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Инсайдеры ожидают релиз бюджетной видеокарты GeForce RTX 4050 в июне – 6 Гб и 96-битная шина
Не исключено, что перед нами не финальные спецификации
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Ситуация с выпуском графических чипов нового поколения вызывает всё больше вопросов. AMD ограничилась двумя неудачными продуктами, продажи которых ничтожны, а спрос минимален. Не помогают скидки и попытки снизить официальную стоимость, а в результате вы не встретите ни одного из новых графических чипов от тётушки Су в рейтинге 100 самых популярных видеокарт на планете. Март подошёл к концу, а в прессе нет даже намёков на то, что AMD планирует выпустить несколько графических чипов среднего и средневысокого ценового сегмента. Есть мнение, что инженеры компании что-то намудрили с архитектурой DRNA 3, а в результате добиться энергоэффективности и заданной скорости не получается. Похоже, дела у красных идут отвратительно, а значит остаётся надеяться только на NVIDIA. Судя по всему, в текущем поколении лучше запастись изрядной долей терпения, поскольку надежда здесь неуместна. Напомним, что мы уже видели смену ценовой парадигмы, когда GeForce RTX 4080 получила цену на 500 долларов больше, чем GeForce RTX 3080 два года назад. Такое решение стало неприятным сюрпризом для геймеров, но на этом Дженсен Хуанг не остановился. 

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Сегодня в продаже есть GeForce RTX 4070 Ti, рекомендованная стоимость которой подпрыгнула с 600 долларов в прошлом поколении для данного сегмента, до 800 долларов в 2023 году. Ну а впереди целая россыпь графических чипов, отказываться от которых никто не намерен. По данным инсайдеров, уже вскоре состоится релиз GeForce RTX 4070, стоимость которой будет стартовать с 750 долларов. Видеокарта получит 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти, ну а так называемые элитные версии с заводским разгоном планируется и вовсе предлагать дороже 800 долларов. Подобное выглядит довольно странно, ведь многие геймеры ожидали, что в итоге стоимость GeForce RTX 4070 Ti начнёт снижаться. Похоже, ничего подобного не произойдёт. GeForce RTX 4070 появится 13 апреля, ну а инсайдеры уверяют, что уже в мае мы увидим несколько новых продуктов. 

Прежде всего сообщается о GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта отличается скромными характеристиками и может похвастать 128-битной шиной. Налицо попытка максимально сэкономить, что может негативным образом отразиться на конечной производительности. Инсайдеры пока не готовы назвать предполагаемую цену видеокарты, но есть все основания предполагать, что она будет не ниже 500 долларов для американского региона и значительно дороже в Европе и России. Источники утверждают, что есть все основания ожидать скорый релиз GeForce RTX 4060, которая получит урезанный графический чип и те же 8 Гб видеопамяти. За счёт всего этого удалось добиться невероятной энергоэффективности, а в результате теплопакет GeForce RTX 4060 окажется на уровне 115 Вт. Если у вас есть время, то вы можете изучить предполагаемые характеристики всех указанных выше графических чипов. Скорее всего, перед нами финальные спецификации, а значит ничего уже не изменится. 

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Инсайдеры полагают, что релиз видеокарт среднего ценового сегмента состоится в мае, ну а сегодня появилась любопытная информация, согласно которой примерно в это же время могут начаться продажи GeForce RTX 4050. Это видеокарта относится к самому бюджетному сегменту и станет наследницей GeForce RTX 3050. Судя по слухам, графический чип получит всего 6 Гб видеопамяти, что наталкивает нас на мысль о том, что внутри будет находиться 96-битная шина. Скорее всего речь идёт о чипе AD107, а вернее об его урезанной версии, тогда как полноценный кристалл достанется GeForce RTX 4060. Эксперты полагают, что в прессу могли попасть предварительные спецификации, а шансы выхода подобной видеокарты в ближайшее время минимальны. Напомним, первоначально выход GeForce RTX 3050 ожидался в январе 2021 года, вот только релиз постоянно откладывался, а в итоге продажи стартовали только в январе 2022 года. Всё это не значит, что так будет и в этот раз, поэтому пока отметим в качестве предполагаемой даты июнь 2023 года. Никто не знает истинных планов NVIDIA, ну а попытки выдавить конкурентов могут натолкнуть Дженсена Хуанга на непредсказуемые решения.

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#видеокарты #geforce rtx 4050
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