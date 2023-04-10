При этом российские истребители находятся в полной безопасности, поскольку бомбы способны бить по целям с высокой точностью с расстояния 50 километров

Если внимательно почитать аналитиков, которые пишут на тему тактики, используемой российским командованием СВО, то можно заметить, что за прошедшие 400 дней было произведено несколько попыток переломить ход сражения. К примеру, в первые месяцы приоритетным считалось быстрое проникновение вглубь Украины, что должно было привести к мирному переходу городов под контроль России. Ничего подобного не случилось, а в результате пришлось пересматривать не только тактику, но и стратегию. За 2022 год состоялось сразу 2 контрнаступления украинской армии, а армия РФ вынуждена была оставить огромную территорию. За это время командование СВО пыталось остановить передвижение поездов с военными грузами по железной дороге, наносились удары по энергосистеме, а также выбивались объекты ПВО. Всё это сегодня уже неактуально, ну а существенным нововведением стало использование барражирующих управляемых авиационных бомб.

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Сегодня любопытными фактами с читателями поделилось издание Eurasian Times, ссылающееся на заявления советника командования Воздушных сил Украины Юрия Игната. Сообщается, что проблема становится всё более очевидной для украинской армии, а решить её находящимися в распоряжении комплексами ПВО нет никакой возможности. По словам украинского чиновника, впервые нечто подобное стало применяться ещё в январе, но до недавнего времени не имело массового характера, тогда как сегодня оборона ВСУ трещит по швам, а российские бомбы сбивать просто нечем. Мало того, растёт и мощность бомб вместе с их удельным весом. Так, если вначале задействовались барражирующие УПАБ-500Б (500 килограмм из которых немалые 390 – это чистая взрывчатая смесь), то сегодня всё чаще заметны УПАБ-1500. Они как минимум в 3 раза мощнее, а в итоге наносится непоправимый урон даже эшелонированной обороне. Игнат сетует на то, что при точном попадании авиабомба пробивает не только внешние этажи, но и проламывает бетонные укрепления, где находится командный состав, а также располагаются боеприпасы и техника. В итоге безопасных мест становится всё меньше, ну а по данным Defense Post, сегодня армия РФ применяет до 20 управляемых авиабомб в сутки.

Ну а больше всего украинское командование беспокоит даже не потенциальный урон, а тот факт, что местное ПВО не способно сбивать российские самолёты. В результате Су-34 и Су-35 не заходят в зону действия украинской противоракетной обороны, сбрасывая бомбы с расстояния 50 километров. Ну а дальше в дело вступают встроенные системы наведения и возможность уклонения от ПВО и корректировка курса во время падения. В итоге украинские комплексы не способны дотянуться до российских истребителей, а значит потери армии РФ минимизируются, а удары становятся всё эффективнее. Российские эксперты уверяют, что модернизации подвергаются самые обычные авиабомбы, которые ранее не имели цифровых блоков. Требуется поставить управляющую систему, а также электронику, позволяющую корректировать курс. Наведение задаётся по спутникам, а изменение курса возможно за счёт приваривания специальных крыльев. При этом отмечается, что процедура несложная и может проводиться не только в заводских условиях, но и в ремонтных мастерских недалеко от линии фронта.

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Ну а большая часть находящихся в распоряжении Киева систем ПВО не в состоянии помешать российским самолётам сбрасывать авиабомбы. Так, радиус широко разрекламированной Patriot не превышает 25 километров. Столько же может предложить и NASAMS, о невероятной мощи которого уже давно ходят легенды. IRIS-T в модификации SLM имеет достаточную дальность, но Украина получила старые системы, не обладающие высокой дальнобойностью. Высокую опасность предоставляют С-300, но подобные системы уничтожатся в первую очередь, при этом страшна только модификация С-300ПМУ1, о которой в Украине и не слышали. По словам Игната, украинские военные видят самолёты РФ, но ничего сделать не могут, а значит нуждаются в современных истребителях, которые должны передать страны НАТО. Известно, что старые советские самолёты даст Польша и Болгария, ну а Киев требует десятки и даже сотни F-16. Сложно сказать, планируют ли США передать Украине свою авиацию, но тот факт, что весеннее наступление будет производиться без использования F-16 не вызывает сомнений.