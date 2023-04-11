После месяца топтания на месте, Биткоин перешёл к росту

Начало 2023 года преподнесло массу сюрпризов для владельцев криптовалют и инвесторов, пытающихся заработать на курсовых перепадах основных цифровых активов. Несмотря на быстрый старт, наблюдавшийся в январе и феврале, в марте рост курса Биткоина остановился, а в итоге первая криптовалюта долгое время топталась на месте. Эксперты называли массу причини, мешающих цифровому золоту совершить быстрый рывок, но только сегодня Биткоину удалось проломить потолок в 30 000 долларов. Эксперты отмечают, что значительный рост курса произошёл после нескольких недель, когда наблюдались так называемые ценовые качели. Стоимость первой криптовалюты падала и росла, а отчёты ФРС США и законы о регулировании криптовалют мешали цифровому золоту поднять голову. Не спасло положение и решение финансового регулятора США остановить ястребиную политику повышения процентной ставки, увеличив показатель всего на 0.25%. В настоящее время курс торгуется на отметке близкой к 30 000 долларов за 1 монету, ну а аналитики указывают, что дорожают все основные цифровые активы.

реклама

Если ещё недавно скептики и оптимисты делились примерно поровну, то в настоящее время абсолютное большинство аналитиков верит в возможность Биткоина перейти к быстрому росту. К примеру, один из ведущих специалистов Вилли Ву уверяет, что цифровое золото готово перешагнуть планку в 40 тысяч долларов. Аналитики указывает на тенденцию к стабилизации рынка, а также ещё один любопытный факт, который свидетельствует в пользу того, что криптовалюты сильно подорожают. Дело в том, что весь 2022 года на рынке наблюдалась картина, когда количество продавцов превышало количество покупателей. Проще говоря, наблюдались излишки Биткоинов, ну а сейчас всё иначе. Продавцы разобрались со своими кредитами и начали скупать новое оборудование. Сегодня крупные майнеры и держатели первой криптовалюты не намерены опустошать свои кошельки, а вот число желающих купить себе несколько монет, постоянно растёт. Наблюдается также снижение количества монет, удерживаемых на криптовалютных биржах, что означает только одно: держатели готовятся к долгосрочному хранению своих активов.

Вилли Ву также заметил, что предыдущие рыночные циклы Биткоина показывали, что цена достигает своего максимума в середине цикла, а не в конце, как многие предполагают. Он полагает, что Биткоин ещё не достиг своего потолка, а следующее значительное движение будет иметь место в ближайшее время. Несмотря на то, что прошлый месяц был нестабильным для биткоина, Вилли Ву считает, что криптовалюта продолжит расти в долгосрочной перспективе и будет успешной в будущем. Аналогичного мнения придерживаются и специалисты Bernstein Research, дочернее предприятие AllianceBernstein – крупной компании по управлению инвестициям. Так вот, эти ребята выпустили отчёт, в котором утверждается, что Биткоин обладает больше инвестиционной привлекательностью по сравнению с золотом. Мало того, первая криптовалюта имеет множество преимуществ перед золотом в качестве инвестиционного актива, таких как более лёгкое хранение и передача, более простой доступ к рынку и прозрачность транзакций. В то же время золото имеет свои преимущества, такие как устойчивость и долгую историю использования в качестве резервной валюты.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Аналитики Bernstein Research отмечают, что Биткоин все ещё находится в стадии развития, и его потенциал предстоит раскрыть в будущем. В настоящее время актив не вызывает интереса у конферсативных инвесторов, но происходит это только потому, что Биткоин характеризуется высокой волатильность. Как только эта проблема окажется позади, курс может подняться ещё выше. В Bernstein Research уверены, что Биткоин становится всё более популярным в качестве инвестиционного актива, особенно в контексте растущего интереса к цифровой экономике. Отчёт также утверждает, что криптовалюта может служить важной защитой от инфляции и нестабильности фиатных валют. Стоит учитывать, что подобный отчёт Bernstein Research вызвал смешанные реакции среди экспертов и инвесторов. Некоторые считают, что Биткоин является мощным инструментом для диверсификации инвестиционных портфелей, в то время как другие утверждают, что криптовалюта все ещё слишком нестабильна и рискованна для консервативных инвесторов. Увы, но пока мы не знаем, какая из сторон окажется права. Источники: 1, 2, 3.