Что выбрать: более новый и быстрый, или проверенный временем и недорогой в сборке? Давайте разбираться

Представьте себе, что у вас есть острая необходимость купить игровой компьютер. Вы как следует посчитали свои финансовые возможности и пришли к выводу, что сможете потратить на процессор около 20 тысяч рублей. Сумма на руках не рекордная, поэтому придётся напрячься, выбрав наиболее выгодный камень. Задачка сложная, поскольку в данном ценовом сегменте есть несколько неплохих кандидатов, многие из которых готовы побороться за место в вашем компьютере.

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Сразу отметим, что категорические не советуем вам покупать процессоры ниже Intel Core 12-го поколения и AMD Ryzen 5000. В наличии есть неплохие экземпляры, которые вписываются в наши требования, но им слишком много лет, а за последние годы мы видим бурное развитие в направлении решения одноядерных задач. Проще говоря, современные процессоры значительно лучше справляются с играми, поэтому брать что-то типа Core i5-11700K категорически не рекомендуем. Что до лучших представителей данного сегмента, то давайте поговорим об этом детальнее.

Фанаты Intel нам не простят, если мы забудем указать Core i5-12600KF. Перед нами популярный игровой процессор, который и сегодня остаётся актуальным. Важно понимать, что призывы энтузиастов, предлагающих разогнать Core i5-12600KF, лучше оставить без ответа. Дело в том, что перед нами камень прошлого поколения, который даже под жидкостным охлаждением не сможет догнать Core i5-13600KF. Было бы глупо тратить на него лишние деньги. Core i5-12600KF хорош в стоке, где будет соседствовать с недорогой материнской платой и оперативной памятью DDR4.

Каким бы ни был хорошим указанный выше камень Intel, он не сможет сравниться с 8-ядерным Ryzen 7 5800X. Перед вами настоящий бестселлер, который входит в тройку самых продаваемых процессоров последних лет за счёт отличного соотношения между ценой и производительностью. Что важно, вы можете не усердствовать с подбором комплектующих, поскольку для раскрытия потенциала Ryzen 7 5800X не требуется дорогая материнская плата. Подтянуть тактовые частоты и тайминги оперативной памяти было бы неплохо, но и здесь подобная процедура необязательна. Дело в том, что разгон не даст вам больше 5% прироста кадров в секунду в играх, ну а кривые настройки, старые драйверы и забитый хламом системный диск могут привести к более серьёзным потерям быстродействия.

Что до Ryzen 5 7600X, то он имеет целый ряд отличий от указанного выше Ryzen 7 5800X. Прежде всего стоит учитывать, что новинка быстрее в играх. Как бы это не звучало странно, но 6-ядерник обходит 8-ядерник в большинстве задач и только в рабочих приложениях предлагает аналогичную скорость. Но на этом преимущества Ryzen 5 7600X заканчиваются. Дело в том, что этот камень чрезвычайно требователен к материнской плате. Недавно в продажу поступили платы на чипсете А620. Так вот Ryzen 5 7600X не может с ними работать, поскольку имеет повышенное тепловыделение. В результате вам придётся брать материнскую плату от 20 тысяч рублей, не говоря уже об оперативной памяти, где выбора в пользу старой DDR4 не существует. Ну а более новая DDR5 стоит до двух раз дороже. Можно было бы рассказать вам о потенциале платформы АМ5, но многие геймеры от Ryzen 5 7600X ожидали не потенциала, который должен раскрыться в будущем, а правильного соотношения между ценой и быстродействием здесь и сейчас.

Увидели в продаже Core i5-13400F? Закрывайте страничку и двигайтесь дальше. Недавно авторы нескольких популярных каналов объявили, что именно этот процессор является сегодня самым оптимальным предложением на рынке. Причины явно надуманы, ведь Core i5-13400F значительно дороже старого Core i5-12400F, при этом ничуть не быстрее. Похоже, новый камень плохо продаётся, а значит Intel пытается пробить ему дорогу с помощью обычной рекламы. Спасибо, но нас не проведёшь. Кстати, Core i5-13400F ещё и 10-ядерный, ведь внутри скрывается не только 6 обычных ядер, но 4 бесполезных энергоэффективных ядра. Хороший маркетинговый ход.

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На закуску рассмотрим Ryzen 7 5700G. Этот камень немного похож на Ryzen 7 5800X, но медленнее и включает интегрированную графику. При этом процессор получился настолько удачным, что демонстрирует очень неплохую скорость в играх. Новинки 2023 года Ryzen 7 5700G точно не по зубам, а вот Мир танков будет у вас работать без особых проблем. Если вы не только искали скоростной процессор, но и планировали максимально сэкономить, то теперь знаете, какой камень стоит купить здесь и сейчас.