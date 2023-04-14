Первая встреча российских бойцов и немецкой брони окончилась затоплением Leopard 2

Информация о поставках танков западного производства в Украину носит секретный характер, поскольку в прессе нет чётких данных о том, сколько машин было отправлено. Отдельные страны готовы делиться статистикой, с гордостью рассказывая о каждом снаряде, которые был передан Киеву. Но многие предпочитают анонимность, поскольку осознают проблемы, с которыми могут столкнуться после завершения конфликта. Ещё в конце прошлого месяца стало известно о том, что Германия выполнила обязательства по поставкам 18 единиц Leopard 2. Кроме того, машины были отправлены польским и испанским правительствами. Предполагается, что на 1 апреля в Украине находилось до 57 танков, при этом конечная цифра, согласованная министрами обороны стран НАТО, указывает на то, что поставки продолжатся. Всего Киев может получить до 293 танков, а в число не включены БМП типа Marder. Подсчёты ведутся журналистами, а информация поступает из различных источников, поэтому не исключено, что немецких кошек поставлено больше или меньше. Сюда же стоит включать британские Challenger 2, которые либо будут, либо уже начали поставляться.

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В марте стало известно о том, что немецких кошек видели под Бахмутом. При этом танки не вступали в бой, находясь в отдалении от линии соприкосновения. Предполагалось, что идёт накопление Leopard 2, поскольку в Киеве хотят использовать танки для прорыва российских позиций, вот только есть большие сомнения в прочности немецкой брони. Дело в том, что изначально европейские политики обещали передать Leopard 2 в модификации А6. Это современная техника, отличающаяся улучшенной защитой и продвинутой электроникой. Вот только по итогам торгов между союзниками, в Киев поехали старые Leopard 2А4, которые в лучшем случае выпущены 30 лет назад. При этом никакие модификации не проводились, а в результате многие эксперты уверяют, что перед нами слабозащищённая машина, которая не способна конкурировать с российскими Т-72Б3. В качестве главной проблемы немецкого танка называется полное отсутствие так называемой «активной» защиты. Немецкие кошки неоднократно применялись в Ираке и Сирии, где доказали несостоятельность штатной брони, а российские бойцы уже успели извлечь все необходимые уроки и готовы использовать слабые места Leopard 2.

Для понимания того, насколько важна динамическая защита, можно привести в пример любопытный материал по ссылке. Там рассказывается о том, как российский Т-72Б3 получил прямое попадание из ПТРК, после чего не только смог продолжить движение, но и доставил экипаж на базу в целости. Эксперты рассказывают, что произошёл подрыв динамической защиты, что произвело к разрыву снаряда до прямого контакта с танковой бронёй. Как оказалось, бойцы ВСУ не очень переживают о состоянии подаренных машин, поскольку уже начали задействовать их на Херсонском направлении. Ранее машины фиксировались разведывательными группами, а сегодня появилась информация о том, что российский диверсионный отряд умудрился захватить Leopard 2. Об инциденте рассказал офицер с позывным «Бык». По его словам, ВСУ обстреливали российские позиции из немецких кошек. Точных данных о повреждениях и жертвах в результате этого нет, ну а одна из диверсионных групп обнаружила и увела машину из-под носа у украинских вояк.

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Российские диверсанты попытались доставить Leopard 2 на позиции, контролируемые российскими силами, но не смогли этого сделать, в итоге было принято решения затопить танк в одном из болот. Увы, но история не имеет подтверждения, поэтому вы вольны верить или не верить в неё. Нет никаких фотографий, а информации в источнике действительно мало. Неясно, почему журналисты не спросили у офицера детали происшествия, отделавшись констатацией самого факта затопления. Отметим, что в Херсонской области прошли сильные дожди. Земля ещё не прогрелась, а влага только ухудшила ситуацию. В итоге проходимость осложнена, а сверхтяжёлые немецкие кошки и вовсе могут уйти под землю даже на относительно твёрдой поверхности. Судя по всему, в будущем встречи российских бойцов с Leopard 2 станут более частыми, а значит со временем всё же удастся захватить одну или несколько машин для изучения.