Украина только за 2022 год получила больше 200 таких машин.

На прошлой неделе стало известно о том, что ЧВК «Вагнер» контролирует свыше 85% всех Бахмута. Основные части украинской армии остаются в нескольких районах, но в ходе непрекращающихся столкновений постепенно вынуждены отступать всё дальше. В сети можно найти ролики, авторы которых рассказывают о том, что бой идут за каждый дом. Солдаты ВСУ превращают каждую многоэтажку в самую настоящую крепость, в результате чего большая часть жилого фонда Бахмута больше похожа на руины. При этом известно, что происходит активное минирование дорог и подходов к домовладениям, что сильно усложняет проведение наступательных операций. Ну а эксперты по обе стороны океана сетуют на снарядный голод. Якобы, украинские бойцы не могут себе позволить стрелять из артиллерии столько, сколько хочется и вынуждены экономить боеприпасы. При этом отмечается, что основные дороги в город перекрыты, а подвоз снарядов, пищи и личного состава сильно затруднён.

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Кажется, что проблема носит системный характер, а уже очень скоро «музыканты» возьмут под контроль весь город. Сложно сказать, когда этот день наступит, ведь командование украинской армии совершает смелые вылазки, каждая из которой может закончиться весьма печально для ВСУ. К примеру, несколько недель назад Зеленский лично посетил Часов Яр. Президент Украины спокойно разгуливал по ремонтной мастерской в городе, где проинспектировал и другие объекты, а после выступил перед журналистами. Ну а сегодня стало известно о том, что на днях в Бахмут приезжал лично командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины. Сырский заглянул в самые горячие точки города, поговорив на камеру с бойцами, а также рассказал о том, что обстановка остаётся сложной, но контролируемой. Он заслушал доклады оставшихся в городе офицеров, после чего отбыл в неизвестном направлении. Сложно сказать, каким образом Сырский проник в Бахмут. В сети можно увидеть узкие дорожки, по которым в город пытаются попасть небольшие подразделения. Все тропинки усеяны сгоревшей техникой, ну а подобные поездки на линию соприкосновения удивляют экспертов, которые не понимают, почему армия РФ не наносит ударов по высшему командующему звену ВСУ при первой возможности.

Всё это вызывает много вопросов у обывателей, ну а бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление. Недавно Пригожин рассказал о том, что среди «музыкантов» есть небольшая часть бывших действующих военнослужащих армии Ирака. Этих людей лично тренировали инструкторы стран НАТО, а также снабжали оружием западного производства. Так вот, время от времени в руки ЧВК попадают артиллерийские системы, противотанковые комплексы и стрелковое оружие, которое передаётся бойцам, увеличивая эффективность продвижения. Недавно стало известно о том, что в руки «вагнеровцев» попал американский бронетранспортёр M113. Машина передвигается на гусеничном ходу, что обеспечивает повышенную проходимость, а также имеет неплохую броню. Против танков такой БТР не годится, но может легко выдержать осколочный удар, а также невосприимчив к стрелковому оружию. Внутри машина просторная и комфортная, ну а украинские солдаты получают чёткие предписания прежде чем использовать американскую технику. Дело в том, что янки требуют от ВСУ беречь подобные комплексы, а в случае отступления и невозможности сохранить технику в целости, взрывать её таким образом, чтобы российские инженеры не могли извлечь от оставшихся частей какую-то пользу.

Так вот, недавно такой БТР был захвачен в довольно потрёпанном виде. Машина оказалась повреждена, но спустя какое-то время была отремонтирована и уже служит бойцам ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Судя по всему, оружейные системы на технике отсутствуют, а значит пока техника служит надёжным передвижным транспортным средством, позволяющим доставить солдат из пункта А в пункт Б с минимальными рисками. Напомним, БТР M113 позволяет разместить 11 солдат, а также включает командира и водителя. Производство бронетранспортёра стартовала в 60-е годы, а в США на начало 2021 года было выпущено 80 тысяч таких машин. При этом Украина получила больше 200 единиц БТР M113, а значит потеря одной машины не сильно отразится на обороноспособности армии ВСУ

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