Уход Роскосмоса с рынка международных космических пусков ракет привёл к острому дефициту мощностей для вывода спутников на орбиту Земли

Политологи отмечают, что сегодня в воздухе витает глобальной напряжённостью, а острые противоречия между отдельными государствами находятся на одном из самых высоких уровней в истории. США ещё никогда так открыто не выступали против России, при этом даже во времена Холодной волны янки уважали суверенитет СССР, тогда как сегодня делают всё возможное для создания предпосылок раскола внутри РФ. Конфликт на Украине показал, насколько далеко могут зайти страны НАТО, игнорируя простейшие нормы международной безопасности. Например, недавно состоялась закрытая конференция, в рамках которой ведущие американские и европейские эксперты могли высказаться относительно тех или иных шагов, направленных на поддержку Украины. Журналисты констатируют, что ни один докладчик даже не упомянул, что действия США способствуют эскалации конфликта и могут привести к Третьей мировой. Споры возникли только на тему наращивания темпов отправки Киеву тех или иных типов оружия.

реклама

Что говорить, если даже нейтральные государства начинают вести себя не по статусу. Например, Швеция рвётся в НАТО, хотя суверенитету этой страны никогда ничего не угрожало. Не менее странно себя ведёт Австралия. Казалось бы, что вообще может бить интересно России и Китая на богом забытом Континенте? Похоже, правительство Австралии не осознаёт, что безопасность и попытка вооружиться до зубов, создавая угрозы для соседей – это десять разных вещей. Недавно правительство Австралии заявило о планах потратить около 368 миллиардов долларов на строительство и эксплуатацию подводных лодок в ближайшие несколько десятилетий. Проект назван SSN AUKUS, а первым делом австралийцы хотят купить у американцев сразу 5 субмарин. Эксперты из США и Британии намерены помочь гордой Австралии создать свой подводный флот, вот только местные аборигены пока не способны освоить строительство таких сложных боевых кораблей, поэтому в ближайшие 20 лет будут и дальше закупать устаревшую рухлядь у союзников.

Уже к 2020 году планируется отправить на боевое дежурство серию субмарин «Вирджиния», которая оказалась крайне проблемой из-за специфической конструкции. Проблем с конструкцией слишком много, поэтому сроки пока слишком размыты, но правительство Австралии твёрдо намерено интегрировать в подлодки американский комплекс КРБД «Томагавк» и ПКР «Гарпун». Нет никаких сомнений, что всё это делается для создания очередного островка напряжённости, поскольку ракеты с лёгкостью смогут долететь до Китая. Ну а пока Австралия только втягивается в гонку вооружений, умники из США почувствовали первые признаки российских санкций. Как известно, «Роскосмос» перестал осуществлять коммерческие полёты, а также отказался поставлять американцам двигатель РД-180. Янки попробовали клонировать российский ракетный агрегат, выпустив свой аналог BE-4, но пока квалификационные испытания не позволяют говорить о надёжности и безотказности неудачной копии. Ну а поскольку в США есть масса клиентов, которые планировали массовый запуск спутников, то возникла патовая ситуация.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

К примеру, группировка Amazon Kuiper так и не начала выводиться на околоземное пространство, а SpaceX пообещала увеличить количество запусков ракет до 200 в год, но не называет сроки, когда нечто подобное можно будет реализовать. Неясно, откуда взялись такие нереалистичные цифры, ведь за 2022 год был совершён 61 пуск ракет. Похоже, американские компании не очень доверяют Илону Маску, поскольку представители United Launch Alliance (ULA) назвали ситуацию сложной и обвинили в происходящем Россию. Якобы, решения правительства РФ мешают освоению космоса, препятствуют созданию спутниковых группировок и идут в разрез с ранее заключёнными договорами. Эксперты ULA полагают, что дефицит космических пусков стал реальностью, а решить проблему не удастся целых 10 лет. В готовность Илона Маска подставить плечо, никто не верит, ну а сегодня нет никаких сомнений, что Америке не стоит рассчитывать на помощь России в развитии космических программ.