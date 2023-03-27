Украинский беспилотник упал в Тульской области

Если сегодня почитать прессу, то можно сделать несколько выводов. Во-первых, беспилотники придумали амеркианцы, которые добились в этом вопросе невероятных достижений. Во-вторых, Иран совершил технологический прорыв и может выпускать одни из лучших дронов на планете. Вот только всё это поверхностное суждение, ведь задолго до всего этого был Ту-141 «Стриж» (первый полёт совершил в далёком 1974 году). Речь идёт о БПЛА, способном развивать скорость до 1100 км/ч и преодолевать дистанцию до 1000 километров. Изначально их хотели задействовать для разведывательных целей, но после переделали в летающие мишени. Вот так потенциал самого быстрого дрона на планете был погребён под толщей бюрократии и непонимания технологических перспектив. Беспилотники мирно пылились на одном из тёмных складов, пока на них не обратили внимание в Украине в 2022 году. Как оказалось, там припрятана партия Ту-141 «Стриж», которую было решено использовать в качестве дронов-камикадзе.

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При поддержке американской компании Raytheon была осуществлена модернизация беспилотника, в результате чего появилась возможность не только переносить с его помощью фугасные ОФАБ-100-120, но и контролировать с помощи системы спутникового наведения GPS. Для этого была удалена часть электроники, ну а с недавнего времени именно такие беспилотники отправляются украинским командованием для нанесения ударов по тому или иному объекту на территории России. И вот здесь нужно понимать, что перед нами крайне сложная цель, поскольку в обычном режиме Ту-141 «Стриж» передвигается на скорости до 1000 км/ч, то сбить его действительно сложно. Первые прилёты по военным объектам на территории РФ стали полной неожиданностью, но со временем системы ПВО настроили таким образом, что появилась возможность фиксировать и сбивать подобные дроны. Сколько Ту-141 «Стриж» осталось у Киева, сказать сложно, поскольку подобных данных нет в интернете, а производство находилось в Харькове. Не исключено, что из складских запасов комплектующих удалось собрать какое-то количество беспилотников, но в любом случае рано или поздно они закончатся. Ну а пока стоит ожидать новых сюрпризов, начинённых смертельной шрапнелью.

Как вы могли слышать, вчера в Тульской области в районе города Киреевска произошёл мощный взрыв. Случилось это в 15:19 по московскому времени, а в результате ударной волны и осколков оказались ранены 3 человека. На месте падения беспилотника образовалась внушительная воронка, а осколки попали в несколько стоящих рядом домов. По счастливой случайности Ту-141 «Стриж» не попал в многоквартирное здание, хотя несколько многоэтажек получили повреждения разной степени. Где-то погнуты заборы. Тогда как во многих выбиты стёкла. Осколки и части БПЛА разбросаны на десятки метров, ну а мы рекомендуем вам изучить карту, после чего становится ясно, что Ту-141 «Стриж» беспрепятственно прошёл над огромной территорией и не был обнаружен и поражён различными средствами ПВО России. Куда дрон направлялся, сказать невозможно, но тот факт, что он был начинён мощной взрывчаткой, уже не вызывает вопросов. Ну а зафиксировал и сбил БПЛА новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21».

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Система относится к числу секретных, поэтому её характеристики неизвестны обывателю. Эксперты уверяют, что «Поле-21» способен подавлять навигационные системы на площадях в сотни квадратных километров. Неясно, почему в таком случае дрону удалось залететь так глубоко, но это уже задачи военных ведомств, ну а мы лишь констатируем, что система радиоэлектронной борьбы принята на вооружение в 2013 году и создана для противодействия высокоточному оружию стран НАТО. Похоже, требуется увеличить производство подобных комплексов, разместив часть из них прямо у границ России. Власти ещё только оценивают ущерб, но уже сегодня сообщается о намерении компенсировать пострадавшим все затраты. Так, потерявшим жильё выдадут сертификаты на покупку нового, а все пострадавшие получат выплату в 100 000 рублей. Кроме того, всем пострадавшим дадут сертификат на 1 миллион рублей на ремонт.