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Иран выпустил сверхбюджетный дрон-камикадзе Me’raj 532 – уже вскоре беспилотник может появиться в РФ
Характеристики Me’raj 532 не впечатляют, а решающим факторов станет цена
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Многие западные эксперты рассказывают о примитивности иранской программы по разработке беспилотных летательных аппаратов. Якобы, у США есть невероятно продвинутые технологии, которые на голову превосходят все те поделки из кружка «неумелые ручки», выпускаемые сегодня в Иране. Согласимся, что американские дроны действительно обладают впечатляющими характеристиками и способны не только проводить разведывательные операции, но и атаковать потенциального противника при помощи ракетных комплексов. Вот только более разумные эксперты указывают на такой фактор, как конечная стоимость. К примеру, упавший в Чёрном море MQ-9 Reaper оценивается в 50 миллионов долларов, но сумма разнится в зависимости от того, какие устройства находились на борту. В итоге производство и запуск одной единицы беспилотника обходится бюджету очень дорого, тогда как в Иране эта проблема решается за счёт копеечных БПЛА, способных проникнуть на территорию потенциального противника и получить всю необходимую информацию. На самом деле беспилотная программа Ирана достаточна обширна и включает не только недорогие дроны, но и довольно продвинутые разработки, но сегодня мы поговорим о рекордсмене, цена которого находится в пределах нескольких тысяч долларов или даже дешевле.

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Несколько дней назад был продемонстрирован новый дрон-камикадзе Me’raj 532. Точная стоимость не называлась, но есть все основания полагать, что он будет самым дешёвым в линейке и предназначен для поражения объектов, находящихся на расстоянии до 450 километров. Известно, что беспилотник сможет находиться в воздухе до трёх часов, а значит максимальная скорость не превысит 150 километров. Для удешевления внутри не будет управляющих элементов, а значит речь идёт об устройстве, которое получит цель ещё до вылета и имеющем минимальные возможности для корректировки курса. По сути, Me’raj 532 представляет собой барражирующую крылатую ракету, способную передвигаться из пункта А в пункт Б с заданной скоростью на высоте до 3600 метров. Полезная нагрузка весит до 50 килограмм, а внутри может находиться как обычный снаряд, так и взрывоопасный гексоген. Вполне возможно, что наполнение зависит от цели, ну а на видео можно заметить несколько любопытных подробностей. 

Прежде всего становится ясно, что дрон такой же громкий, как и его предшественники. Это объясняется использованием бюджетного поршневого двигателя. Подобные агрегаты в Иране научились делать из компонентов собственного производства, умудрившись удешевить даже китайскую лицензионную копию. Скорость не впечатляет, а шум привлекает повышенное внимание. Но это только перед тем, как Me’raj 532 начнёт снижаться, поскольку до этого заметить довольно компактный беспилотник крайне сложно. А вот точностью дрон-камикадзе не обладает. Даже во время проводимых в идеальных условиях стрельбах заметно отклонение от цели. Если речь идёт о большом объекте, который уже включает горючие или взрывоопасные компоненты, то проблема точности не станет критической. Например, после удара по электростанции, находящийся внутри БПЛА гексоген быстро распространится по площади, ну а бить с помощью Me’raj 532 по танку нет никакого смысла, поскольку попасть по движущейся цели из такого дрона почти невозможно.

Презентация Me’raj 532 вызвала бурные дискуссии в кругах западных экспертов. Там указывают на очевидные недостатки комплекса, но не забывают добавить и о преимуществах, которые кажутся не менее значимыми. Например, запуск осуществляется с пикапа, а соорудить пусковую установку можно из подручных материалов. Дешевизна беспилотника станет неприятным сюрпризом для ПВО потенциального противника, поскольку полный боекомплект американской системы ПВО MIM-104 Patriot обходится в 3 миллиона долларов. Нетрудно подсчитать, что дрон, которые обошёлся покупателю в 3000 долларов (или даже дешевле), придётся поражать ракетой за 300 тысяч долларов. Ну а злые языки тут же заговорили о том, что Me’raj 532 уже вскоре появится в России, сменив имя на Герань-4 или другой порядковый номер семейства гераниевых. Для нанесения ударов по военным объектам, беспилотник обладает идеальными характеристиками, а в итоге может стать ещё одним весомым аргументом на поле боя. 

Кстати, некоторые источники уверяют, что уже 89 стран обратились к Ирану с просьбой продать различные типы беспилотных летательных аппаратов. Есть сомнения, что реальная цифра такая большая, но в данном случае важно лишь то, что исламская страна из изгоя быстро превращается в новый центр силы в регионе. Ну а российские эксперты полагают, что первые Me’raj 532 уже очень скоро поступят в Россию.

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#сво #военные технологии
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