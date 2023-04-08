The Washington Post: украинские солдаты собирают неразорвавшиеся снаряды из-за острого дефицита боеприпасов

Нет никаких сомнений, что любой конфликт рано или поздно заканчивается, ну а итоговые решения принимаются политиками, а не военными, а значит и судьба Украины будет решаться в высоких кабинетах за закрытыми дверями. Пока же противостояние ещё не достигло своего апогея, поскольку Киев открыто заявляет о намерении начать масштабное контрнаступление. Сложно сказать, насколько планы украинской стороны реальны, при этом недавняя утечка секретных данных и вовсе может поставить крест на весенней компании ВСУ. Есть масса различных мнений, а мы предлагаем подождать, поскольку всё равно ничего путного в ближайшие недели мы не услышим. Даже если утечка реальна, в США будут всё отрицать, а написать новый план наступления так быстро не выйдет. Что до направления атаки, то оно вызывает вопросы, поскольку основатель ЧВК «Вагнер» не согласен с оценками специалистов и уверен, что один из самых мощных ударов будет произведён в Бахмуте. Пригожин отмечает, что на этом участке сосредоточены колоссальные резервы украинской армии, а времени на подготовку осталось мало.

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По данным военкоров, информацию от которых публикует Телеграм-канал RT, «музыканты» предпринимают попытки отрезать гарнизон в Бахмуте от всех путей снабжения. Большая часть дорог уже взята под контроль, тогда как по некоторым поселковым тропинкам производятся попытки завезти в город оружие и новые резервы в виде личного состава. По ссылке на видео демонстрируется небольшой участок, расположенный между Часовым Яром и Хромовом. Это один из транспортных коридоров, контроль над которым украинские военные потеряли совсем недавно. На ролике можно заметить больше 15 видов различной техники, которая пыталась прорваться в Бахмут под ударами российской артиллерии. Там же находится застрявший танк, который был уничтожен из противотанковой установки. Военкоры рассказывают, что сегодня ВСУ использует так называемую тактику «москитной логистики». Суть её заключается в попытках прорыва через поселковые дороги малыми группами. Мобильные подразделения труднее заметить с воздуха, а шансы добраться до места намного выше. При этом военкоры констатируют, что сегодня украинские бойцы в Бахмуте испытывают острую нехватку снарядов. Если ситуация продлится ещё какое-то время, то эффективность солдат ВСУ будет снижаться, что приведёт к более быстрому продвижению ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Похоже, аналогичная проблема преследует не только остатки бойцов в городе, но и всю украинскую армию.

Сегодня в The Washington Post вышла крайне любопытная статья, посвящённая сопротивлению одного отдельно взятого подразделения. Внутри много американской пропаганды, но если игнорировать все эти инсинуации, то на первый план выходит острая нехватка снарядов. Напомним, ещё в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что украинская армия расходует в несколько раз больше боеприпасов, чем все страны военного альянса способны выпускать. При этом усилиями США и при финансовой поддержке из европейского Фонда мира была осуществлена попытка закупить боеприпасы для Киева. Сложно сказать, сколько всего было выделено денег, поскольку даже в ЕС признают, что столкнулись с неожиданностями на пути реализации задуманного. Как выяснилось, далеко не все страны готовы делиться снарядами, а у некоторых оружие и вовсе окончилось. Америка пытается надавить на строптивых вассалов, но даже это не помогает, ведь взять больше миллиона единиц боеприпасов для тяжёлой артиллерии просто негде. По данным The Washington Post, в дефиците 122-мм и 155-мм снаряды советского производства. Они могут быть в странах Варшавского договора, а также некоторых государствах Африки и Ближнего Востока. Первые уже активно делятся с Киевом боеприпасами, выгребая последнее с некогда забитых складов, а вот вторые и третьи никуда не спешат.

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По данным американского издания, сегодня ВСУ могут себе позволить расходовать не больше 7700 снарядов в сутки, включая боеприпасы, которые используются для артиллерийских установок стран НАТО. Что до дефицитных советских снарядов, то приходится рассчитывать на случай. Один из украинских бойцов рассказал, что есть несколько групп, которым поручено обходить заминированные территории, ранее находящиеся под контролем армии РФ. Именно там можно найти небольшие склады с боеприпасами, которые после доставляются в 59-ю бригаду. А недавно был найден неразорвавшийся снаряд, который извлекли и планируют использовать. Сложно сказать, насколько это безопасно, но украинские солдаты уверяют, что выхода нет, поскольку дефицит вынуждает идти на крайние меры. Ну а журналисты The Washington Post констатируют, что в противостоянии может победить тот, кто получит преимущество в артиллерии. В настоящее время ВСУ экономят боеприпасы, но не исключено, что ведётся накопление к наступательным операциям. Или нет, ведь всё это секретная информация, о подробности которой журналистам не сообщают.