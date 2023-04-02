Американские пилоты потеряли из виду российскую ПВО С-300

Многие из наших читателей с негодованием относятся к непрекращающимся попыткам США расширить НАТО, планомерно приближаясь к границам России. На этой неделе состоялось историческое событие, переоценить которое крайне сложно. Если изучить причины украинского конфликта, то основная заключается в недопустимости перехода страны под контроль НАТО. Это привело бы к тому, что военные базы США появились бы у российских границ. Эксперты и политики уверяют, что риски слишком высоки, вот только несколько дней назад парламент Турции, а вчера и сам Эрдоган ратифицировал вхождение Финляндии в НАТО. Если вы обратите внимание на карту, то увидите, что западная граница Ленинградской области неожиданно превратилась в рубеж, за которым уже вскоре начнут создавать военные базы. Правительство Финляндии заявляет, что ничего подобного не будет, но мы с вами прекрасно понимаем, что под давлением США эти ребята готовы и на большее. Вопрос довольно любопытный и старательно игнорируется российской прессой, а между тем риски для Москвы и тем более Санкт Петербурга от вхождения Финляндии в НАТО намного выше, чем от присоединения к альянсу Украины.

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Тема достаточно сложная, вот только эксперты предпочитают обходить её стороной, но есть ещё одна проблема, на которую многие просто не обращают внимания. Если вы обратите внимание на американскую прессу, то можете заметить, что янки не просто считают правильным наращивать военное присутствие в Европе, но и свято верят в непогрешимость своих действий. К примеру, уже больше года недалеко от российских границ и рядом с Калининградом летают бравые ковбои на самолётах F-35. Отправляем вас в материал, написанный американцами для американцев. Там нет никакой пропаганды, поскольку автор даже не сомневается, что провокации у границ другого государства, слежка и попытки дестабилизировать ситуацию – это именно то, чем должно заниматься демократическое государство. Понять этих ребят крайне сложно, поскольку они мыслят в другой парадигме и не осознают, что любая страна вправе действовать аналогичным образом. Если у вас есть время, почитайте о том, какая истерика разразилась в США в связи с парочкой метеозондов, созданных местными школьниками. Американцы без проблем готовы устраивать провокации и шпионить за Россией и Китаем, но крайне возмущены тем, что потенциальный противник решит заняться чем-то подобным.

Ну а пока политики спорят, уже больше года у российских границ летают самолёты 388-й 419-й истребительной авиагруппы резерва НАТО. Развёртывание длилось с февраля по май 2022 года, а полёты осуществляются регулярно. При этом для миссии были отобраны самые новые F-35, техническое и боевое состояние которых позволяет их эксплуатировать много месяцев без необходимости ремонта. Пилоты уверены, что прибыли для защиты восточных границ НАТО от российской угрозы, поэтому выполняют свои задачи так, как будто от них зависит судьба планеты. Ну а будущем положение у российских границ только ухудшится, поскольку недавно представители Lockheed Martin заявили о планах выпустить достаточно истребителей 5-го поколения, чтобы разместить по всей Европе 400 новых самолётов. Судя по всему, в Европу отправят именно новые F-35, поскольку выпущенные больше пяти лет назад имеют массу проблем, о чём вы можете почитать в нашем материале.

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Как оказалось, мощь американской инженерии сильно переоценена, поскольку пилоты F-35 рассказали о неожиданном сюрпризе, с которым пришлось столкнуться при попытке прощупать ПВО в Калининградской области и в Беларуси. По словам полковника Крейга Андрле, который пилотировал одни из бортов, электроника не справилась с задачей обнаружения старой российской системы С-300. Командование поставило задачу фиксации на карте всех подобных комплексов, но истребитель не смог идентифицировать некоторые из противоракетных оборонных систем. По мнению пилотов, сбой оборудование происходит в том случае, если русские включали специальное оборудование, позволяющие скрыть местонахождение С-300. При этом сам Крейг Андрле пишет, что ситуация казалась ему абсурдной. Так, разведывательные данные говорят о том, что ПВО находится в том или ином квадрате, сам он визуально визит российский комплекс, а оборудование F-35 предательски молчит. Американцы встревожены тем, что русские не позволяют за собой шпионить и уже думают о том, как бы поскорее решить возникшую проблему. Ну а мы добавим, что в РФ есть и более продвинутые комплексы С-400, которые и вовсе станут настоящим сюрпризом для НАТО.