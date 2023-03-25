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Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
Есть ли вообще смысл такой старый танк использовать в СВО в 2023 году? Давайте разбираться
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Были времена, когда о делах, которыми занимается Дмитрий Медведев, знали избранные люди в правительстве. После начала СВО всё кардинальным образом изменилось, а в последнее время замглавы Совета безопасности России всё чаще балуют жителей РФ и заокеанских зевак громкими заявлениями. Он рубит всю правду-матку, рассказывая о том беспределе, который столетиями творят колонизаторы по всему миру, а также не забывает указать на ошибки в политике тех или иных европейских стран. Западные СМИ часто цитируют Дмитрия Медведева, ну а он постоянно даёт пищу для разговоров, позволяя себе делать всё более громкие выпады в сторону и без того запуганных европейцев. Ну а несколько дней назад замглавы Совета безопасности РФ высказался относительно темпов производства новых танков. По его словам, ВПК вышел на максимальные темпы, поэтому за 2023 год будет выпущено целых 1500 танков. Новость быстро разлетелась по мировым информационным агентствам, внося сумятицу в планы НАТО по выпуску и передаче тяжёлого вооружения в адрес Украины. Ещё бы, ведь весь альянс вместе не способен освоить даже половину из того, что планирует произвести Россия.

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Не будем вдаваться в подробности, но эксперты уже раскритиковали заявления Дмитрия Медведева. По имеющимся данным, сегодня ВПК способен производить модернизацию до 180 уже ранее выпущенных танков в год. Это: Т-72, Т-80 и Т90. Что до способности производить новые машины, то с большим трудом число их может достичь 30 единиц, и это будут не «Арматы», а Т-90. Словом, неясно, что имел в виду замглавы Совета безопасности РФ, но есть мнение, что с танками у России дела идут не очень хорошо. Точных данных в прессе нет, но витают слухи, согласно которым армии требуется срочно заменить потерянные за первый год танки. Что произошло и куда ушла техника, остаётся только догадываться, ну а недавно все новостные агентства сообщили, что на фронт прибыли модернизированные Т-62М. Танки получили улучшенную броню, продвинутую систему наведения и тепловизор, позволяющий фиксировать объекты с расстояния до 2 километров. Первые модернизированные танки уже активно используются в СВО, но в данном случае нужно понимать, что против Leopard 2 подобная техника не годится, а основное её применение состоит в проламывании опорных пунктов при поддержке пехоты. 

Похоже, было решено раскупорить ещё один резерв, поскольку на этой неделе были замечены Т-54, которые перевозились на составах в неизвестном направлении. Мнения прессы разделились, поскольку часть СМИ уверяет, что после модернизации танк сможет оказывать эффективное сопротивление украинской технике и даже боевым единицам стран НАТО. Ну а разумные журналисты констатируют, что есть большие сомнения, что старички будут выставлены против более современных танков. Сложно сказать, какие планы вынашивает российское командование, но в данном случае речь действительно идёт о сильно устаревшей машине, которая имеет неэффективное вооружение и не способна пробить даже Т-72. Если у вас есть время, почитайте о фактах применения Т-54 в конфликтах 70-х годов. Уже тогда танк выступал против более современных машин, вчистую проигрывая им по всем показателям. Ну а после встречи со скорострельным Leopard 2 сомнительными считаются даже шансы быстрого удаления с поля боя. Словом, вопрос расконсервирования старичка вызывает сомнения, а у экспертов есть несколько теорий.

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Прежде всего нужно понимать, что сегодня на консервации в РФ находятся несколько тысяч Т-72. Очевидно, что для сражения они подходят значительно лучше, но ранее было принято решение модернизировать именно Т-62, а сегодня по рельсам везут ещё более древний Т-54. Похоже, что танк может применяться только как машина поддержки, которая будет идти во втором ряду и помогать пехоте брать опорные пункты. На направления, где встречаются танки противника, Т-54 задействовать нет никакого смысла. Но есть и другая версия. Как вы могли слышать, российская армия использует огромное количество снарядов. Не исключено, что где-то есть внушительные запаса боеприпасов под Т-62 и Т-54, тогда как под более новые приходится снаряды выпускать здесь и сейчас. Ну а поскольку у ВПК есть и другие нужды, то решено как следует разгрузить несколько складов. Куда пойдёт Т-54, мы с вами узнаем уже очень скоро. 

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#сво #военные технологии #танки
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