Программа F-35 сожгла 1.6 триллиона долларов

Многие эксперты признают, что истребитель F-35 стал самой настоящей бездонной бочкой военного бюджета США. Проект слишком амбициозный, а всё зашло так далеко, что в Пентагоне предпочитают замалчивать проблемы, игнорируя тот факт, что самолёт не способен выполнять поставленные задачи. Есть несколько нерешённых задач, которые поставлены перед инженерами Lockheed Martin, но эти ребята не смогли или не захотели их устранить. В 2022 году состоялись слушания в сенате, в ходе которых вскрылись неожиданные факты, а эксперты заявили о том, что не видят никаких движений в сторону улучшения двигателя F-35. Как оказалось, агрегат способен работать нормально только в том случае, если в него не попадает пыль. Ну о после контакта приходится проводить техническое обслуживание, при этом сам самолёт и без того имеет массу слабых мест.

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Некоторые военные эксперты прямо говорят о том, что была выбрана проигрышная концепция. Так, основной упор был сосредоточен на корпусе, который получил низкую заметность, что позволило говорить о самолёте, как о невидимке для радаров потенциального противника. Вот только пока американцы разрабатывали самолёт-невидимку, в России улучшили эффективность радаров, что свело на нет все преимущества F-35. В итоге он будет виден задолго до подлёта к цели и не сможет уйти от преследования. Некоторые наши читатели сильно удивятся, ведь речь идёт о самом массовом истребителе 5-го поколения на планете, выпущенном в количестве нескольких тысяч единиц. Вот только всё закономерно, ведь инженеры пожертвовали очень многим, не добившись желаемой невидимости. Предположим, что с одной стороны выступает российский Су-35, тогда как с другой американский F-35. Так вот, последний может разгоняться до 850 км/ч, тогда как первый с лёгкостью достигает 1400 км/ч без перехода в форсаж. F-35 может достичь 1930 км/ч, но двигатель и конструкция выполнены таким образом, что не позволяют больше нескольких минут двигаться в таком режиме, тогда как российский Су-35 может лететь на скорости 2500 км/ч длительное время. Если у вас есть вопросы, изучите подробный сравнительный материал, а мы перейдём к тому, что происходит с американским истребителем сегодня.

В целом, некоторые аналитики и вовсе предлагают считать F-35 чем-то средним, поскольку он больше тянет на роль бомбардировщика, способного отстреливаться от старых истребителей 40-летней давности. С Су-25 американское чудо техники справится точно, или нет, ведь среди военного командования в США зреют недовольства относительно всё возрастающих проблем F-35. Недавно весьма прискорбными сведениями поделился руководитель программы «стелс» Майкл Шмидт. По его словам, в настоящее время на территории США насчитывается 540 истребителей пятого поколения, при этом всего 53% из них могут пройти базовые тесты боеготовности. Ну а если говорить о полноценной проверке, то годными признаются не больше 30% лётного состава F-35. Майкл Шмидт бьёт тревогу, ведь всего за 3 года показатели стремительно упали, а в марте 2020 года в полной боевой готовности находилось 39% всех истребителей. Раскрывать причины происходящего Майкл Шмидт не стал, но американская пресса полагает, что речь идёт об быстром износе двигателей и многих других запчастей, часть из которых была признана проблемной ещё на этапе начала производства.

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Судя по всему, сложившаяся ситуация не утраивает командование США, поэтому в Пентагоне пообещали решить проблему за один год. Якобы, будет создана специальная комиссия, в задачи которой войдёт выработка своевременных решений, позволяющих увеличить потенциал самого лучшего истребителя на планете. В отчёте указывается, что за следующие 12 месяцев показатели боевой готовности вырастут на 10%, что позволит возродить мощь американской авиации. Сложно понять, зачем возжаждать мощь, если вы утверждаете, что у вас и такая самая сильная армия, но пока вопросов по этому поводу больше, чем ответов. Стоит признать, что все трудности, с которыми встречается F-35, не останавливают потенциальных покупателей. На истребитель из бюджета потрачены 1.6 триллиона долларов, а поставленных результатов так и не удалось достичь. Хотя, не всё так плохо, ведь в очереди на покупку нового самолёта стоит несколько стран, готовых выкладывать по 250 миллионов за 1 истребитель. В данном случае приводится пересчёт вместе с поставками ремонтного оборудования и обучением личного состава.