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GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – почему сегодня не стоит покупать старые флагманы NVIDIA
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Есть несколько стратегий покупки видеокарты, которые считаются наиболее популярными среди геймеров. К примеру, некоторые любители компьютерных игр предпочитают продавать свои видеокарты незадолго до выхода новинок следующего поколения. За счёт этого удаётся выручить неплохую сумму денег, но ненадолго лишить себя возможности доступа к играм. Именно так, приходится сидеть пару месяцев и грустно ждать релиза, а после добавить некоторую сумму денег до нового флагмана.

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Ну а есть геймеры, которые уверяют, что мощные видеокарты лучше всего покупать через несколько месяцев после релиза графических чипов нового поколения. При этом нужно брать не дорогостоящие новинки, а графический чипы предыдущего поколения. Кажется, что второй способ более логичный, ну а сегодня мы рассмотрим, на что годятся старые флагманы NVIDIA, и есть ли вообще смысл сегодня в покупке подобной продукции.

Начнём с GeForce RTX 3090 Ti. Даже сегодня это настоящий игровой монстр, который тянет все требовательные новинки в 4К и может предложить ультимативные настройки графики. Увы, но время идёт, а значит сегодня в трассировке лучей придётся воспользоваться технологией масштабирования. Речь не обо всех играх, но некоторые блокбастеры уже способны поставить GeForce RTX 3090 Ti в неловкое положение. Стоит видеокарта 140 тысяч рублей, но по поводу цены мы с вами поговорим ниже, когда появится пример из поколения текущего.

За 103 тысячи доступна GeForce RTX 3080 Ti. Здесь вас ждёт уже не 24 Гб видеопамяти, как на указанной выше видеокарте, а только 12 Гб, но даже такое количество позволит вам ощутить максимальные настройки в 4К. Некоторые новинки последних лет вполне могут озадачить GeForce RTX 3080 Ti даже без запуска трассировки лучей, ну а в итоге без DLSS не обойтись. Видеокарта ещё долго останется актуальной, а владельцам просто нужно понемногу сбрасывать настройки качества.  

Ну и последний графический чип NVIDIA прошлого поколения, который мы сегодня обсудим – это GeForce RTX 3080. Даже сегодня такая видеокарта подходит для 4К, но с некоторыми условностями. Прежде всего нужно понимать, что настройки графики придётся установить на высокие. Но это в лучшем случае, ведь в некоторых играх система установит средние тени и дальность прорисовки. Словом, GeForce RTX 3080 уже не первой свежести, хотя всё ещё может обеспечить впечатляющую скорость. Трассировка лучей доступна только в 2К и с использованием масштабирования.

И вот здесь самое время посмотреть на GeForce RTX 4070 Ti. За 87 тысяч рублей вы получите скорость немного выше, чем предлагает GeForce RTX 3090 Ti. Единственное преимущество старого суперфлагмана в наличии 24 Гб видеопамяти, но платить за это на 55 тысяч рублей больше – это настоящая глупость. Очевидно, что GeForce RTX 3080 Ti также не годится для покупки, поскольку имеет выше цену и столько же видеопамяти, ну а GeForce RTX 3080 пусть и дешевле, но значительно уступает GeForce RTX 4070 Ti, поэтому не может считать выгодным предложением. Выходит, что тактика покупки старого флагмана спустя несколько месяцев после релиза графических чипов нового поколения себя не оправдала.

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Ну а дабы вы не сомневались в правоте выводов, рассмотрим видеокарту AMD. Radeon RX 6800 ХТ стоит 70 тысяч рублей, но примерно на 15% медленнее GeForce RTX 4070 Ti. Может показаться, что выходит неплохая экономия, вот только это не так. Дело в том, что новые графические чипы NVIDIA кроме всего прочего получили доступ к технологии DLSS третьего поколения (3.0). В результате картинка при масштабировании выглядит значительно лучше, чем было до этого, а количество кадров в секунду увеличивается. Получается, что смысла в такой дорогой видеокарте AMD, нет, а озвученная выше стратегия себя не оправдала. Всё это не значит, что не нужно искать, ведь в следующий раз может сработать другой способ, позволяющий купить видеокарту со скидкой.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070 ti
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