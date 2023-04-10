Если внимательно почитать аналитиков, которые пишут на тему тактики, используемой российским командованием СВО, то можно заметить, что за прошедшие 400 дней было произведено несколько попыток переломить ход сражения. К примеру, в первые месяцы приоритетным считалось быстрое проникновение вглубь Украины, что должно было привести к мирному переходу городов под контроль России. Ничего подобного не случилось, а в результате пришлось пересматривать не только тактику, но и стратегию. За 2022 год состоялось сразу 2 контрнаступления украинской армии, а армия РФ вынуждена была оставить огромную территорию. За это время командование СВО пыталось остановить передвижение поездов с военными грузами по железной дороге, наносились удары по энергосистеме, а также выбивались объекты ПВО. Всё это сегодня уже неактуально, ну а существенным нововведением стало использование барражирующих управляемых авиационных бомб.
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Сегодня любопытными фактами с читателями поделилось издание Eurasian Times, ссылающееся на заявления советника командования Воздушных сил Украины Юрия Игната. Сообщается, что проблема становится всё более очевидной для украинской армии, а решить её находящимися в распоряжении комплексами ПВО нет никакой возможности. По словам украинского чиновника, впервые нечто подобное стало применяться ещё в январе, но до недавнего времени не имело массового характера, тогда как сегодня оборона ВСУ трещит по швам, а российские бомбы сбивать просто нечем. Мало того, растёт и мощность бомб вместе с их удельным весом. Так, если вначале задействовались барражирующие УПАБ-500Б (500 килограмм из которых немалые 390 – это чистая взрывчатая смесь), то сегодня всё чаще заметны УПАБ-1500. Они как минимум в 3 раза мощнее, а в итоге наносится непоправимый урон даже эшелонированной обороне. Игнат сетует на то, что при точном попадании авиабомба пробивает не только внешние этажи, но и проламывает бетонные укрепления, где находится командный состав, а также располагаются боеприпасы и техника. В итоге безопасных мест становится всё меньше, ну а по данным Defense Post, сегодня армия РФ применяет до 20 управляемых авиабомб в сутки.
Ну а больше всего украинское командование беспокоит даже не потенциальный урон, а тот факт, что местное ПВО не способно сбивать российские самолёты. В результате Су-34 и Су-35 не заходят в зону действия украинской противоракетной обороны, сбрасывая бомбы с расстояния 50 километров. Ну а дальше в дело вступают встроенные системы наведения и возможность уклонения от ПВО и корректировка курса во время падения. В итоге украинские комплексы не способны дотянуться до российских истребителей, а значит потери армии РФ минимизируются, а удары становятся всё эффективнее. Российские эксперты уверяют, что модернизации подвергаются самые обычные авиабомбы, которые ранее не имели цифровых блоков. Требуется поставить управляющую систему, а также электронику, позволяющую корректировать курс. Наведение задаётся по спутникам, а изменение курса возможно за счёт приваривания специальных крыльев. При этом отмечается, что процедура несложная и может проводиться не только в заводских условиях, но и в ремонтных мастерских недалеко от линии фронта.
Ну а большая часть находящихся в распоряжении Киева систем ПВО не в состоянии помешать российским самолётам сбрасывать авиабомбы. Так, радиус широко разрекламированной Patriot не превышает 25 километров. Столько же может предложить и NASAMS, о невероятной мощи которого уже давно ходят легенды. IRIS-T в модификации SLM имеет достаточную дальность, но Украина получила старые системы, не обладающие высокой дальнобойностью. Высокую опасность предоставляют С-300, но подобные системы уничтожатся в первую очередь, при этом страшна только модификация С-300ПМУ1, о которой в Украине и не слышали. По словам Игната, украинские военные видят самолёты РФ, но ничего сделать не могут, а значит нуждаются в современных истребителях, которые должны передать страны НАТО. Известно, что старые советские самолёты даст Польша и Болгария, ну а Киев требует десятки и даже сотни F-16. Сложно сказать, планируют ли США передать Украине свою авиацию, но тот факт, что весеннее наступление будет производиться без использования F-16 не вызывает сомнений.