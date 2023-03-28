Москва считается наиболее защищённой, но атаки прекратятся только после наступления мира

На прошлой неделе была осуществлена очередная атака Украины на Крым с помощью дронов-камикадзе. Известно, что беспилотники были замечены ещё до входа в бухту Севастополя, а 3 морских БПЛА и 1 летательный объект сбиты при помощи местной системы ПВО. Что любопытно, морские дроны и вовсе врезались в боновые заграждения, что говорит об эффективности оборонительных фортификационных линий, созданных властями. Поскольку все подобные удары координируются специалистами НАТО при поддержке дронов-разведчиков, то было любопытно узнать мнение европейских агентств на тему происходящего. Вчера британская разведка выпустила любопытный пресс-релиз, в котором признаётся безуспешность атаки на Севастополь. Англичане сетуют, что были потеряны сразу 4 беспилотника, но уверены, что Украина всё же добилась некоторых результатов. Якобы, теперь в Москве опасаются украинских дронов, поэтому Черноморский флот будет реже выходить из гавани.

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Сложно сказать, насколько данные британской разведки соответствуют реальности, но у России есть и другие проблемы, решить которые не так просто, как кажется. Если вы внимательно читали наш материал, то можете помнить о том, что в воскресенье над Тульской областью был сбит реактивный дрон Ту-141 «Стриж». Напомним, речь о 14-метровом беспилотнике, созданном в 70-е годы прошлого столетия в СССР. Устройство может показаться настоящим динозавром, вот только это не так, поскольку дрон способен перемещаться на расстояние до 1000 километров, имея штатную скорость 1000 км/ч и крейсерскую до 1100 км/ч. Изначально устройство планировали использовать для шпионажа над территорией потенциального противника. Высокая скорость позволяла уходить от средств ПВО, при этом оставалась возможность проводить съёмку тех или иных объектов, а сам Ту-141 «Стриж» задумывался как многоразовый летательный аппарат. Всего было выпущено около 100 единиц, но судьба значительной части остаётся неизвестна, а в итоге Украина провела уже несколько попыток нанести удары по тем или иным объектам в глубине России. Если вы обратите внимание на карту, то сможете заметить, что на этот раз беспилотник проник очень далеко от границы РФ, а просчитать его направление полёта не представляется возможным.

Как вы могли слышать, Ту-141 «Стриж» был обнаружен, после чего попал под действие комплекса радиоэлектронной борьбы и потерял связь с оператором. Известно, что дрон упал рядом с многоэтажками в городе Киреевска, а работа РЭБ осуществлялась при помощи секретного комплекса «Поле-21». И вот здесь и начинаются вопросы. Повторимся, определить траекторию полёта почти невозможно, но не нужно быть аналитиком, чтобы увидеть очевидное: Ту-141 «Стриж» мог двигаться в сторону Москвы. По мнению экспертов, проблема действительно существует, поскольку РФ передала немало комплексов РЭБ на фронт, а значит количество станций внутри страны стало меньше. Также подчёркивается, что высокая скорость беспилотника препятствует его быстрой идентификации. Несмотря на очевидные трудности БПЛА был выявлен и сбит, хотя не обошлось без последствий. Судя по мощности взрыва и повреждениям соседних домов, внутри Ту-141 «Стриж» находилось огромное количество взрывчатки, а конечная цель была намного севернее.

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Эксперты отмечают, что переживать москвичам пока не стоит, поскольку столица надёжно защищена. Есть данные о создании нескольких оборонительных линий из самых современных ПВО, а также зенитных комплексов. И всё же, идеальной обороны не бывает, а пока украинские беспилотники падают на головы обычных россиян. Прежде всего стоит учитывать, что реактивные дроны у Киева заканчиваются, но не исключено, что на предприятии в Харькове удалось собрать ещё какое-то количество из старых запчастей. Что до 100% защиты, то обеспечить её можно будет только тогда, когда противостояние прекратится. Ну а поскольку сегодня в США не заинтересованы в налаживании мирных инициатив, то конфликт будет продолжаться.