Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
NVIDIA назвала майнинг криптовалюты на видеокартах бесполезным занятием
По мнению представителей NVIDIA, майнинг на видеокартах ничего не приносит обществу
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Большинство наших читателей уже слышало о том, каким образом происходит добыча новых криптовалют, но некоторые до сих пор не понимают, как это происходит. Именно поэтому сделаем краткое пояснение, ну а продвинутые читатели могут переходить сразу на третий абзац. Итак, система добычи устроена крайне просто. Вы используете мощность своего компьютера для решения тех или иных математических задач, что приводит к получению награды в виде блока с криптовалютой. Поскольку конкуренция высокая, то блок случайным образом распределяется между участниками, и может достаться даже тому, кто приложил минимальное количество усилий. Словом, обычная лотерея. И всё же, чаще всего выигрывают майнеры с более мощным оборудованием. Поскольку копать в одиночку стало бессмысленно, то основная часть фермеров стала объединяться в так называемые пулы. Там мощность ASIC-майнеров каждого члена сообщества суммируется, а награда распределяется в зависимости от ценности вклада того или иного шахтёра. 

реклама

Есть несколько типов криптовалют. Биткоин добывается при помощи указанных выше ASIC-майнеров, обладающих огромной вычислительной мощностью. Но существуют также криптовалюты, добыча которых ведётся при помощи видеокарт, а получить немного монет может каждый геймер. До осени 2022 года самым популярным активом, добыча которого была возможна на видеокартах, считался Эфир. Сегодня эмиссия новых монет здесь осуществляется путём стейкинга. Так, владелец 32 монет кладёт их на виртуальный депозит, после чего система выплачивает ему годовой процент, формируемый из пустоты. Проще говоря, никто ничего не производит, а виртуальные цифры просто появляются на вашем счету в соответствие с правилами, придуманными основателями той или иной криптовалюты. Бывает и так, что криптовалюту и вовсе нельзя добывать. В этом случае создатели присваивают себе часть монет, тогда как остальную раздают влиятельным персонам (например, Виталику Бутерину), надеясь на хороший старт. А бывает, что проект основывается известными лицами, которым доверяют многие эксперты. В пример можно привести Arbitrum. В этом случае проводится так называемый эирдроп, когда десятки и даже тысячи людей могут получить монеты на определённых условиях. 

Как вы уже могли слышать, споры относительно ценности майнинга бороздят просторы интернета достаточно давно. Нет никаких сомнений, что добыча Биткоина абсолютно бесполезный процесс, в результате которого происходит сжигание электричества в невероятных масштабах. Процесс оказывает негативное влияние на природу, но всё это одностороннее видение, ведь от курса первой криптовалюты зависят сотни других активов. Ну а это миллионы людей, которые пытаются сохранить или приумножить свои деньги в наше нелёгкое время. Вот и получается, что однозначного ответа о вреде майнинга нет и не может быть. Хотя, сегодня в сети было опубликовано любопытное заявление, автором которого выступил главный технический директор NVIDIA. Небезызвестный Майкл Каган заявил, что криптовалюты вредны и не приносят вообще никакой пользы обществу. Представитель NVIDIA заявил, что сегодня инвесторам стоит вкладывать деньги в искусственный интеллект, поскольку это и есть будущее человечества. Крайне любопытная позиция, и мы могли бы даже поверить Майклу, если бы у NVIDIA не было своего интереса в данном бизнесе. 

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Так уж вышло, что для обучения ИИ и нейросетей отлично подходят мощные графические чипы, цены на которые составляют десятки тысяч долларов. Ну а NVIDIA намерена неплохо заработать на новой технологии. Может показаться, что пчёлы восстали против мёда, вот только это не так, ведь сегодня добыча криптовалюты с помощью видеокарт умирает. Ethereum Classic (наиболее популярный альткоин) потерял корреляцию с Биткоином и почти не дорожает, а инвестиции в покупку видеокарт с целью майнинга среди крупных компаний равны нулю. Доморощенные шахтёры добивают свои фермы, а майнинг на видеокартах будет жить ещё какое-то время. Нет ничего удивительного в том, что NVIDIA не только намерена покинуть тонущий плот как можно быстрее, но и уже подыскала подходящую замену. Напомним, 2021 год принёс компании гигантские доходы, а средняя стоимость одной видеокарты стартовала с 1000 долларов. NVIDIA продавала майнерам миллионы видеокарт, напрочь забыв о существовании геймеров, буквально купаясь в деньгах. Именно после этого аппетиты Дженсена Хуагна стали такими высокими, а сегодня мы видим, как цены на видеокарты растут. Нет никаких сомнений, что основатель NVIDIA хочет вернуть времена, когда маржа достигала максимальных значений. Именно поэтому сегодня и ведётся такая мощная рекламная поддержка ИИ, ведь NVIDIA нужно кому-то продавать свои видеокарты по завышенной стоимости. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #майнинг #криптовалюты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA: криптовалюты ничего не дают обществу
Флагманский графический процессор Intel Battlemage может получить в два раза больше шейдерных блоков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ВСУ зреют опасения, что Россия уже начала массовую модернизацию авиабомб в управляемые снаряды
12
Российская актриса Шукшина опровергла своё заявление, что M142 HIMARS наводится по вакцинированным
10
Иранские ракеты и дроны прорвали ПВО военной базы США в Сирии "перегрузив" ЗРК NASAMS
6
Норвежские СМИ: "TikTok-видео с кошками" оказалось важней производства боеприпасов для Украины
4
Французский строительный ритейлер Леруа Мерлен продает все 113 магазинов и уходит из России
9
На реке Днепр были обнаружены катера 40 Defiant американского производства
5
Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 продаются в Китае ниже рекомендованной розничной цены
5
На Украине считают, что ЧВК "Вагнер" приготовил для Бахмута сценарий Мариуполя с несколькими котлами
8
Роботы помогают индуистским священнослужителям при проведении ритуалов
+
Эксперты-экономисты опасаются повторения кризиса 1970-1980 годов
15
ЧВК" Вагнер" полностью освободил от ВСУ завод АЗОМ в Бахмуте
11
Российская армия начала финальный штурм Бахмута, устротив 24-часовую артиллерийскую канонаду
5
CNN: Поставки С-400 «Триумф» по контракту для Индии приостановлены
13
С чьей подачи Пхеньян заявил о наличии у него собственного аналога БПЛА «Посейдон»
+
Американская инвестиционная компания прогнозирует снижение добычи нефти в США
1
Причинить максимальный урон: Медведев высказался за пиратство в отношении контента ушедших из России западных компаний
13
Флагманская GeForce GTX 1080 из 2016 года не уступила RTX 3050 в современных играх
33
СПЧ предложило трудоустроить всех помилованных заключённых из ЧВК «Вагнер»
3
иноСМИ: на Украине признали годным к военной службе безрукого
7
В продаже появился самый яркий ручной фонарь в мире со "световой мощностью" в 120 000 люмен
4

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
25
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
12
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
10
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
8
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
24
Иранские дроны и ракеты ударили по военной базе США в Сирии, а ЗРК NASAMS не смогли отразить атаку
11
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
24
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
37
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4

Сейчас обсуждают

Люцифер Денница
13:29
Годно. Спс
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
Chato-b0t
13:29
Марио идёт грабить банк!
CNN: украинская армия планирует захватить Мелитополь и взять под контроль сухопутный коридор в Крым
Bratken
13:26
Ну, 11 уже выжирает 4-5 гб после запуска. Куда уж больше
У следующей версии Windows могут вырасти требования к оперативной памяти
Станислав Пучков
13:24
Эти танки будут использоваться в позиционных боях чисто как мобильные артиллерийские установки! Статья ни о чём!
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
StonedAstronaut
13:19
Лаирд с зазором свыше 0.6-0.07mm не отводит практически нихрена, из пустого в порожнее переливаете, этот пластилин разрабатывался под требования АСИКов, а не как замена термопрокладок на видеокартах, ...
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
-=metallist=-
13:14
Это ты тут за бабло стоишь и потом на него пищащие видеокарты покупаешь, лови еще 15 копеек!
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
boris558
13:13
Надо мобилизоват милион-два новых чмобиков, иначе РФ потеряет войну.
CNN: украинская армия планирует захватить Мелитополь и взять под контроль сухопутный коридор в Крым
-=metallist=-
13:13
А о результатах холодной войны не забыл упомянуть?
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
-=metallist=-
13:12
шеша, как ты надоел уже!
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
NemezisSF
13:10
Такого подтверждения не было, тут вопрос немного по другому стоит, повышенные нормы действуют до 1 апреля этого года. С 1 числа вступают старые беспошлинные 200 евро. Потому были отправлены запросы ...
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем