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Скорость vs потенциала vs цены – на что обращать внимание при покупке мощного игрового процессора
Пожалуй, было бы неплохо учесть все составляющие
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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Многие из наших читателей выросли и повзрослели с мыслью, что процессоры AMD хуже, чем Intel. Ничего не поделать, но достаточно долго красные плелись в хвосте технологического прогресса и только совсем недавно умудрились вырваться вперёд. Как вы знаете, успех не продлился долго, ведь уже в 2021 году синие догнали, а в 2022 году обошли тётушку Су на повороте. Совсем недавно AMD с большим трудом отыгралась, выпустив скоростной Ryzen 9 7950X3D. 

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К сожалению, спрос на новый флагман оказался так велик, что даже в США купить его крайне сложно, ну а российским геймерам придётся подождать какое-то время. Если вы планируете побаловать себя мощным процессором уже сегодня, то может возникнуть любопытная продукция, ведь выбор стоит между скоростью, потенциалом и ценой. Давайте рассмотрим наиболее интересные предложения и сделаем правильные выводы. 

Прежде всего стоит присмотреться к Core i9-13900KF. Это самый быстрый настольный процессор на российском рынке. В играх в паре с видеокартой уровня GeForce RTX 4090 вы можете смело рассчитывать на доступ к любым играм в разрешении 4К с активной трассировкой лучей. Мало того, не понадобится даже запускать технологию масштабирования, а речь идёт о самых требовательных проектах. Помните о том, что Core i9-13900KF глупо покупать без планов на разгон. Пожалуй, это тот редкий случай, когда мы категорически советуем вам испробовать разгонный потенциал данного камня. Если ваши навыки высокие, то берите систему жидкостного охлаждения, что позволит получить 6 ГГц, о чём конкуренты будут только мечтать, гладя на ваши достижения в синтетических тестах. 

Ryzen 9 7950X действительно уступает Core i9-13900KF в играх и оказался медленнее в рабочих задачах. Почему же тогда камень AMD такой дорогой? Может показаться, что это абсурд, но на самом деле такая высокая стоимость обусловлена тем самым фирменным потенциалом, над которым привыкли потешаться конкуренты AMD. Предположим, что вы собрали мощную систему на базе Core i9-13900KF. Проходит 4 года, а производительности GeForce RTX 4090 оказывается недостаточно. Покупаем новый флагман от дядюшки Хуанга и тут же упираемся в процессор. Оказывается, что Core i9-13900KF устарел и не способен раскрыть вашу новенькую GeForce RTX 6090. В этом случае нужно заменить не только процессор с видеокартой, но и материнскую плату, а в итоге не обойтись без переустановки операционной системы. Ryzen 9 7950X позволит выйти из сложившейся ситуации намного проще, ведь он стал первым флагманом на новой платформе АМ5. Это значит, что вы сможете легко заменить его на Ryzen 9 9950X без проблем с переустановкой операционной системы и покупки материнской платы. 

Как вы могли догадаться, в битве потенциала против скорости есть подводные камни. Например, за 43 тысяч вас поджидает Core i9-12900K, тогда как на тысячу дешевле в наличии Ryzen 9 7900Х. А вот здесь не всё так однозначно, ведь процессор AMD быстрее, новее и обладает огромным потенциалом, о чём мы писали выше. А вот у Core i9-12900K есть неожиданное преимущество, которое обычно не обсуждается, когда речь идёт о флагманах. Дело в том, что разгон Core i9-12900K бесполезен, поскольку не принесёт ожидаемого прироста быстродействия. Проще говоря, Core i9-12900K никогда не станет Core i9-13900K, поэтому можно взять недорогую материнскую плату и оперативную память прошлого поколения. 

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На несколько тысяч рублей дешевле у нас не менее странная парочка. Здесь Core i7-13700KF выступает против Ryzen 9 5950X. Кажется, что выбор предрешён, ведь процессор Intel намного быстрее в играх. Но это только так кажется, ведь хорошо бы думать не только о чистой скорости и поиске потенциала, но и о конечной стоимости. Именно так, ведь Ryzen 9 5950X будет прекрасно себя чувствовать с материнской платой за 125 долларов и недорогой оперативной памяти. Можно ничего не гонять, а в результате система окажется нетребовательной, но очень быстрой. Никто не сказал, что Core i7-13700KF обязательно нужно разгонять. На самом деле это уже ваш выбор, но ставить под него бюджетную материнскую плату категорически возбраняется, ведь перед нами прожорливый камень с характером. Что до оперативной памяти, то здесь выбирать вам, но мы бы советовали остановиться на DDR5. Ну а в результате вы получите 2 разных системы, каждая из которых заточена под свои задачи. С видеокартой GeForce RTX 4090 компьютер на базе Core i7-13700KF окажется быстрее, но стоит вам купить графический чип уровня GeForce RTX 3070, как все различия тут же улетучатся, а в итоге ПК на базе Ryzen 9 5950X будет намного дешевле.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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