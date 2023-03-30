Несмотря на всё это, Intel умудряется продавать больше процессоров

Когда доходит до выбора процессора, то решающими являются не только личные предпочтения, но и экономические факторы. Проще говоря, если у вас нет денег на флагман, то приходится ограничивать свои запросы. При этом стоит понимать, что недостаточно купить только один мощный процессор, ведь под него потребуется соответствующая материнская плата и система охлаждения. Стоит только взять бюджетную модель, и ваш камень окажется не способен работать на заданных тактовых частотах, а ведь многие покупают подобные процессоры только потому, что хотят получить разгонный потенциал.

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Словом, от финансовых ограничений не уйти, поэтому приходится делать сложный выбор. Сегодня мы попробуем рассмотреть несколько процессоров, некоторые из которых могут считаться выгодными с точки зрения соотношения стоимости и производительности. Изучим каждый камень в отдельности, а после сделаем выводы о том, какие из указанных процессором сегодня можно рекомендовать для перспективной сборки по разумной стоимости.

Предлагаем начать с Core i5-12600KF, который сегодня предлагается за 23 тысячи рублей. Стоит помнить, что перед нами довольно неплохой перспективный камень, который способен раскрыть даже видеокарту уровня GeForce RTX 3070 Ti. Он неплохо справляется со своими задачами и может предложить высокие тактовые частоты и отличный уровень производительности из коробки. Поскольку речь идёт о процессоре прошлого поколения, то разгон кажется нам неуместным, а значит вы смело можете брать под него материнскую плату за 150 долларов. Собственно, Core i5-12600KF кажется хорошим до тех пор, пока вы не берёте в руки Ryzen 7 5800X. В данном случае перед нами однозначный лидер, способный положить на лопатки камень Intel не только по уровню быстродействия, но и по выгодности сборки. Если вы не планируете покупать скоростной твердотельный накопитель, то смело берите материнскую плату на чипсете В450. Сборка окажется по карману даже не самым зажиточным геймерам, ну а мы рассмотрим и другие предложения обеих компаний.

За 19 тысяч фанатов синего лагеря поджидает Core i5-13400F. Можно сказать, что перед нами идеальный процессор для маркетологов. Только подумайте, он стоит меньше Ryzen 7 5800X, но предлагает сразу 10 ядер. Разумные пользователи обязательно взглянут на тесты, где убедятся в том, что дополнительные ядра не играют никакой роли, а перед нами старый Core i5-12400F в новой обложке. Вот только большая часть пользователей не привыкла думать, поэтому с радостью выберет количество, а не качество. Мы не советуем вам связываться с Core i5-13400F, поскольку он не стоит потраченных на него денег.

А вот Ryzen 7 5700G очень даже ничего. Смотрите, здесь 8 ядер, более высокая скорость и есть самая быстрая на рынке интегрированная графика. Получается, что камень AMD лучше во всём, ну а Core i5-13400F не только дороже, но и медленнее, а также потребует от вас докупить отдельную видеокарту. Ryzen 7 5700G не позволит запускать самые требовательные игры 2023 года, но зато неплохо справляется с популярными шутерами типа Контр Страйк и сносно тянет танки и корабли. Купите под Ryzen 7 5700G оперативную память с высокими таймингами, и вы получите больше возможностей, ну а при удачном стечении обстоятельств, можно попытаться разогнать графический чип на встроенной видеокарте.

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Ну а процессоры Core i5-12400F и Ryzen 5 5600Х подведут итог нашего материала. Если провести точное тестирование с использованием самых дорогих видеокарт, то Ryzen 5 5600Х покажет себя лучше, но с графическими чипами за 23 тысяч рублей оба демонстрируют примерно аналогичное быстродействие. Сборка на базе обоих процессоров будет стоить вам почти одинаковую сумму, но есть одно значительное преимущество, которое позволяет назвать Ryzen 5 5600Х лучшим выбором. Дело в том, что многие владельцы старых компьютеров хотят увеличить производительность своего железа с минимальными инвестициями. Если речь идёт о процессоре Core i5-9400F, то помочь может только покупка новой материнской платы, а вот старый Ryzen 5 1600Х легко заменяется на Ryzen 5 5600Х. Просто обновите прошивку BIOS, после чего получите до 50% прибавки количества кадров в секунду в играх.