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В Diablo IV продолжают гореть GeForce RTX 3080 Ti – как избежать поломки видеокарты во время игры
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Современная видеокарта представляет собой монолитную конструкцию, выполненную с учётом всех возможных сценариев использования. Изначально никто не предполагал, что пользователи начнут гонять графические чипы в майнинге, но, как показала практика, при должном обслуживании и контроле за температурным режимом, видеокарта способна проработать в режиме 24/7 под максимальной нагрузкой много лет. У некоторых шахтёров сохранились фермы на базе Radeon RX 480, что говорит о высокой живучести подобной продукции. И всё же, иногда видеокарты выходят из строя, что становится неприятным сюрпризом для владельца, планировавшего ещё какое-то время не тратить внушительные суммы на развлечения. Хорошо, если видеокарта на гарантии, но бывает и так, что возникающая поломка настолько необычна, что производители отказывают в гарантии даже если видеокарта куплена совсем недавно. В качестве примера можно привести случай с десятками сгоревших GeForce RTX 3090. Как выяснилось, проблеме подвержены графические чипы, выпущенные компанией EVGA, а высокий нагрев наблюдается только в игре Amazon New World. 

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Стоит отметить, что тогда история завершилась в пользу геймеров. Судя по всему, EVGA осознала репутационные риски, и компенсировала геймерам поломки за свой счёт, как это и указано в гарантийных обязательствах. В тот раз независимые специалисты доказали, что в определённый момент в игре New World происходит отключение или замедление работы вентиляторов на видеокарте. Графический чип перегревается, а в итоге несколько компонентов выходят из строя, после чего вернуть видеокарту к жизни без использования донорского GPU оказывается невозможно. Проблема была на стороне производителя, а Amazon разослала специальный патч, ограничивающий частоту кадров, что позволяло избежать перегрева графического чипа в некоторых сложных сценах. Словом, все остались довольны, хотя New World так и не пошла в народ. Игра забуксовала, не встретив одобрения у критиков и обычных геймеров. Казалось, проблема с умирающими видеокартами во время игр уже решена, но несколько дней назад появились сообщения о том, что несколько GeForce RTX 3080 Ti вышли из строя в новой Diablo IV.

Поступают разрозненные сообщения, а инсайдеры сообщают не только о проблемах с видеокартами NVIDIA, но и с AMD Radeon RX 6900 ХТ. На этот раз география производителей немного шире. Так, большая часть сгоревших видеокарт выпущена силами Gigabyte, но есть и модели GeForce RTX 3080 Ti от всё той же многострадальной EVGA. Представители Blizzard ещё не давали официальных комментариев, поскольку разбираются в сложившейся ситуации. В прошлый раз, когда в неприятности влипла Amazon, компания взяла на себя ответственность за происходящее, но боссы Blizzard имеют намного больше опыта на игровом рынке, а злые языки пишут, что некоторые пользователи хотят бесплатно заменить ранее сгоревшие видеокарты, выдав их за жертвы Diablo IV. Что не так в новой игре, выяснить пока не удалось, но первые идеи уже есть. 

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Прежде всего эксперты пришли к выводу, что в некоторых сценах Diablo IV может возникать непредвиденная ситуация, что приводит к росту частоты кадров до крайне высоких значений. Ну а поскольку подобные вещи достигаются за счёт ресурсов графического чипа, то происходит сильный нагрев и выход из строя. Версия простая, но вполне логичная, а геймерам, которые сегодня занимаются тестированием бета-версии Diablo IV, настоятельно рекомендуют установить фиксированное значение частоты кадров. Пожалуй, 100 fps будет вполне достаточно и позволит получить ровную картинку без падений производительности и защитить видеокарту от сбоев в Diablo IV. Есть два варианта: сделать это в самой игре, либо настроить программное обеспечение драйвера. В данном случае сложно советовать что-то одно. В конце концов мощные видеокарты покупают для того, чтобы получить максимальный фрамрейт, а любые ограничения выглядят странно. Однако, если вам достаточно 100 кадров в секунду, то в настройках 3D найдите параметр «Максимальная частота кадров». Установите подходящий вам вариант, что позволит в будущем избежать выхода из строя из-за перегрева или ошибок разработчиков. 

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#geforce rtx 3080 ti #diablo iv
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