Глобальная обстановка накаляется, а США всё громче говорят о предстоящей холодной войне между Америкой и Китаем

Ещё 10 лет назад Китай считался из приоритетных партнёров США. Торговый баланс между государствами постоянно увеличивался с 2000-х годов, а в результате по итогам 2022 года превысил 690 миллиардов долларов. При этом ситуация явно не в пользу США, поскольку янки экспортировали товаров в Китай почти на 154 миллиарда долларов, тогда как импортировали на немалые 536 миллиардов. Даже сегодня показатели увеличиваются, но эксперты уверены, что происходит это не благодаря, а вопреки политической воле американского правительства. Какое-то время торговый баланс будет расти по инерции, а после может резко рухнуть, поскольку торговая война и не думает прекращаться. Очевидно, что янки хотят ослабить экономику Поднебесной, но опасаются, что удар окажется слишком сильным, что приведёт к обратной реакции и падению собственного финансового благосостояния.

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Торговая война и репрессии со стороны США стали полной неожиданностью для китайских элит. Ещё недавно эти ребята скупали европейские и американские компании, инвестировали в экономику ЕС десятки миллиардов долларов, а сегодня возник риск санкций, не говоря уже о том, что Европа может отнять всё имущество китайских предпринимателей также легко, как сделала это с российским бизнесом. Похоже, всё это начали осознавать и в Китае, поскольку страна сменила риторику и начала вести подрывную деятельность там, где раньше демонстрировала полную незаинтересованность. К примеру, силами китайских дипломатов были найдены точки соприкосновения между Ираном и Саудовской Аравией, ранее не имевших дипломатических отношений. Продолжать можно долго, но суть в том, что в США осознают опасности, но продолжают накалять обстановку. К примеру, сегодня в газете Washington появился любопытный материал, авторы которого ссылаются на доклад крупного аналитического агентства Heritage Foundation. В тексте документа прямо указывается на то, что Холодная война между США и КНР неизбежна, а сегодня Пекин представляет для Америки целый ряд угроз. Прежде всего речь об экзистенциальной опасности, поскольку Китай несёт в мир собственную идеологию, которая кардинальным образом отличается от западных идеалов.

Не стоит забывать, что Китай – это второе по экономической мощи государство на планете, но куда опасение считается военная угроза, исходящая от Пекина. Что любопытно, авторы доклада не приводят фактов нарушения кораблями или самолётами границы США, поскольку ничего подобного в головы руководства Коммунистической партии пока не приходило. Вместо этого сами американцы топчутся у границ КНР и сильно удивляются, когда китайцы встречают их не хлебом с солью, а новыми подводными лодками с баллистическими ракетами. Эксперты из США крайне возмущены тем фактом, что сегодня Китай разместил в Южно-Китайском море подлодки, способные в нужный момент обрушить на Америку ядерные баллистические ракеты. Отмечается, что патрулирование ведётся силами сразу шести субмарин класса Jin, при этом каждая из них обладает внушительной мощью и угрожает мирному существованию США. Данные приводятся журналистами Reuters, ну а сами американцы нисколько не смущаются тем фактом, что это не китайцы нагрянули в пролив возле Нью-Йорка, а сами янки провоцируют мощную военную экономическую державу, дёргая дракона за усы слишком уж часто.

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Ситуация становится всё более напряжённой, а особенно опасным считается сближение Китая и России. Американские эксперты разводят руками, а Трамп открыто сказал о том, что действия команды Байдена привели к тому, что обе державы вынуждены объединиться, поскольку агрессивная политика США не оставляет другого выбора. Соглашения между странами остаются за закрытыми дверями, ну а тот факт, что янки активно вооружают украинскую армию, свидетельствует о том, что нечто подобное может ожидать и Китай, которые упрямо отказывается отдавать Америке остров Тайвань. Поскольку СВО и не думает прекращаться, а официальных данных не так много, то ценными считаются любые ключевые цифры, позволяющие оценить потери техники и любых типов вооружений, подаренных Киеву странами НАТО. Сегодня министр обороны РФ подвёл итоги первых трёх месяцев СВО 2023 года. Мы не будем называть длинный список и перейдём к наиболее интересным позициям. По данным Шойгу, за 3 месяца уничтожено 59 американских гаубиц М777. Также подбито 13 самоходок Paladin и немалые 14 РСЗО HIMARS. Последние потери оказались наиболее болезненными, поскольку именно эти установки используются для нанесения высокоточных ударов по военным и гражданским целям. Министр обороны РФ отметил, что с начала текущего года уничтожено как минимум 30 самоходных установок из стран НАТО, которые представляли собой высокую опасность для российской армии. Шойгу отметил, что уничтожение западной техники стало приоритетным направлением для российских бойцов, а все поставленные задачи будут выполнены.