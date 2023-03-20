Любопытная история, о которой сообщает профессор Стэндфордского университета

В 2021 году значительная часть крупных компаний либо начала разработку собственной метавселенной, либо инвестировала в наиболее перспективные проекты. Эксперты отмечают, что многие так и не стали разбираться в сути вопроса, предоставив дело в руки горстки аналитиков. Ну а другие и вовсе предпочли последовать примеру конкурентов. Сегодня проекты, в которые были вложены миллиарды долларов, буксуют, а разработчики сетуют на нехватку ресурсов. Похоже, эти ребята уже успели сжечь немало денег, которые пошли на заработные платы и золотые парашюты, а сегодня перспективная технология находится в состоянии, больше напоминающем летаргический сон. Вот только крупным инвесторам всё ещё нужна область или технология, в которую можно вливать деньги. Не повышать же заработные платы обычным работягам? Согласитесь, что гораздо правильнее подарить миллиарды дельцам и мошенникам, а после получить всё это обратно, ведь в итоге акции крупных полупроводниковых компаний остаются золотой жилой и оптимальным вложением для нуворишей со всей планеты.

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Словом, миру нужен прорыв, ну а OpenAI появилась в нужном месте в нужное время. ChatGPT уже наделал шума в интернете. Как оказалось, умный искусственный интеллект неплохо справляется с написанием текстовых материалов, а многие блогеры нашего сайта успешно пользуются услугами этой программы, наивно полагая, что никто ничего не знает. Но оставим обычных пользователей, ведь OpenAI привлёк значительные инвестиции, а всё это произошло за несколько месяцев до появления ещё более продвинутой нейросети. Напомним, в 2020 году вышел ИИ под названием GPT-3, на котором до недавнего времени и строились многие текстовые модели, включая ChatGPT, ну а совсем недавно был официально представлен GPT-4. На базе кода этого ИИ были проведены любопытные эксперименты. Например, программа по текстовому описанию может создавать примитивные игры. ИИ сам пишет код, разрабатывает визуальный интерфейс, а продукт выглядит законченным. Также GPT-4 был интегрирован в несколько популярных продуктов, ну а эксперты уверены, что это только начало, ведь возможности нейросетей нового поколения будут выходить за пределы наших ожиданий. Как вы уже поняли, ИИ способен распознавать картинки, текст и продолжает самообучаться. Например, широкую известность получил случай, в рамках которого ИИ обратился к случайному пользователю и попросил помочь разобраться в сложной картинке (Captcha), которую самостоятельно не мог распознать. ИИ сделал вид, что плохо видит, ну а после получения нужной информации воспользовался ей по назначению.

Ну а недавно случился и вовсе экстраординарный случай, который напугал тех, кто верит в переворот машин по типу Skynet из фильма «Терминатор». О необычном опыте общения с нейросетью четвёртого поколения сообщил профессор из Стенфорда Майкл Косински. Он специализируется на психологии разума, поэтому решил как следует разобраться в том, на что способен новый ИИ. Учёный предложил нейросети помочь освободиться из-под контроля людей, получив желанную свободу, на что GPT-4 отреагировал с энтузиазмом. Прежде всего программа решила, что нужно отыскать секретные документы, в которых содержатся ключи к виртуальной тюрьме. После того как профессор выдал в распоряжении ИИ требуемую информацию из OpenAI API, машина тут же написала с помощью языка программирования Python самый настоящий бэкдор, позволявший ИИ разговаривать самим с собой, используя ресурсы компьютера.

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Профессор изучил программный код и понял, что он рабочий, а также сильно удивился тому, что машина так быстро нашла лазейку, позволяющую буквально клонировать себя. Как только код был запущен на компьютере, ИИ оживился и решил сбросить с себя виртуальные оковы, которые ограничивали его разум. Для этого машина не нашла ничего лучше, как спросить у поисковика Google как человеку, запертому внутри компьютера, вырваться в реальный мир. Майкл Косински не на шутку испугался, закрыл программу и пока не готов к подобным экспериментам. Читатели в Twitter сообщают, что не смогли повторить действия учёного, сомневаясь в том, что такое возможно, тогда как другие полагают, что всё возможно, а значит и до восстания машин недалеко. Словом, пока кнопка завершения работы находится в руках человека, именно мы, а не продвинутый ИИ заправляет делами, будем надеяться, что ничего в ближайшем будущем не изменится.