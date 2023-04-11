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В РФ узаконили вручение повесток через портал «Госуслуги» – военкоматы посетят все военнообязанные
Речь о плановой или срочной мобилизации пока не идёт
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На протяжение многих месяцев жители России с интересом следили за тем, как в соседней Украине военкоматы отлавливают военнообязанных и отправляют в бой. Либералы рассказывали о нарушении прав человека, тогда как реалисты констатировали, что это единственный выход, позволяющий закрывать постоянно образующиеся бреши в обороне. Как оказалось, за полгода украинское правительство сумело не только мобилизовать сотни тысяч человек, но и создать настоящую армию. Ну а в итоге армия РФ вынуждена была оставить Харьковскую область, а после покинула Херсон и всю территорию по левый берег Днепра. Уже тогда стало ясно, что СВО принимает затяжной характер, а политические перспективы урегулирования конфликта отсутствуют. Аналитики полагают, что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока это выгодно США, а уже очень скоро сонный Джо осознает всю бесперспективность ситуации. Дело в том, что уже в конце текущего года стартует предвыборная гонка за пост президента, а значит находящимся у власти демократам потребуется показать обычным американцам эффективность помощи Украине в виде отправленного туда оружия и техники на десятки миллиарды долларов. 

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Но всё это для обычных граждан России долгое время казалось чем-то очень далёким, пока не стартовала частичная мобилизация. Как вы помните, ситуация обострилась, а десятки тысяч мужчин попытались покинуть страну. Кто-то решил уехать навсегда, тогда как другие предпочли пересидеть трудный период. Некоторые надеются получить гражданство, но большая часть уже давно вернулась обратно. Сложный период в своей жизни многие предпочитают не вспоминать, но в прессе всё чаще рассказывают о необходимости проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. Как вы могли слышать, в Украине мобилизация не прекращается, а на улицах городов ведётся отлов местного населения. Тысячи мужчин доставляются в центры комплектации, откуда им уже нет дороги домой. Многих насильно удерживают, а после прохождения медицинской комиссии и подписания всех документов отправляют в тренировочные лагеря, после чего обычным работягам светит одна из горячих точек на Донбассе. В России отлавливать военнообязанных пока никто не планирует, но есть любопытные нововведения, которые уже вызвали негативную реакцию в прессе.

Прежде всего напомним, что было принято решения поднять верхнюю границу для военнообязанных мужчин с 27 до 30 лет. Одновременно с этим планируется поднять и нижнюю границу призывного возраста с 18 до 21 года. В данном случае речь идёт о срочной службе, а в итоге десятки и даже сотни тысяч парней, которые уже были уверены в том, что армия их не коснётся, вдруг очутились перед фактом, что их могут призвать в любую минуту. Похоже, только на этом Госдума не ограничится. По словам председателя комитета Государственной думы по обороне Андрея Картаполова, с недавнего времени вступают в силу новые правила, в рамках которых повестки будут вручаться не только в бумажном, но и электронном виде. Что любопытно, государство хочет составить полный перечень всех военнообязанных, поэтому речь идёт о масштабной акции, по результатам которой большая часть мужского населения в возрасте до 60 лет должна будет явиться в военкоматы по месту жительства. По словам политика, это не мобилизация, а уточнение данных, но пока неясно, когда подобная инициатива станет массовой. 

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Картаполов утверждает, что уже вскоре повестки в электронном виде приравняют к бумажным, а документ, требующий явиться на призывной пункт, получат все военнообязанные России. Судя по всему, процесс будет небыстрым, а первым обладателями «письма счастья» станут те, у кого есть авторизованный аккаунт на портале «Государственные услуги». Отдельно уточняется, что явка по такой повестке будет необходимой, а значит попытка проигнорировать получение документа приведёт к целому ряду негативных последствий для гражданина РФ. Когда подобная рассылка стартует, пока неизвестно, а значит всё это окажется большим сюрпризом для получателей повесток. Кстати, ранее в Госдуму вносилась инициатива, авторы которой предлагали ввести в стране регулярное прохождение воинской подготовки. В качестве примера приводится Израиль, где военнообязанными считаются не только мужчины призывного возраста, но и женщины.

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#законодательство #мобилизация
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