Список неполный, поскольку выход прошивки ещё не окончен

Несколько дней назад в прессе появилась любопытная заметка, авторы которой рассказали о наведениях новой мобильной операционной системы iOS и назвали список аппаратов, которые на этот раз признаны не соответствующими минимальным требованиям. Вы удивитесь, но речь шла об iPhone 8, который был выпущен осенью 2017 года. Нетрудно подсчитать, что мобильный телефон продержался целых 6 лет, но даже после того, как он перестанет получать операционную систему, для него будут выходить обновления безопасности. Ненавистники продукции яблочного бренда расскажут вам о том, что на самом деле всё это глупости, ведь нормальному пользователю все эти операционные системы без надобности.

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При этом любители критиковать Apple обязательно напомнят нам о том, как дорого просит компания за свои смартфоны, и как дерёт в три дорога за каждый мелкий аксессуар. Согласимся, что идеального мира просто не существует, ведь разные компании избрали кардинально отличную схему продвижения своей продукции. Apple полагает, что длительный жизненный цикл и мощная техническая поддержка – это ключ к успеху. Что любопытно, в последнее время эта тактика срабатывает, ведь мобильные телефоны с надкушенным яблочком продаются огромными тиражами, а сама Apple вот-вот подвинет Samsung с первого места на рынке. Что до Google, то там полагают, что после 2-3 лет пользователь должен выбросить свой телефон, ну а тот факт, что не все могут себе позволить такие вольности, никого не волнуют. Что же, если вы купили смартфон недавно, то можете выдохнуть, ведь ваш аппарат с высокой долей вероятности находится в списке актуальных. Ну а если вы умудрились взять телефон на вторичным рынке, то с высокой долей вероятности уже не можете претендовать на получение современных прошивок.

При этом вы могли слышать, что высокой популярностью на российском рынке пользуются аппараты Xiaomi. Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на обновлённый список смартфонов, к настоящему моменту получивших финальную MIUI 14. Всего в перечне 47 моделей. Речь идёт о так называемой глобальной версии, которая должна в автоматическом режиме появиться в специальном окошке в настройках. Обязательно ознакомьтесь с перечнем, но помните о том, что он не окончательный. Дело в том, что китайская компания анонсировала выход MIUI 14 для сотни мобильных телефонов. Сюда входят многочисленные клоны, которые продаются в Китае и Индии под собственными названиями. В конце материала есть ссылка, позволяющая узнать на эту тему больше.

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Если вы нашли название своего аппарата, но до сих пор не получили новую прошивку, то стоить сделать две вещи: запастись терпением или установить систему в ручном режиме. Инсайдеры отмечают, что рассылка на некоторые аппараты проходит неравномерно. Это значит, что в одной стране смартфон уже мог получить MIUI 14, тогда как в другой выход обновления ещё не стартовал. Ну а если вы уверены в том, что на вашем аппарате возникла проблема, то стоит попробовать скачать прошивку в ручном режиме. Переходите по ссылке, где вы можете получить актуальные официальные образы. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, поскольку неопытные пользователи часто совершают ошибки. Возможно, стоит обратиться к специалисту, который решит проблему быстро и безопасно. Ну а эксперты советуют при помощи специализированных приложений сохранить все ваши программы. Это позволит быстро вернуть привычный функционал после установки новой операционной системы без потери данных и настроек.

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