Стоит ли переходить на Windows 11, или Windows 10 ничем не хуже? Давайте разбираться

Если вы купили компьютер, на котором уже была установлена легальная операционная система Windows, то можете рассчитывать на то, что у вас не будет вирусов, а криворукий доморощенный эксперт ничего не испортил. Важно также позаботиться о нормальной работе драйверов и компонентов системы и не усердствовать с кодаками и программным обеспечением. В случае, если вы используете компьютер для работы и время от времени играете в игры, то стоит задуматься о большем количестве оперативной памяти, а также мощном железе. Стоит помнить о том, что каждая попытка внести изменения в систему может привести к падению производительности, а многие геймеры до сих пор в качестве основного используют жёсткие диски. В итоге путём неправильной настройки, ошибок в работе и перегрузке компьютера программами можно потерять значительную часть быстродействия, а ведь есть ещё и вирусы, которые приводят к печальным последствиям. Вот только многие пользователи забывают, что эталонные показатели наблюдаются только на чистой операционной системе, тогда как после нескольких лет ежедневной работы неминуемо возникают непредвиденные ситуации.

реклама

Представьте себе, что вы достаточно давно использовали Windows 10 без переустановки, получая неудовлетворительные показатели в играх. В какой-то момент было принято решение купить мощную видеокарту, но и это не принесло жаленного избавления от низкого фрамрейта. В сердцах вы ставите чистую Windows 11, и неожиданно видите, как количество кадров в играх увеличивается на 20% и больше. Вам это кажется настоящим чудом, ведь новая ОС позволила расправить крылья видеокарте, вот только в реальности всё совсем не так, ведь новая установка просто не имела тех проблем, которые образовались за несколько лет работы Windows 10. Не всегда всё обстоит именно так, ведь скачанная с мутного сайта программа способна подрезать крылья системе за пару минут, но очень часто дифирамбы в адрес новой операционной системы связаны с банальным фактом сбрасывания сбойных настроек.

Авторы канала RandomGaminginHD решили расставить все точки над И. Они взяли две чистых Windows 10 и Windows 11, а после прогнали их в нескольких популярных играх. Что любопытно, решено было использовать максимально приближённые к реальности параметры, отказавшись от флагманских процессоров и видеокарты. Так, система была основана на Core i5-12400F и GeForce RTX 3060, а 16 Гб оперативной памяти не разгонялись. Изучить результаты подробнее вы можете в ролике ниже, ну а мы кратко перечислим достижения обеих операционных систем. Отметим, что настройки в Windows 10 и Windows 11 были одинаковыми, как и версии драйверов видеокарты и системных компонентов.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 новая операционная система уступила 1 fps (104 против 105 кадров в секунду)

В Cyberpunk 2077 с перевесом в 2 fps Windows 11 удалось выйти вперёд (102 против 104 кадров в секунду)

В Red Dead Redemption 2 победу удалось одержать Windows 10, но с перевесом в 1 fps (115 против 114 кадров в секунду)

В Forza Horizon 5 полный паритет, поскольку обе операционных системы набрали 115 fps

В Grand Theft Auto V победа снова оказалась на стороне Windows 11, но с перевесом в 2 fps (128 против 126 кадров в секунду)

Любопытно выглядят результаты в CS:GO, где на низких настройках удалось получить 629 fps в Windows 10 и всего 607 fps в Windows 11

В Far Cry 5 победа снова за старой гвардией, где Windows 10 набрала 157 кадров в секунду, тогда как Windows 10 покорилось на 7 fps меньше.

Как вы могли заметить, разницу между операционными системами обнаружить не удалось. Обе версии Windows основаны на идентичном движке и имеют только визуальные различия. Это значит, что сегодня не так важно, какую операционную систему вы используете, а все заявления о преимуществе новой или старой ОС – это всего лишь попытки отдельных блогеров привлечь к себе внимание. Как мы уже писали в первых двух абзацах, намного важнее добиться стабильной работы всех компонентов, включая драйверы и программное обеспечение. Если вам нечем заняться, и вас не устраивает быстродействия вашей ОС, займитесь наведением порядка. Не исключено, что потерянная производительность снова к вам вернётся.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде



