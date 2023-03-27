По мнению представителей NVIDIA, майнинг на видеокартах ничего не приносит обществу

Большинство наших читателей уже слышало о том, каким образом происходит добыча новых криптовалют, но некоторые до сих пор не понимают, как это происходит. Именно поэтому сделаем краткое пояснение, ну а продвинутые читатели могут переходить сразу на третий абзац. Итак, система добычи устроена крайне просто. Вы используете мощность своего компьютера для решения тех или иных математических задач, что приводит к получению награды в виде блока с криптовалютой. Поскольку конкуренция высокая, то блок случайным образом распределяется между участниками, и может достаться даже тому, кто приложил минимальное количество усилий. Словом, обычная лотерея. И всё же, чаще всего выигрывают майнеры с более мощным оборудованием. Поскольку копать в одиночку стало бессмысленно, то основная часть фермеров стала объединяться в так называемые пулы. Там мощность ASIC-майнеров каждого члена сообщества суммируется, а награда распределяется в зависимости от ценности вклада того или иного шахтёра.

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Есть несколько типов криптовалют. Биткоин добывается при помощи указанных выше ASIC-майнеров, обладающих огромной вычислительной мощностью. Но существуют также криптовалюты, добыча которых ведётся при помощи видеокарт, а получить немного монет может каждый геймер. До осени 2022 года самым популярным активом, добыча которого была возможна на видеокартах, считался Эфир. Сегодня эмиссия новых монет здесь осуществляется путём стейкинга. Так, владелец 32 монет кладёт их на виртуальный депозит, после чего система выплачивает ему годовой процент, формируемый из пустоты. Проще говоря, никто ничего не производит, а виртуальные цифры просто появляются на вашем счету в соответствие с правилами, придуманными основателями той или иной криптовалюты. Бывает и так, что криптовалюту и вовсе нельзя добывать. В этом случае создатели присваивают себе часть монет, тогда как остальную раздают влиятельным персонам (например, Виталику Бутерину), надеясь на хороший старт. А бывает, что проект основывается известными лицами, которым доверяют многие эксперты. В пример можно привести Arbitrum. В этом случае проводится так называемый эирдроп, когда десятки и даже тысячи людей могут получить монеты на определённых условиях.

Как вы уже могли слышать, споры относительно ценности майнинга бороздят просторы интернета достаточно давно. Нет никаких сомнений, что добыча Биткоина абсолютно бесполезный процесс, в результате которого происходит сжигание электричества в невероятных масштабах. Процесс оказывает негативное влияние на природу, но всё это одностороннее видение, ведь от курса первой криптовалюты зависят сотни других активов. Ну а это миллионы людей, которые пытаются сохранить или приумножить свои деньги в наше нелёгкое время. Вот и получается, что однозначного ответа о вреде майнинга нет и не может быть. Хотя, сегодня в сети было опубликовано любопытное заявление, автором которого выступил главный технический директор NVIDIA. Небезызвестный Майкл Каган заявил, что криптовалюты вредны и не приносят вообще никакой пользы обществу. Представитель NVIDIA заявил, что сегодня инвесторам стоит вкладывать деньги в искусственный интеллект, поскольку это и есть будущее человечества. Крайне любопытная позиция, и мы могли бы даже поверить Майклу, если бы у NVIDIA не было своего интереса в данном бизнесе.

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Так уж вышло, что для обучения ИИ и нейросетей отлично подходят мощные графические чипы, цены на которые составляют десятки тысяч долларов. Ну а NVIDIA намерена неплохо заработать на новой технологии. Может показаться, что пчёлы восстали против мёда, вот только это не так, ведь сегодня добыча криптовалюты с помощью видеокарт умирает. Ethereum Classic (наиболее популярный альткоин) потерял корреляцию с Биткоином и почти не дорожает, а инвестиции в покупку видеокарт с целью майнинга среди крупных компаний равны нулю. Доморощенные шахтёры добивают свои фермы, а майнинг на видеокартах будет жить ещё какое-то время. Нет ничего удивительного в том, что NVIDIA не только намерена покинуть тонущий плот как можно быстрее, но и уже подыскала подходящую замену. Напомним, 2021 год принёс компании гигантские доходы, а средняя стоимость одной видеокарты стартовала с 1000 долларов. NVIDIA продавала майнерам миллионы видеокарт, напрочь забыв о существовании геймеров, буквально купаясь в деньгах. Именно после этого аппетиты Дженсена Хуагна стали такими высокими, а сегодня мы видим, как цены на видеокарты растут. Нет никаких сомнений, что основатель NVIDIA хочет вернуть времена, когда маржа достигала максимальных значений. Именно поэтому сегодня и ведётся такая мощная рекламная поддержка ИИ, ведь NVIDIA нужно кому-то продавать свои видеокарты по завышенной стоимости.