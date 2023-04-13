GeForce RTX 4070 Ti оказывается абсолютным фаворитом

Есть несколько стратегий покупки видеокарты, которые считаются наиболее популярными среди геймеров. К примеру, некоторые любители компьютерных игр предпочитают продавать свои видеокарты незадолго до выхода новинок следующего поколения. За счёт этого удаётся выручить неплохую сумму денег, но ненадолго лишить себя возможности доступа к играм. Именно так, приходится сидеть пару месяцев и грустно ждать релиза, а после добавить некоторую сумму денег до нового флагмана.

реклама

Ну а есть геймеры, которые уверяют, что мощные видеокарты лучше всего покупать через несколько месяцев после релиза графических чипов нового поколения. При этом нужно брать не дорогостоящие новинки, а графический чипы предыдущего поколения. Кажется, что второй способ более логичный, ну а сегодня мы рассмотрим, на что годятся старые флагманы NVIDIA, и есть ли вообще смысл сегодня в покупке подобной продукции.

Начнём с GeForce RTX 3090 Ti. Даже сегодня это настоящий игровой монстр, который тянет все требовательные новинки в 4К и может предложить ультимативные настройки графики. Увы, но время идёт, а значит сегодня в трассировке лучей придётся воспользоваться технологией масштабирования. Речь не обо всех играх, но некоторые блокбастеры уже способны поставить GeForce RTX 3090 Ti в неловкое положение. Стоит видеокарта 140 тысяч рублей, но по поводу цены мы с вами поговорим ниже, когда появится пример из поколения текущего.

За 103 тысячи доступна GeForce RTX 3080 Ti. Здесь вас ждёт уже не 24 Гб видеопамяти, как на указанной выше видеокарте, а только 12 Гб, но даже такое количество позволит вам ощутить максимальные настройки в 4К. Некоторые новинки последних лет вполне могут озадачить GeForce RTX 3080 Ti даже без запуска трассировки лучей, ну а в итоге без DLSS не обойтись. Видеокарта ещё долго останется актуальной, а владельцам просто нужно понемногу сбрасывать настройки качества.

Ну и последний графический чип NVIDIA прошлого поколения, который мы сегодня обсудим – это GeForce RTX 3080. Даже сегодня такая видеокарта подходит для 4К, но с некоторыми условностями. Прежде всего нужно понимать, что настройки графики придётся установить на высокие. Но это в лучшем случае, ведь в некоторых играх система установит средние тени и дальность прорисовки. Словом, GeForce RTX 3080 уже не первой свежести, хотя всё ещё может обеспечить впечатляющую скорость. Трассировка лучей доступна только в 2К и с использованием масштабирования.

И вот здесь самое время посмотреть на GeForce RTX 4070 Ti. За 87 тысяч рублей вы получите скорость немного выше, чем предлагает GeForce RTX 3090 Ti. Единственное преимущество старого суперфлагмана в наличии 24 Гб видеопамяти, но платить за это на 55 тысяч рублей больше – это настоящая глупость. Очевидно, что GeForce RTX 3080 Ti также не годится для покупки, поскольку имеет выше цену и столько же видеопамяти, ну а GeForce RTX 3080 пусть и дешевле, но значительно уступает GeForce RTX 4070 Ti, поэтому не может считать выгодным предложением. Выходит, что тактика покупки старого флагмана спустя несколько месяцев после релиза графических чипов нового поколения себя не оправдала.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а дабы вы не сомневались в правоте выводов, рассмотрим видеокарту AMD. Radeon RX 6800 ХТ стоит 70 тысяч рублей, но примерно на 15% медленнее GeForce RTX 4070 Ti. Может показаться, что выходит неплохая экономия, вот только это не так. Дело в том, что новые графические чипы NVIDIA кроме всего прочего получили доступ к технологии DLSS третьего поколения (3.0). В результате картинка при масштабировании выглядит значительно лучше, чем было до этого, а количество кадров в секунду увеличивается. Получается, что смысла в такой дорогой видеокарте AMD, нет, а озвученная выше стратегия себя не оправдала. Всё это не значит, что не нужно искать, ведь в следующий раз может сработать другой способ, позволяющий купить видеокарту со скидкой.