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Из хранилищ в США пропало 10% нефти, а в ЕС потратили $500 млн на написание санкций против РФ
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Сегодня управлять бизнесом стало намного проще, чем 10 лет назад, поскольку учёт за нас могут вести компьютеры, тщательно документирующие каждый проданный товар. Даже если у вас небольшой бизнес, можно поставить камеры слежения, а кассовый аппарат всегда расскажет, сколько и когда было куплено колбасы или сыра. Стоит признать, что технологии проникли не везде, поэтому в таких отраслях нужен тщательный учёт. Например, если вы хотя бы иногда отоваривались на рынке, то могли заметить, как продавец достаёт скомканную тетрадочку и вписывает туда проданные сапоги или игровой набор для ребёнка. В конце месяца обязательно придёт хозяин точки, а значит дотошной ревизии не избежать. Ну а если определится недостача, то придётся возмещать всё из собственного кармана. Но бывает и так, когда в бизнесе царит самый настоящий хаос.

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Представьте себе, что вы владеете пекарней, где 5 сотрудников ежедневно выпекают определённое количество хлеба. Ещё до открытия бизнеса технолог подсчитал, сколько потребуется муки, дрожжей и других компонентов, а специальное оборудование позволяет автоматизировать процесс. Теоретически, у вас должно выходить 1000 буханок хлеба, но вместо этого вы продаёте в день только 900, тогда как остальные 100 растворяются в неизвестном направлении. Любой человек вам скажет, что проблема не в технологиях, а в работниках, которые занимаются воровством. Ничего сложного, а вот в США свой подход к учёту и статистике. Как сообщается, там не могут понять, сколько нефти было добыто, а сколько находится в подземных хранилищах. Проще говоря, цифры не сходятся, поскольку чёрного золота в наличии намного меньше, чем ожидалось. В дело вмешались эксперты Управления энергетической информации США (EIA), но результат оказался плачевным, поскольку выводы вызывают улыбку. 

Ситуация такова, что на каждые 10 добытых баррелей 1 оказывается неучтённым. Сотрудники специальных ведомств никак не могут понять, куда ушла нефть. Есть три варианта: реальная добыча меньше тех цифр, что предоставляют нефтяники; чёрное золото затерялось между ведомствами; нефть была использована, поскольку растёт спрос. Похоже, чиновники делают вид, что ничего не понимают, тогда как налицо масштабные хищения, о чём американцы предпочитают молчать. Нефтяные трейдеры бьют тревогу, поскольку непрозрачная политика властей приводит к экономическим потерям, ну а в итоге умники из EIA всё же заставили себя поработать. Целых 3 месяца эксперты пытались притянуть цифры к нужному знаменателю, а после заявили, что ларчик просто открывался. Как оказалось, во всём виноваты обычные американцы. Якобы, за последние 15 лет добыча выросла почти в 3 раза, а истина кроется в повышении спроса и снижении предложения. Якобы, местное население стало расходовать больше ресурсов, а в итоге спрос вырос, что и привело к быстрому расходу нефти из хранилищ. 

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Звучит почти убедительно, ну а теперь осталось найти деньги, которые были получены за выкачанную из хранилищ нефть. Будет странно, если миллиардные суммы растворятся в пустоте. Пожалуй, для США это не очень большая проблема, ведь там быстро напечатают недостающую сумму, что позволит решить все проблемы, а вот в Европе зреет недовольство местными бюрократами. Как оказалось, только на встречи и заседания (под чёрную икру с сёмгой) санкционная комиссия потратила 500 миллионов долларов. Вот такая гигантская сумма ушла на то, чтобы ввести против России санкции. Деньги были сожжены за год, а некоторые политики выражают открытое несогласие. Как выяснилось, немалая часть санкций не работает, а теперь Урсула фон дер Ляйен предлагает создать специальную структуру, занимающуюся отслеживанием работы санкций. Похоже, глава Еврокомиссии планирует попросить ещё денег, основательно ощипав бюджет содружества. Политики во Франции уже призвали блокировать подобные инициативы, поскольку всё это приводит к огромным растратам, тогда как в Евросоюзе остаётся немало нерешённых дел. Например, существуют сложности с беженцами, а также социальной сферой, не говоря уже об энергетической безопасности. Вот только пока правящие элиты готовы тратить миллиарды на оружие и посиделки, не желая решать насущные проблемы обычных европейцев. 

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#экономика #истории
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