Бывший президент США высказался на тему украинского конфликта в эфире Fox New

Уже как минимум 3 месяца у всех читающих российскую и западную прессу возникает постоянное ощущение дежавю. Вначале нам говорили о предстоящем зимнем наступлении, после готовили к весеннему, ну а теперь всё больше экспертов и аналитиков уверены в том, что следующие два месяца станут решающими. Подобные заявления звучат регулярно, поэтому мы рекомендуем вам набраться терпения, ведь в реальности никто из аналитиков не знает, как всё обстоит на самом деле. И всё же, по некоторым косвенным признакам можно прийти к выводу, что страны Восточной Европы сильно обеспокоены. Сегодня любопытными данными поделился телеканал N-TV. Немецкие журналисты ссылаются на министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску и поведали о настойчивых просьбах лидеров девяти стран Восточной Европы, входящих в НАТО. Якобы, все эти государства требуют от США усилить оборонный потенциал региона. Это вынудит Америку усилить военное присутствие, разместив больше систем ПВО, способных сбивать самые современные ракеты потенциального противника.

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Авторы публикации открыто говорят о том, что главная задача заключается в предотвращении российской угрозы, которая сегодня нависла над континентом. Оставим подобные заявления без комментариев, поскольку власти региона уже давно запугивают своё население Россией, вынуждая обычных людей мириться с присутствием американские солдат и всё увеличивающимся военным бюджетом. Ну а поскольку подобные действия только увеличат присутствие контингента НАТО у границ России, то было бы наивным полагать, что даже после завершения конфликта в Украине планета получит желаемый мир. По мнению Йоргена Эрстрема Мёллера, ранее занимавшего пост статс-секретаря МИД Дании, Украина стала местом столкновения западных и восточных ценностей. Разногласия между народами велики, а конфликт носит бескомпромиссный характер. Заявления бывшего чиновника можно найти в издании The National Interest, а сам Йорген полагает, что многое зависит от решимости Западного мира отстаивать свои ценности. Если страны НАТО действительно готовы пойти на обострение, то планету может ждать изнуряющая война, которая не обязательно будет выражаться в активном противостоянии с помощью оружия. Не исключено, что речь о так называемой холодной войне, в ходе которой победит не только наиболее сильная идеология, но и регион с наибольшими запасами ресурсов.

Политик отмечает, что Запад пугает потеря лидерства в научной, экономической и военной сферах. К примеру, ещё 40 лет назад ВВП Евросоюза составляло 54% от общемирового, ну а сегодня снизилось до 38.8%. Китай демонстрирует огромные успехи в освоении технологий, а американские полупроводниковые гиганты получили достойных конкурентов из Поднебесной. Йорген отмечает, что система ценностей кардинальным образом изменилась, вот только всё это произошло на Западе, тогда как Восток отказывается следовать по проложенному США курсу. Бывший политик уверен, что во многом противостояние спровоцировано Западом, поскольку Восток никому ничего не навязывает, тогда как США уверены в своей правоте и придерживаются позиции: кто не с нами, тот против нас. Ну а пока Украина стала центром, где противоборствующие стороны изучают друг друга, оценивая решимость идти до конца, следуя тем или иным идеалам и ценностям. Йорген не готов назвать победителя в конфликте, а вот Дональд Трамп уверен, что победа будет за Россией.

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В недавнем интервью Fox New бывший президент прямо заявил о том, что у США и Европы просто нет выбора. Россия захватит всю Украину, а Западу придётся смириться с новыми границами. Трамп уверен, что Путин не остановится, тогда как команду Байдена называет непрофессиональной. По его мнению, действующий президент сильно ослабил экономические и политические позиции Америки. Становится только хуже, а сам он смог бы не только предотвратить конфликт, но и способен остановить боевые действия за 1 день. Подобные заявления Трамп уже делал не раз, ну а мы напомним, что бывший президент подвергается уголовному преследованию. Такая практика применяется властями США впервые, а многие эксперты полагают, что сегодня страна находится в остром политическом кризисе, последствия которого будут заметны во всех уголках планеты.