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Сколько стоит процессор для перспективного компьютера, и почему процессоры Intel уступают AMD
Даже процессор за 11 тысяч рублей отлично справляется с играми и любыми повседневными задачами
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Так уж вышло, что нам нравятся суперкары за 1 миллион долларов, супермодели с обложки и яхты за 100 миллионов баксов и дороже. Вот только покупаем мы обычные автомобили, ну а звёзды кино и эстрады, как правило, и вовсе не обращают внимание на простых смертных. Что до яхты, то сгодится и резиновая лодка, а похожая тенденция присутствует в жизни большинства людей. Несмотря на это пресса повышенное внимание уделяет тому, что в итоге оказывается нам с вами недоступно.

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Например, сейчас разгоняется нарратив, согласно которому Ryzen 7 7800X3D является самым лучшим игровым процессором на планете. Судя по всему, перед нами действительно лидер, вот только высокая стоимость не позволяет говорить о доступности для массового потребителя. Словом, пока энтузиасты продавливают высокие технологии, мы с вами смотрим на цены, пытаясь максимально сэкономить. Если вы не готовы инвестировать в компьютер несколько тысяч долларов, то самое время выбрать комплектующие, позволяющие собрать максимально выгодную систему без переплат и излишеств.

Ну а поскольку основа любого компьютера – это процессор, то начнём именно с этой важной части современного ПК. Если вы хотите получить мощный процессор, но не считаете себя геймером, то мы рекомендуем обратить внимание на Ryzen 7 5700G. Этот процессор предлагает 8 ядер, высокую производительность и интегрированную видеокарту. По факту, это самый быстрый камень в своём классе с встроенным графическим чипом, а тесты доказывают, что Ryzen 7 5700G справляется с популярными танковыми симуляторами, а также шутерами, включая Контр Страйк. Эксперты советуют брать быструю оперативную память, а также попытаться разогнать встроенную видеокарту. Если повезёт, то можно получить прибавку в 7-10%, что значительно улучшит качество картинки в играх.

Есть сразу два процессора, которые пользуются огромным спросом и могут рекомендоваться тем, кто планирует потратить на сборку разумную сумму денег. Прежде всего советуем обратить внимание на Core i5-12400F. Это игровой камень с неплохим, но не рекордным потенциалом, достаточным для тех, кто не планирует брать видеокарту дороже 20 тысяч рублей. Камень неприхотлив, а значит будет работать без проблем на недорогой материнской плате. Немного интереснее выглядит Ryzen 5 5600Х, но причина не только в том, что процессор AMD слегка быстрее. Всё дело в том, что Ryzen 5 5600Х идеально подходит для апгрейда. Например, у вас нет денег на новую сборку, но у знакомого пылится старый системный блок на базе Ryzen 3 1300Х. Аккуратно выковыряйте камень, а взамен поставьте Ryzen 5 5600Х. Скорость во многих задачах вырастет до двух раз, а стоить такое будет недорого.

Сэкономить сразу 4 тысячи рублей позволит Core i5-11400F. Процессор уступает более мощному Core i5-12400F, но включает штатную систему охлаждения. За счёт этого выходит такая разница, ну а для рабочей системы или компьютера для школьника 6-ядерный Core i5-11400F полностью подходит. Ну или возьмите Ryzen 5 5600G. Камень имеет 6 ядер, а так очень похож на указанный выше Ryzen 7 5700G. Здесь присутствует мощная графики, а сам процессор очень неплохо справляется с любыми требовательными задачами. Если вы не планируете ставить рекордов, то можно использовать его ещё очень много лет.

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Ну и на закуску сразу два процессора: Ryzen 5 4500 и Core i3-13100F. Оба стоят около 11 тысяч рублей, но имеют существенные отличия. Нам камень AMD кажется выгоднее за счёт того, что он более универсален и может работать на огромном количестве бюджетных материнских плат нескольких поколений. Также сильной стороной Ryzen 5 4500 считается наличие 6 полноценных ядер, тогда как Core i3-13100F неплохо справляется со своими задачами, но явно не соответствует указанной стоимости. Дело в том, что здесь всего 4 ядра, ну а принадлежность к 13-му поколению не делает этот камень быстрым. Core i3-13100F может рекомендоваться для бюджетных сборок, но система на Ryzen 5 4500 не только окажется быстрее, но и в домашних условиях позволит разогнать оперативную память. Что любопытно, для этого не нужно обладать какими-то тайными знаниями, поскольку многие производители материнских плат уже содержат вес необходимый инструментарий для этих целей.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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