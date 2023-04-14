Важно учитывать, что мощная видеокарта не сможет раскрыться, если процессор окажется бюджетным

Бытует мнение, что для игрового компьютера не нужен хороший процессор. Якобы, вам достаточно собрать простенькую систему, а после установить сверху видеокарту за 80 тысяч рублей. Увы, но многочисленные тесты доказывают, что современные графические чипы могут раскрыть свой потенциал только в тандеме с соответствующим по быстродействию процессором. В случае, если сборка будет комплектоваться сильно перекачанной видеокартой, то итоговое количество кадров в секунду будут удручающим.

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В некоторых случаях можно сэкономить на материнской плате, взять оперативную память без разгонного потенциала, ну а процессор должен быть такой, чтобы видеокарта могла нормально работать. Сегодня мы с вами рассмотрим сегмент недорогих процессоров до 15 тысяч рублей. Все они обладают неплохим запасом производительности и могут принять видеокарту до 40 тысяч рублей. Можно и дороже, но в этом случае потери окажутся критичными, а сборка разочарует падением фрамрейта из-за банальной нехватки мощности на процессоре.

Давайте начнём с Ryzen 7 5700G. Вообще, этот процессор немного дороже 15 тысяч, но в данном случае мы считаем его вполне подходящим, поскольку под него вам вообще не понадобится видеокарта. Всё дело в интегрированном графическом чипе, который может выполнять обязанности видеокарты с переменным успехом. Требовательные новинки последних лет лучше сразу же оставить в покое. Смиритесь с тем, что интегрированный чип не справится с подобными играми. А вот Мир танков, стрелялки и Майнкрафт ваш Ryzen 7 5700G будет щёлкать, словно орешки. Ну а поскольку количество геймеров, предпочитающих подобные игры, измеряется десятками миллионов, то мы оставляем последний выбор за вами.

В районе 15 тысяч есть сразу два процессора, каждый из которых позволит собрать недорогую производительную систему. Core i5-12400F может стать основой для бюджетного компьютера без переплат. Камень легко справится с видеокартой типа GeForce RTX 3060, но может рекомендоваться даже для более мощной GeForce RTX 3060 Ti. Примерно аналогичными характеристиками обладает Ryzen 5 5600Х. Камень AMD быстрее в синтетических тестах, хотя в играх оба процессора примерно равны. Пожалуй, единственное преимущество Ryzen 5 5600Х заключается в том, что он обладает так называемой преемственностью поколений и подходит в качестве апгрейда. Простой пример, у вас долгое время стоял компьютер на базе процессора Ryzen 3 1300Х. Камень уже давно устарел, материнская плата работает нормально, а за последние годы вы установили 16 Гб видеопамяти и нормальную игровую видеокарту. Процессор остался слабым местом, а сегодня вы просто ставите в систему Ryzen 5 5600Х, получив значительный буст скорости без переплат и замены остальных комплектующих. Core i5-12400F всё ещё хорош для сборки новой системы, но не может соперничать с Ryzen 5 5600Х, когда дело заходит об апгрейде.

Всего за 11 590 рублей вы можете отхватить процессор, аналогичный указанному выше Ryzen 7 5700G. В данном случае речь идёт о 6-ядерном Ryzen 5 5600G, который чуть медленнее Ryzen 5 5600Х, но включает скоростной графический интегрированный чип. Если вы хотели собрать недорогую систему, но не готовы платить за Ryzen 7 5700G 17 тысяч рублей, можете попытаться сэкономить.

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Ну и поставим точку сразу двумя похожими процессорами. Core i3-13100F обойдётся вам в 11 440 рублей, тогда как Core i3-12100F вы можете отхватить на целых 3 тысячи дешевле. Эксперты уверяют, что более новый процессор намного выгоднее, вот только реальные тесты в играх доказывают, что между камнями почти отсутствует разница. Core i3-12100F может стать идеальным для видеокарты уровня GeForce GTX 1650, а система окажется действительно бюджетной. Ну а переплачивать 3 тысячи рублей нет никакого смысла. Ну а тот счастливчик, который купит Core i3-13100F, окажется в проигрыше, позволит проплаченным экспертам и дальше вводить пользователей в заблуждение. Не рекомендуем покупать под Core i3-12100F материнскую плату дороже 10 тысяч рублей. Камень обладает рекордной энергоэффективностью и не нуждается в дорогостоящих комплектующих.