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Повышение напряжения через MSI Center на некоторых платах приводит к сгоранию Ryzen 7 5800X3D
Уязвимость обнаружена на материнских платах ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI
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Когда обычный пользователь в магазине видит два почти одинаковых по названию процессора Intel, то выбирает тот, который покажется ему наиболее выгодным. А между тем Core i7-13700K и Core i7-13700 – это два совершенно разных процессора, имеющих множество различий. Поскольку Intel разрешает разгонять только камни с разблокированным множителем, то во втором случае потенциальный покупатель получает в руки продукт с некоторыми ограничениями. Там ниже тактовая частота и значительно меньше TDP. К примеру, для Core i7-13700K базовый теплопакет стартует с отметки 125 Вт, тогда как версия с заблокированным множителем имеет TDP 65 Вт. Партнёры Intel выпускают материнские платы под строгим контролем, а в результате в большинстве случаев возможность спалить свой процессор у нерадивых пользователей отсутствует. 

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А вот политика AMD кардинально отличается от тех идей, что исповедуют в Intel, а в результате вы можете разогнать любой (почти) процессор, который доступен в продаже. Есть некоторые ограничения, о чём мы и поговорим ниже, но чаще всего на пути встаёт материнская плата, возможности которой не позволяют осуществлять разгон. Ну а пользователи сознательно покупают самый бюджетный продукт, поэтому должны осознавать последствия. И всё же, иногда AMD выпускает процессоры, разгон которых строго возбраняется по разным причинам. В пример можно привести новую серию геймерских процессоров с технологией 3D V-Cache. В обычных условиях поднять тактовую частоту нет никакой возможности, но на некоторых материнских платах можно получить доступ к разблокированию напряжения. Известный оверклокер Der8auer уже успел спалить новенький Ryzen 9 7950X3D, но сделал это с дорогостоящей материнской платой и изрядным количеством закиси азота. Ну а недавно выяснилось, что оплошность разработчиков MSI Center может привести к непоправимым последствиям.

На сайте Igor's LAB провели любопытное тестирование, в ходе которого был продемонстрирован доступ к разгонному потенциалу процессора Ryzen 7 5800X3D. Изначально он не только имеет блокировку по тактовым частотам, но и по напряжению, что позволяет ограничить любителей разгона от необдуманных шагов. Ну а с некоторыми материнскими платами ASUS, GIGABYTE и ASRock при помощи MSI Center открываются обширные возможности по редактированию всех этих и многих других настроек. В результате после попытки поднять напряжение выше критической отметки в 1.3 В, процессор благополучно сгорел. Вернуть к жизни его не вышло, хотя сама материнская плата оказалась в рабочем состоянии. В итоге на сайте Igor's LAB пришли к выводу, что в открытом доступе находится крайне опасная уязвимость, а сегодня любой пользователь, который случайно введёт несколько неверных цифр в меню популярной утилиты, рискует убить свой процессор.  

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На сайте Tom’s Hardware решили повторить эксперимент, используя бюджетную материнскую плату MSI B450 Pro Carbon AC. На момент своего выхода она стоила ощутимо выше большинства моделей на чипсете В450, но в настоящее время считается устаревшей и довольно бюджетной. Как выяснилось, даже на такой старой материнской плате утилита MSI Center открывает доступ к разгону заблокированного Ryzen 7 5800X3D. При других обстоятельствах можно было бы порадоваться за сообщество оверклокеров, нашедшее такой просто способ разгона процессоров, но не сегодня. Дело в том, что любой пользователь может увеличить напряжение на заблокированном процессоре до 1.55 В, что неминуемо приведёт к его поломке. Эксперты полагают, что уже вскоре баг будет устранён, вот только в интернете останется возможность скачать текущую версию MSI Center, позволяющего проводить спорные манипуляции с процессорами. Ну а мы ещё раз напоминаем нашим читателям, что стоит как следует изучить опыт других пользователей прежде чем браться за разгон дорогостоящих комплектующих. Возможно, вам и удастся вернуть деньги по гарантии, но не исключено, что сервисный центр определит, что вы пытались проводить манипуляции, которые официально запрещены и снимают с представителей производителя все обязательства перед покупателем.

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#разгон #ryzen 7 5800x3d
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