Все виновные наказаны, а семья получила достойную компенсацию

В 2017 году в США произошло резонансное убийство, сравшее прецедентным не только для американского правосудия, но и породившее целый ряд законов за пределами США, направленных против разрастающейся проблемы сваттинга (Swatting) Давайте кратко опишем произошедшее, а после разберёмся в сути вопроса. Дело было в 2017 году в маленьком городке Уичито, расположенном в штате Канзас. Геймер Эндрю Финч поспорил со своим знакомым во время матча Call of Duty. Похоже, выяснение отношений достигло точки кипения, поскольку некий Тайлер Беррис решил отомстить обидчику, воспользовавшись так насовываемой мухобойкой или прихлопыванием. Тайлер позвонил в полицию и сообщил о захвате заложников, отправив вооружённых людей по месту проживания Эндрю Финч. Ничего не подозревающий парень услышал какой-то шум и вышел на крыльцо, пытаясь понять, что вообще происходит. В результате получил сразу несколько пуль и погиб на месте.

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Как вы уже поняли, сваттинг – это намеренное введение в заблуждение служб спасения, включая полицию и другие организации с выдачей им ложной информации. Чаще всего подобное происходит на почве ревности или мести, а несчастные случаи редки. У Эндрю Финч не было оружия, но поступившая информация о взятии заложников казалась настолько серьёзной, что полиция применила силовые методы, опасаясь того, что преступник начнёт стрелять. Подобные случаи всё ещё происходят, ну а смерть Эндрю Финч стала причиной длительного разбирательства между семьёй потерпевшего и городскими властями (департаментом полиции), взявшими на себя ответственность за произошедшее. В качестве ответчика выступал полицейский, который убил любителя онлйан-игр. Джастин Рэпп в итоге признал, что не видел пистолета в руках Эндрю Финч, но предпочёл выстрелить первым, поскольку опасался за свою жизнь и безопасность других сотрудников полиции.

Суд учёл все обстоятельства дела, а в итоге присяжные пришли к выводу, что полицейский не может нести ответственность за произошедшее. Джастин Рэпп был полностью оправдан, а в 2022 году даже получил повышение до детектива. Что до семьи Эндрю Финча, то спустя 5 лет судебных тяжб им удалось выбить из государства 5 миллионов долларов компенсации. Все деньги выплатит город. 2 миллиона будут покрыты из бюджета, а ещё 3 полагаются в виде страховки. Адвокат потерпевших признал, что дело было трудным, поскольку семья прошла через целый ряд судебных заседаний и полностью обескровлена. Несмотря на это адвокат уверен в правильности избранного пути. Нужно было не только получить причитающиеся деньги, но и сделать дело максимально резонансным, чтобы никто в будущем не захотел использовать сваттинг в подобных целях. Что любопытно, мэр Уичито открыто приветствует мировое соглашение и очень рад, что дело подошло к своему логичному окончанию.

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Ну а поскольку такое громкое происшествие не могло обойтись без серьёзных тюремных сроков, то суд назначил нескольким причастным к делу геймерам суровые наказания. 25-летний мухубойщик Тайлер Беррис, вызвавший полицию и придумавший историю с захватом заложников, полностью признал вину и получил 20 лет тюремного заключения. Некий Кейси Винер, присутствовавший во время спора и знавший о планах Тайлера Берриса, получил 15 месяцев тюремного заключения. Ещё один свидетель по имени Шейн Гаскилл, принимавший участие в разборках между фанатами Call of Duty, вначале получил несколько месяцев условного заключения с условием выплаты штрафа в размере 1000 долларов и строго соблюдения условий сделки со следствием. Спустя какое-то время Шейн Гаскилл неоднократно нарушал соглашение, а в результате был приговорён к реальному тюремному заключению на срок 18 месяцев. В США действует новый закон по борьбе со сваттингом. Правонарушение карается сроком от 10 до 41 года в случае, если шутка привела к травмам или смерти жертвы.