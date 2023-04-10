Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Армия РФ взламывает неприступные украинские позиции при помощи высокоточных управляемых авиабомб
При этом российские истребители находятся в полной безопасности, поскольку бомбы способны бить по целям с высокой точностью с расстояния 50 километров
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Если внимательно почитать аналитиков, которые пишут на тему тактики, используемой российским командованием СВО, то можно заметить, что за прошедшие 400 дней было произведено несколько попыток переломить ход сражения. К примеру, в первые месяцы приоритетным считалось быстрое проникновение вглубь Украины, что должно было привести к мирному переходу городов под контроль России. Ничего подобного не случилось, а в результате пришлось пересматривать не только тактику, но и стратегию. За 2022 год состоялось сразу 2 контрнаступления украинской армии, а армия РФ вынуждена была оставить огромную территорию. За это время командование СВО пыталось остановить передвижение поездов с военными грузами по железной дороге, наносились удары по энергосистеме, а также выбивались объекты ПВО. Всё это сегодня уже неактуально, ну а существенным нововведением стало использование барражирующих управляемых авиационных бомб.

реклама

Сегодня любопытными фактами с читателями поделилось издание Eurasian Times, ссылающееся на заявления советника командования Воздушных сил Украины Юрия Игната. Сообщается, что проблема становится всё более очевидной для украинской армии, а решить её находящимися в распоряжении комплексами ПВО нет никакой возможности. По словам украинского чиновника, впервые нечто подобное стало применяться ещё в январе, но до недавнего времени не имело массового характера, тогда как сегодня оборона ВСУ трещит по швам, а российские бомбы сбивать просто нечем. Мало того, растёт и мощность бомб вместе с их удельным весом. Так, если вначале задействовались барражирующие УПАБ-500Б (500 килограмм из которых немалые 390 – это чистая взрывчатая смесь), то сегодня всё чаще заметны УПАБ-1500. Они как минимум в 3 раза мощнее, а в итоге наносится непоправимый урон даже эшелонированной обороне. Игнат сетует на то, что при точном попадании авиабомба пробивает не только внешние этажи, но и проламывает бетонные укрепления, где находится командный состав, а также располагаются боеприпасы и техника. В итоге безопасных мест становится всё меньше, ну а по данным Defense Post, сегодня армия РФ применяет до 20 управляемых авиабомб в сутки. 

Ну а больше всего украинское командование беспокоит даже не потенциальный урон, а тот факт, что местное ПВО не способно сбивать российские самолёты. В результате Су-34 и Су-35 не заходят в зону действия украинской противоракетной обороны, сбрасывая бомбы с расстояния 50 километров. Ну а дальше в дело вступают встроенные системы наведения и возможность уклонения от ПВО и корректировка курса во время падения. В итоге украинские комплексы не способны дотянуться до российских истребителей, а значит потери армии РФ минимизируются, а удары становятся всё эффективнее. Российские эксперты уверяют, что модернизации подвергаются самые обычные авиабомбы, которые ранее не имели цифровых блоков. Требуется поставить управляющую систему, а также электронику, позволяющую корректировать курс. Наведение задаётся по спутникам, а изменение курса возможно за счёт приваривания специальных крыльев. При этом отмечается, что процедура несложная и может проводиться не только в заводских условиях, но и в ремонтных мастерских недалеко от линии фронта.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а большая часть находящихся в распоряжении Киева систем ПВО не в состоянии помешать российским самолётам сбрасывать авиабомбы. Так, радиус широко разрекламированной Patriot не превышает 25 километров. Столько же может предложить и NASAMS, о невероятной мощи которого уже давно ходят легенды. IRIS-T в модификации SLM имеет достаточную дальность, но Украина получила старые системы, не обладающие высокой дальнобойностью. Высокую опасность предоставляют С-300, но подобные системы уничтожатся в первую очередь, при этом страшна только модификация С-300ПМУ1, о которой в Украине и не слышали. По словам Игната, украинские военные видят самолёты РФ, но ничего сделать не могут, а значит нуждаются в современных истребителях, которые должны передать страны НАТО. Известно, что старые советские самолёты даст Польша и Болгария, ну а Киев требует десятки и даже сотни F-16. Сложно сказать, планируют ли США передать Украине свою авиацию, но тот факт, что весеннее наступление будет производиться без использования F-16 не вызывает сомнений.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии #авиация
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

«Вагнеровцы» захватили во время боя бронированный американский БТР M113 и колесят на нём по Бахмуту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" перекрыл дорогу жизни для ВСУ в Бахмуте, вынуждая перейти на грунтовые линии снабжения
11
Российский истребитель чуть не сбил британский разведчик RC-135 рядом с Украиной
9
ЧВК "Вагнер" сняла сюжет о представителях самой опасной и сложной специальности - штурмовиках
8
Пригожин сообщил, что ВСУ собрали группировку в 200—400 тысяч человек и начнут наступление примерно через неделю
22
Никас Сафронов подал к Wildberries самый большой иск в истории маркетплейса на 10 миллиардов рублей
17
Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
28
Исследователи доказали факт формирования новой планеты в системе одиночной звезды HD 169142
+
Украина готовится к прорыву обороны РФ при помощи десятков МиГ-29 с американскими умными бомбами
9
Телефонные мошенники начали высылать жертвам поддельные документы, чтобы они перевели им деньги
+
Первый за десятилетие заход корабля ВМФ РФ в саудовский порт переполошил США
5
Модели GeForce RTX 4070 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC замечены в прайс-листе одного из магазинов
+
Анонсирован Forgive Me Father 2 — сиквел концептуального шутера с забойным саундтреком и нетипичным визуалом
+
Западная пресса признаёт, что российский ВПК работает на полную мощность, несмотря на санкции
3
«Нет» новым поставкам оружия на Украину: в Германии прошли пасхальные марши протестов
7
Западная пресса признала эффективность российских БПЛА-камикадзе «Ланцет»
9
AMD анонсировала Alveo MA35D — особый ускоритель для работы с AV1-видео
+
Индия превращается в экспортера вооружений
1
Intel подтвердила кодовое имя семейства процессоров Core 14-го поколения в официальном документе
8
ASML рассчитывает заниматься на Тайване разработкой литографического оборудования 2-нм класса
1
The Times: ВСУ провалили операцию по возвращению контроля над ЗАЭС
2

Популярные статьи

Битва при Рокстере - величайшая битва в истории, о которой мало кто слышал
12
Почему не стоит покупать топовые видеокарты от AMD и NVIDIA
37
В чем проблемы школьного образования в России и кто больше всего страдает от них
12
5 причин, почему Владимир Соловьев пользуется любовью у российской аудитории
65
Собираем игровой компьютер на новом Core i5-13400, серьезном конкуренте для Ryzen 5 7600X
12
Французские Lada для ралли-рейдов
1
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
37
Улучшилась ли Warzone 2 во втором сезоне
+
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
8
Мои впечатления от игры Postal 3. Часть 1
2

Сейчас обсуждают

Люцифер Денница
15:09
Ладно тебе скажу, ты же в курсе то что у меня в подвале стоят Риги с RTX rtx 3080ti, так вот, делаю хорошую вентиляцию в подвал. А то скоро будет лето, надо заранее подготовиться
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
FelsheR-BAN100709
15:06
Это в квартире, СВО так отводиться!))
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
я новенький
15:03
ну и правильно. инстаграмов твитеров у меня нет наплевать что не работают. у меня есть вк и однокласник
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
Сергей Маслов
14:59
Работаю на ОПК. Производить начали сами, то что раньше покупали , штат расширяют прилично+ 20% точно.
Западная пресса признаёт, что российский ВПК работает на полную мощность, несмотря на санкции
Люцифер Денница
14:57
Не все такие богатые как ты, у меня знакомый сидит на : intel core i3 8100 , 8гб ddr4, видеокарта 1050ti . Он обычный деревенский парень, работает на пилораме, рамщиком. Благодаря хорошей политике ...
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
Manager
14:51
Сделал для себя вывод - разгоном памяти имеет смысл заниматься, если уже есть 4090. Иначе 30 тысяч лучше пустить на апгрейд видеокарты, процессора и материнки с мощным VRM и минимум 8 слоями текстоли...
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
я новенький
14:48
я vpn не юзаю, мне он не нужен.
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
OgoGoLog
14:45
https://www.theguardian.com/environment/2023/apr/08/headed-off-the-charts-worlds-ocean-surface-temperature-hits-record-high Вот оригинал новости, но компетенция автора не позволяет ему выкладывать ссы...
Мировой океан нагрелся до рекордной температуры в 21,1 градус
Виктор Крючков
14:44
Никакого потенциала нет, максимум поменять видеокарту и все, r7 5800x3d это лучшее, что есть на ам4, да и в целом процессор будет иметь смысл через пару лет, когда подешевеет, и люди на 3 и 5 поколени...
Лучшая игровая сборка апреля за 120 тысяч рублей – ультимативная графика в 2К и высокий потенциал
Юрий Котляров
14:42
По-любому чертежи и схемы давно у нас есть. Просто технологий нет это повторить относительно электроники. На полупроводниках он будет большой и тяжелый. У нас только наклейки JAC на Москвич3 могут пом...
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем