и комиксов готовы платить за подобные графические чипы в несколько раз дороже рекомендованной цены. Что происходит в стране Восходящего Солнца мы расскажем в одном из следующих материалов, ведь сегодня в Поднебесной была анонсирована целая россыпь необычных моделей в розовом цвете. Все они основаны на новом графическом чипе GeForce RTX 4070, а некоторые уже поступили в продажу. Производители заявляют, что товары предназначены для внутреннего рынка, поэтому надежда увидеть нечто подобное в российской рознице близка к нулю.

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Прежде всего напомним, что GeForce RTX 4070 поступила в продажу 13 апреля и является продуктом нового поколения, разработанным компанией NVIDIA. Вместо указанные ниже модели будут продаваться через систему дистрибьюции в Китае, а также в онлайн-магазинах и магазинах розничной торговли. Цена на уникальные карты в розовом цвете пока не была озвучена, но ожидается, что она будет выше, чем у стандартных версий GeForce RTX 4070. Местные инсайдеры пишут, что розовые видеокарты могут показаться необычными для тех, кто привык к серым или чёрным версиям, но на самом деле такая расцветка способна привлечь большое количество потребителей, особенно женской аудитории. Кроме того, выпуск таких продуктов может стать интересным ходом для производителей, которые могут использовать новый дизайн, чтобы привлечь больше внимания к своим продуктам и увеличить продажи. Не все покупатели заинтересуются розовыми графическими процессорами. Некоторые пользователи, в особенности геймеры и профессиональные пользователи, могут считать, что цвет не имеет значения, а главное – производительность и функциональность.

RTX 4070 EX Gamer Pink

Компания Galax выпустила розовую видеокарту GeForce RTX 4070 EX Gamer, которая является флагманской в линейке продукции компании. Карта имеет тройную систему вентиляции и занимает 2.1 слота в корпусе ПК. Карту можно подключить через один 8-контактный разъем питания. Эта модель выходит из коробки с заводским разгоном до 2535 МГц и может быть дополнительно разогнана до 2550 МГц с помощью программного обеспечения OC от компании Galax. Для тех, кто не любит розовый цвет, модель также доступна в полном белом и полном черном дизайнах.

GALAX RTX 4070 Boomstar

В то же время, китайская компания Gainward также продемонстрировала розовую видеокарту. GeForce RTX 4070 Boomstar представляет собой белый дизайн с прозрачным многоугольным кожухом, который служит крышкой для пользовательских панелей. Игроки могут использовать свои собственные или приобрести пользовательские панели от Gainward. Одну из таких панелей продемонстрировала компания ZOL. Инсайдеры отмечают, что эта модель доступна только на китайских веб-сайтах, а настройки пользовательской панели показаны исключительно китайским СМИ.

Maxsun RTX 4070 iCraft EHP

MaxSun выпустила версию EHP (Enchantment Heart Princess) iCraft GeForce RTX 4070 GPU, которая представляет собой белый цвет с пользовательской задней панелью с аватаром MaxSun. У компании также был дизайн фиолетовой граффити, который еще не был выпущен для RTX 4070 non-Ti.

RTX 4070 iGame Ultra White

Colorful продолжает запускать свою iGame Ultra исключительно в белой цветовой схеме. Карта имеет рефлективную розово-синюю переднюю панель на вершине своего тройного кулера. Это единственная карта в этом обзоре, имеющая 16-контактный разъем питания и трёхслотовую систему охлаждения.

GAINWARD RTX 4070 Pink Star

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Список завершается компанией Gainward, которая только что добавила новую GeForce RTX 4070 в свою серию GPU «Star». Этот розово-синий дизайн был впервые представлен с GeForce RTX 4070 Ti, но теперь он расширяется на другие модели. «Pink Star». Видеокарта доступна либо с заводским разгоном до 2580 МГц, либо со стандартными частотами. Она основан на печатной плате с одним 8-контактным разъёмом питания и имеет высоту 2.2 слота и длину 33 см. Таким образом, кастомные модели видеокарт на базе GeForce RTX 4070 продолжают появляться на рынке. Компании Galax, Gainward, MaxSun и Colorful предлагают свои уникальные варианты видеокарт, отличающиеся как дизайном, так и характеристиками. Модели различаются по охлаждению, дизайну кулера, наличию и количеству коннекторов питания, а также по частотам ядра и памяти. Напомним, NVIDIA готовится выпустить на рынок свои новые видеокарты серии GeForce RTX 40, официальный анонс которых ожидается в ближайшее время. Возможно, кастомные модели на базе RTX 4070 станут очень популярны среди пользователей, которые хотят не только получить максимальную производительность, но и выделиться уникальным дизайном своей системы.

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#видеокарты #geforce rtx 4070
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В китайских магазинах появились уникальные модели GeForce RTX 4070 в розовом цвете для фанатов аниме
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