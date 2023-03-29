Инсайдеры назвали предполагаемую дату релиза и особенности Windows 12

Если вы до сих пор сидите на старой операционной системе, то самое время задуматься о том, чтобы перейти на что-то более актуальное. Всё дело в том, что уже с января системы, работающие под Windows 7 и Windows 8, не смогут использовать старый добрый Steam, а значит потеряют доступ к играм. Справедливости ради нужно отметить, что большая часть любителей компьютерных игр давно мигрировала на более новые ОС, а Windows 7 и Windows 8 пользуются меньше 2% геймеров. Напомним, Windows 10 изначально задумывалась как последняя операционная система, а все дальнейшие изменения предполагалось интегрировать в виде сервисных патчей. Похоже, такая схема не приносит ожидаемой прибыли, в результате чего появилась Windows 11. Релиз этой операционки стал неожиданным, поскольку даже эксперты не верили в то, что Microsoft вообще готовит новую ОС. Как оказалось, различия между системами некритичны, а одним из условий обновления уже ранее купленной Windows 10 стало соответствие минимальным системным требованиям.

реклама

4 Гб оперативной памяти – это не так уж и много, а вот процессор должен быть выпущен в 2018 году или позднее, что оставило за бортом сотни миллионов компьютеров. Спустя полтора года после релиза можно отметить, что темпы перехода на новую операционную систему значительно снизились, а инсайдеры уверяют, что Windows 11 будет становиться всё более непохожа на Windows 10, ставшую эталоном для большинства пользователей во всём мире. И вот здесь и возникает главный вопрос, ведь необходимости в следующей версии Windows 12 для пользователей нет, но экономические выгоды для Софтверного гиганта безусловны. Ну а сегодня есть реальная возможность сделать данную ОС популярной, ведь достаточно тесной интеграции с ИИ ChatGPT, что позволит продать новую операционную систему миллионам энтузиастов по всему миру. И всё бы ничего, но инсайдеры бьют тревогу, ведь ещё не анонсированная ОС становится всё больше похожа на продукцию Apple.

По мнению инсайдеров, Windows 12 получит плавающую панель задач, внешний вид которой будет смахивать на macOS, копируя ключевые идеи работы интерфейса. Возможно, это не так плохо, ведь этот элемент системы у яблочников реализован неплохо, но было бы ещё лучше, если бы пользователям оставили право выбора. Например, при желании можно было бы остаться на классическом интерфейсе, либо перейти на тот, что считается более удобным и современным. Ну а пока идея размещения системных иконок панели задач в любой последовательности и в любом месте экрана кажется странной. Инсайдеры отмечают, что нововведение появилось в сборке Windows 11 Dev Build 25300, которая стала доступна совсем недавно. Среди непривычных изменений значится возможность отключить информационное меню с часами и датой. Отмечается, что всё это можно снова активировать, а пока сложно понять, для чего все эти изменения. Эксперты напоминают, что подобных странных функций выходит множество, но только часть из них в итоге попадает в финальные сборки, поскольку не нравится сообществу и признаётся бесполезными.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Предполагается, что релиз Windows 12 состоится в 2024 году. Есть мнение, что Microsoft будет до последнего держать информацию в тайне, поскольку старт продаж новой операционной системы значительно снизит интерес к Windows 11, а существующая ОС внезапно перестанет считаться самой новой. Традиционно представители Софтверного гиганта не комментируют утечки, а инсайдеры полагают, что требования к Windows 12 станут ещё выше. Возможно, это связано с насущной необходимостью, ведь интегрированный ИИ достаточно прожорлив, поэтому поставить новую операционную систему удастся только на компьютеры с 8 ГБ ОЗУ. Информации очень мало, а одна из утечек предполагает, что речь может идти об операционной системе с глубокой интеграцией в облачные технологии. Для запуска потребуется постоянный интернет, а внедрение новых функций окажется значительно проще, поскольку основная часть рабочего пространства будет находиться на серверах Microsoft. Повторимся, что всё это только слухи, а дата релиза явно не соответствует привычной для Microsoft. Если вы не знали, то обычно релиз новой операционной системы происходит спустя 5 лет после выхода актуальной версии. На этот раз пройдёт не более 4 лет.