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Windows 10 против Windows 11 – какую операционную систему выбрать для игрового компьютера в 2023г
Стоит ли переходить на Windows 11, или Windows 10 ничем не хуже? Давайте разбираться
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Если вы купили компьютер, на котором уже была установлена легальная операционная система Windows, то можете рассчитывать на то, что у вас не будет вирусов, а криворукий доморощенный эксперт ничего не испортил. Важно также позаботиться о нормальной работе драйверов и компонентов системы и не усердствовать с кодаками и программным обеспечением. В случае, если вы используете компьютер для работы и время от времени играете в игры, то стоит задуматься о большем количестве оперативной памяти, а также мощном железе. Стоит помнить о том, что каждая попытка внести изменения в систему может привести к падению производительности, а многие геймеры до сих пор в качестве основного используют жёсткие диски. В итоге путём неправильной настройки, ошибок в работе и перегрузке компьютера программами можно потерять значительную часть быстродействия, а ведь есть ещё и вирусы, которые приводят к печальным последствиям. Вот только многие пользователи забывают, что эталонные показатели наблюдаются только на чистой операционной системе, тогда как после нескольких лет ежедневной работы неминуемо возникают непредвиденные ситуации. 

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Представьте себе, что вы достаточно давно использовали Windows 10 без переустановки, получая неудовлетворительные показатели в играх. В какой-то момент было принято решение купить мощную видеокарту, но и это не принесло жаленного избавления от низкого фрамрейта. В сердцах вы ставите чистую Windows 11, и неожиданно видите, как количество кадров в играх увеличивается на 20% и больше. Вам это кажется настоящим чудом, ведь новая ОС позволила расправить крылья видеокарте, вот только в реальности всё совсем не так, ведь новая установка просто не имела тех проблем, которые образовались за несколько лет работы Windows 10. Не всегда всё обстоит именно так, ведь скачанная с мутного сайта программа способна подрезать крылья системе за пару минут, но очень часто дифирамбы в адрес новой операционной системы связаны с банальным фактом сбрасывания сбойных настроек. 

Авторы канала RandomGaminginHD решили расставить все точки над И. Они взяли две чистых Windows 10 и Windows 11, а после прогнали их в нескольких популярных играх. Что любопытно, решено было использовать максимально приближённые к реальности параметры, отказавшись от флагманских процессоров и видеокарты. Так, система была основана на Core i5-12400F и GeForce RTX 3060, а 16 Гб оперативной памяти не разгонялись. Изучить результаты подробнее вы можете в ролике ниже, ну а мы кратко перечислим достижения обеих операционных систем. Отметим, что настройки в Windows 10 и Windows 11 были одинаковыми, как и версии драйверов видеокарты и системных компонентов. 

  • В Call of Duty: Modern Warfare 2 новая операционная система уступила 1 fps (104 против 105 кадров в секунду)
  • В Cyberpunk 2077 с перевесом в 2 fps Windows 11 удалось выйти вперёд (102 против 104 кадров в секунду)
  • В Red Dead Redemption 2 победу удалось одержать Windows 10, но с перевесом в 1 fps (115 против 114 кадров в секунду)
  • В Forza Horizon 5 полный паритет, поскольку обе операционных системы набрали 115 fps
  • В Grand Theft Auto V победа снова оказалась на стороне Windows 11, но с перевесом в 2 fps (128 против 126 кадров в секунду)
  • Любопытно выглядят результаты в CS:GO, где на низких настройках удалось получить 629 fps в Windows 10 и всего 607 fps в Windows 11
  • В Far Cry 5 победа снова за старой гвардией, где Windows 10 набрала 157 кадров в секунду, тогда как Windows 10 покорилось на 7 fps меньше. 

Как вы могли заметить, разницу между операционными системами обнаружить не удалось. Обе версии Windows основаны на идентичном движке и имеют только визуальные различия. Это значит, что сегодня не так важно, какую операционную систему вы используете, а все заявления о преимуществе новой или старой ОС – это всего лишь попытки отдельных блогеров привлечь к себе внимание. Как мы уже писали в первых двух абзацах, намного важнее добиться стабильной работы всех компонентов, включая драйверы и программное обеспечение. Если вам нечем заняться, и вас не устраивает быстродействия вашей ОС, займитесь наведением порядка. Не исключено, что потерянная производительность снова к вам вернётся. 

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