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ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
Дальность увеличилась с 6 до 10 километров
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Многие эксперты уверены, что создать идеальное оружие практические невозможно, ведь наиболее эффективные боевые единицы обладают как достоинствами, так и недостатками. Ну а общий комплекс характеристик и определяет компромисс между стоимостью, дальностью стрельбы, точностью и многими другими качествами, необходимыми для поражения цели. Простой пример, британский Challenger 2 способен поражать цели на расстоянии до 8 километров благодаря своей высокоточной нарезной 120-мм пушке. Это огромный плюс. Кроме того, танк обладает неплохой защитой, а в результате крайне неповоротлив и весит почти 75 тонн. Если такая машина будет передвигаться по пересечённой местности после дождя, то рискует увязнуть, что сделает её лёгкой мишенью для артиллерии или российских танков. Что до отечественного Т-90М, то и он имеет свои достоинства и недостатки. Так, скорость заряжания ниже, чем у немецкого Leopard 2, впрочем, как и точность. Но за счёт меньшей массы российский танк более манёвренный, а продвинутая защита позволяет повысить выживаемость даже после нескольких прямых попаданий. 

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По мнению экспертов, существуют и вовсе нестандартные типы вооружения, которые рискуют остаться невостребованными. К примеру, были большие сомнения относительно ТОС-1А «Солнцепёк», использующих термобарические снаряды. Небольшой ликбез. Речь идёт об огнемётной системе, которая способна поражать до 100% целей в радиусе взрыва. Снаряд разрывается в воздухе, что поводит к формированию области повышенного давления и формирования ударной волны. Высвобождается огромная температура, которая в буквальном смысле поджигает воздух. Сила удара такова, что скрыться от него можно только в полностью герметичном бункере, тогда как плохо защищённые укрытия становятся настоящей ловушкой для личного состава. ТОС-1А «Солнцепёк» начал применяться в СВО ещё весной 2022 года, доказав высокую эффективность, а международные эксперты признают, что ничего подобного на вооружении стран НАТО нет и не предвидится. США делают упор на высокоточных снарядах, предпочитая держать противника как можно дальше, ну а российская система выжигает местность с расстояния 6 километров. 

И вот здесь и кроется главная проблема. Дело в том, что ТОС-1А «Солнцепёк» крайне медлительна, а в итоге может стать лёгкой целью артиллерии потенциального противника. Украинские военные отмечают, что сразу же после применения огнемётной системы, в небо поднимаются дроны, в задачи которых входит обнаружение ТОС-1А «Солнцепёк» и передача координат на командный пункт. Обычно, российская огнемётная система уходила с места атаки спустя 3-5 минут после удара, а значит времени на ответный удар не так уж и много. Ну а недавно стало известно о появлении на вооружении российской армии новых термобарических снарядов, с дальностью до 10 километров. Ожидается, что это увеличит выживаемость экипажа, поскольку значительно сложнее отыскать ТОС-1А «Солнцепёк» на расстоянии 10 километров, чем на расстоянии 6 километров. Украинские артиллеристы сетуют, что обычно русские прячут подобные комплексы в лесополосах, где найти их крайне сложно, а теперь возможности станут ещё меньше. 

Эксперты напоминают, что ещё в конце 2022 года представитель компании «Омсктрансмаш», занимающейся производством ТОС-1А «Солнцепёк», рассказал о предстоящей модернизации огнемётной системы. Тогда ставилось несколько задач, одна из которых заключалось в увеличении дальности стрельбы. Кроме того, ходят слухи о скором появлении реактивных управляемых снарядов, что позволит размещать ТОС-1А «Солнцепёк» в безопасных местах, не подвергая опасности членов экипажа. Всё это значительно увеличит эффективность применения огнемётной системы, позволив проламывать оборону на том или ином направлении с минимальными жертвами среди армии РФ. 

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Напомним, полный залп ТОС-1А «Солнцепёк» состоит из 24-х реактивных снарядов, каждый из которых весит 214 килограмм. После подрыва высвобождается достаточно энергии для подавления легко бронированной техники и живой силы противника на площади 40 000 метров квадратных.

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#сво #военные технологии
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