Несмотря на боевые действия, ударов по предприятию армия РФ не наносит, не препятствуя производить продукцию военного назначения

Военно-промышленный комплекс СССР создавался с учётом особенностей того или иного региона, а также экономических выгод, которые можно извлечь из строительства завода. Именно поэтому после распада страны выяснилось, что многие системообразующие предприятия находились в Украине, где всегда было в достатке энергии и квалифицированной рабочей силы. Какое-то время подобные заводы работали исправно, но молодую власть не очень волновали экономические перспективы страны, поэтому уникальные предприятия разворовывались, а после распиливались на металл под чутким присмотром советчиков из-за океана. В итоге, к 2014 году большая часть производств была остановлена, включая мощнейшие судостроительные заводы в Европе. Но несмотря на все усилия американцев, небольшая часть промышленного комплекса никак не хотела умирать, поскольку имела тесные контакты с Россией, что и позволяло оставаться на плаву.

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В 2014 году пришла новая власть, в задачи которой входило уничтожение оставшегося промышленного комплекса, что и было успешно реализовано благодаря полной остановке всех контрактов с РФ. Перечислять многочисленные предприятия, которые пострадали или оказались на грани исчезновения, не будем, ведь сегодня у нас речь о «Мотор Сич». До 2014 года эта компания поставляла на экспорт в Россию 80% всей продукции, ну а санкции украинского правительства фактически поставили «Мотор Сич» перед банкротством. И вот тут на помощь пришли китайцы. Несколько компаний из Поднебесной начали скупать акции украинского предприятия, не скупясь на инвестиции. К примеру, только в 2016 году было перечислено 100 миллионов долларов. Всё двигалось согласно намеченным планам, пока в 2018 году совершенно неожиданно все акции «Мотор Сич» не арестовало украинское правительство. Китайцев обвинили в том, что они хотят уничтожить украинскую собственность, закрыв доступ к документации и полностью разорвав все программы по сотрудничеству. Китайские компании тут же выставили Украине иск в размере 3.6 миллиарда долларов, а какое-то время тянулись тяжбы. Так продолжалось до тех пор, пока к власти не пришёл Зеленский, который железной рукой национализировал «Мотор Сич», фактически отняв собственность у китайцев.

Разбирательство могло бы затянуться на годы, а в это время предприятие просто растворилось бы в воздухе, поскольку нет никаких сомнений, что президент Украины принял такое решение по указке из США, совершенно не заботясь экономическими последствиями для своей страны. Надеемся, что предыстория поможет вам в понимании некоторых аспектов, препятствующих России нанести по заводам «Мотор Сич» несколько ударов при помощи «Калибров». Есть мнение, что Китай заинтересован в том, чтобы предприятие осталось в целости, но свои планы есть ещё и у Турции. Всё дело в том, что в этой стране идёт активная разработка тяжёлого вертолёта T929 ATAK-II, способного совершать полёты в самых сложных условиях с низким составом кислорода и высокой температурой воздуха. Все нужные контракты с Министерством обороны были подписаны ещё в 2019 году, а главная проблема заключалась в двигателе. Немцы и англичане отказались разрабатывать нечто подобное, а в итоге турецкая компания Turkish Aerospace Industries решила обратиться к услугам «Мотор Сич».

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Логика была следующая: украинский двигатель обладает всем требованиями, которые предъявлялись стороной заказчика; агрегат недорогой и надёжный; предприятию не стоит бояться санкций, поскольку речь о поставках в страну НАТО. В целом были и другие причины, а в итоге контракт был подписан на 14 газотурбинных двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01т. Предполагалось, что первые поставки состоятся в 2022 году, но в итоге только совсем недавно в Турцию приехали первые 4 агрегата. Известно, что двигатели уже в Турции, где вот-вот начнётся их установка в готовые вертолёты T929 ATAK-II. Испытания продлятся до конца текущего года, ну а сегодня сложно делать выводы о том, сможет ли «Мотор Сич» поставить оставшиеся двигатели. О соблюдении сроков уже никто не говорит, ну а происходящее вызывает множество вопросов у российского обывателя. Как вы уже поняли, политическая обстановка слишком сложная, а договорённости с теми или иными странами не позволяют наносить удары по украинскому предприятию.