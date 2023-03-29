Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Windows 12 может выйти в 2024 году – ОС получит интеграцию с ИИ и будет похожа на macOS
Инсайдеры назвали предполагаемую дату релиза и особенности Windows 12
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Если вы до сих пор сидите на старой операционной системе, то самое время задуматься о том, чтобы перейти на что-то более актуальное. Всё дело в том, что уже с января системы, работающие под Windows 7 и Windows 8, не смогут использовать старый добрый Steam, а значит потеряют доступ к играм. Справедливости ради нужно отметить, что большая часть любителей компьютерных игр давно мигрировала на более новые ОС, а Windows 7 и Windows 8 пользуются меньше 2% геймеров. Напомним, Windows 10 изначально задумывалась как последняя операционная система, а все дальнейшие изменения предполагалось интегрировать в виде сервисных патчей. Похоже, такая схема не приносит ожидаемой прибыли, в результате чего появилась Windows 11. Релиз этой операционки стал неожиданным, поскольку даже эксперты не верили в то, что Microsoft вообще готовит новую ОС. Как оказалось, различия между системами некритичны, а одним из условий обновления уже ранее купленной Windows 10 стало соответствие минимальным системным требованиям. 

реклама

4 Гб оперативной памяти – это не так уж и много, а вот процессор должен быть выпущен в 2018 году или позднее, что оставило за бортом сотни миллионов компьютеров. Спустя полтора года после релиза можно отметить, что темпы перехода на новую операционную систему значительно снизились, а инсайдеры уверяют, что Windows 11 будет становиться всё более непохожа на Windows 10, ставшую эталоном для большинства пользователей во всём мире. И вот здесь и возникает главный вопрос, ведь необходимости в следующей версии Windows 12 для пользователей нет, но экономические выгоды для Софтверного гиганта безусловны. Ну а сегодня есть реальная возможность сделать данную ОС популярной, ведь достаточно тесной интеграции с ИИ ChatGPT, что позволит продать новую операционную систему миллионам энтузиастов по всему миру. И всё бы ничего, но инсайдеры бьют тревогу, ведь ещё не анонсированная ОС становится всё больше похожа на продукцию Apple.

По мнению инсайдеров, Windows 12 получит плавающую панель задач, внешний вид которой будет смахивать на macOS, копируя ключевые идеи работы интерфейса. Возможно, это не так плохо, ведь этот элемент системы у яблочников реализован неплохо, но было бы ещё лучше, если бы пользователям оставили право выбора. Например, при желании можно было бы остаться на классическом интерфейсе, либо перейти на тот, что считается более удобным и современным. Ну а пока идея размещения системных иконок панели задач в любой последовательности и в любом месте экрана кажется странной. Инсайдеры отмечают, что нововведение появилось в сборке Windows 11 Dev Build 25300, которая стала доступна совсем недавно. Среди непривычных изменений значится возможность отключить информационное меню с часами и датой. Отмечается, что всё это можно снова активировать, а пока сложно понять, для чего все эти изменения. Эксперты напоминают, что подобных странных функций выходит множество, но только часть из них в итоге попадает в финальные сборки, поскольку не нравится сообществу и признаётся бесполезными.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Предполагается, что релиз Windows 12 состоится в 2024 году. Есть мнение, что Microsoft будет до последнего держать информацию в тайне, поскольку старт продаж новой операционной системы значительно снизит интерес к Windows 11, а существующая ОС внезапно перестанет считаться самой новой. Традиционно представители Софтверного гиганта не комментируют утечки, а инсайдеры полагают, что требования к Windows 12 станут ещё выше. Возможно, это связано с насущной необходимостью, ведь интегрированный ИИ достаточно прожорлив, поэтому поставить новую операционную систему удастся только на компьютеры с 8 ГБ ОЗУ. Информации очень мало, а одна из утечек предполагает, что речь может идти об операционной системе с глубокой интеграцией в облачные технологии. Для запуска потребуется постоянный интернет, а внедрение новых функций окажется значительно проще, поскольку основная часть рабочего пространства будет находиться на серверах Microsoft. Повторимся, что всё это только слухи, а дата релиза явно не соответствует привычной для Microsoft. Если вы не знали, то обычно релиз новой операционной системы происходит спустя 5 лет после выхода актуальной версии. На этот раз пройдёт не более 4 лет. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#операционная система #windows 12
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Об отечественных операционных системах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ABC News: Украина потеряла контроль над небом и не может сбивать истребители и бомбардировщики РФ
16
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
11
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
50
ЧВК "Вагнер" использовала большие силы для прорыва защитных линий ВСУ в Бахмуте
+
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
10
Трамп предложил американцам «молиться» после размещения Россией ТЯО в Беларуси
4
На фоне протестов Париж поддержал китайский план урегулирования конфликта на Украине
3
Бюджетная материнская плата на чипсете А620 засветилась в сети – лучший выбор для Ryzen 7 7800X3D
3
Искусственный интеллект приходит в Gmail и Google Docs
+
Евгений Пригожин не подтвердил отправку подразделений ЧВК "Вагнер" на Авдеевское направление
+
Министр обороны Украины показал видео с прибывшими танками Challenger 2
7
ИИ-системы в ближайшем будущем лишат работы 300 млн человек только в Европе и США
6
Intelligence Online: Франция планирует передать Украине 40 истребителей Mirage 2000 через ОАЭ
3
Совбез ООН не принял российскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»
9
Россия впервые перехватила украинскую ракету GLSDB дальностью 150км
4
Дональд Трамп допустил, что через полтора года от Украины «ничего не останется»
6
Twitter теперь стоит 20 миллиардов долларов, половину того, что Илон Маск заплатил за компанию
3
39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
2
Вашингтон и Осло могут готовить атаки под чужим флагом на норвежскую газовую инфраструктуру
3
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
6

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
2
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
32
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
32
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
8
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
139
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
6
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
42
Краткое тестирование в игре Scathe
+
Пентагон: Россия предоставила Китаю технологии и топливо для создания ядерного оружия
15
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
10

Сейчас обсуждают

BOSS_497
11:09
Ты не путай то что продают у нас для лохов, с нормальными китайскими электротачками. Те помои которые продаются у нас, там это тачки для бомжей, как наш автотаз.
Китайская BYD в ближайшее время не собирается покорять рынок электромобилей США
Василий Пашковский
11:08
Апокалипсис не за горами...
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
Георгий Жуков
11:08
Идиота за яйки взяли. Мог бы в качестве ответки на нулевой кошель скинуть бабло, пользы человечеству бы принёс.
Хакер, взломавший Euler Finance, извинился и вернул $177 млн
Максим Белов
11:06
Драйвера вполне стандартные (по крайней мере в ядре) Окружение - да, другое, потому что не GNU, но это как говорить что Alpine Linux не Linux Утилиты - как повезёт. И да, приложения могут использовать...
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
FelsheR-BAN100703
11:06
А в других статьях их стоит покупать, вы там договоритесь уже клоуны!
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Максим Белов
11:02
Предлагали. Вспомним Windows CE - виндовая система сначала для КПК, затем для встраиваемых систем впринципе. Много что использовало CE - тонкие клиенты, осциллографы, и другие. Но как только линукс в ...
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
FelsheR-BAN100703
11:01
За фотошоп четверть миллиона украинских мужиков бы не положили. Они гибнут чтобы оставшимся можно было так-же ходить... если останется кому и если победят.
Пентагон выпустил игральные карты с изображением военной техники НАТО для Украины
Mur
11:00
Так это ж на Украине психушки позакрывали, он тут причем? Тут больше вопросов к тебе.
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Foxconn
10:58
А если перечислить и посчитать все последствия более углубленно, прикинув перспективы, все видится уж очень мрачным😄
ИИ заберёт у людей 300 млн рабочих мест и позволит увеличить ВВП мировой экономики на 7%
Тоша Кот
10:56
"Прежде всего GeForce RTX 3060 Ti окажется интересна геймерам, владеющим мониторами с разрешением 2К. Если у вас народное 1080р, то можно немного сэкономить или взять с запасом. Помните о том, что GeF...
GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 3060 – почему не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши и выгодны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем