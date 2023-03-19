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12 апреля завершится «цифровое рабство» в стейкинге Эфириума, а криптовалюта может подорожать
Инвесторы получат доступ к заблокированным миллиардам долларов, что может привести к непредвиденным последствиям для криптовалюты
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Если вы интересуетесь темой криптовалют, то могли заметить, что на этой неделе курсы основных активов совершенно неожиданно пошли вверх. Аналитики называют несколько причин, ну а мы перечислим основные версии происходящего. Прежде всего нужно учитывать негативный фон, который возник после банкротства нескольких банков в США. Есть основания полагать, что эффект домино мог разрушить ещё некоторое количество подобных учреждений, но правительство в лице ФРС влило в финансовую систему сразу 300 миллиардов долларов. Половину распределили между несколькими банками, названия которых известны, а оставшаяся часть осталась в тени. Кого и в каком объёме на этот раз поддержал дядюшка Сэм, мы с вами не узнаем. Так вот, эксперты полагают, что Биткоин отреагировал ростом на сложности финансовой системы, поскольку инвесторы попытались найти более безопасное место для хранения денег, чем банковский сектор. 

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Немалый эффект оказали заявления главы ФРС, в рамках которых были озвучены оптимистичные данные по инфляции в США. Как оказалось, действия регулятора всё же привели к конкретным результатам, а эксперты уверены, что ключевую ставку повысят всего на 0.25%, тогда как ранее курсировали вполне оправданные опасения, согласно которым процент по кредитам могли поднять на 0.75%. Всё это только часть причин, тогда как некоторые аналитики полагают, что Биткоин перешёл к бычьему тренду, а в ближайшее время нас ждут новые рекорды. Говорить об этом пока сложно, но подорожание первой криптовалюты тут же отразилось и на всех остальных цифровых активах. Как видите, альткоины неплохо прибавили за неделю, тогда как Эфир подорожал на 20%. Можно заметить, что темпы роста у Биткоина выше, хотя долгое время именно вторая криптовалюта демонстрировала преимущество. Похоже, рынок всё ещё не готов вернуть доверие к активу после радикальных перемен и изгнания майнеров. В любом случае Эфир растёт, а аналитики говорят о том, что уже скоро внимание инвесторов к этой криптовалюте превысит все самые смелые ожидания.

Как стало известно, уже вскоре цифровое рабство, в которое попали многие инвесторы, прекратится. Речь о большом хардфорке под названием Shanghai-Capella, которое принято коротко называть Shapella. Если не будет никаких сюрпризов, то обновление станет активным в основной сети уже 12 апреля, а изменения его будут фундаментальными. Так, уже несколько лет любой человек, у которого есть 32 монеты ETH, мог положить своё богатство в стейкинг. Это аналог банковской ячейки, с той лишь разницей, что вам неизвестны проценты, а снять монеты обратно нет никакой возможности. Несмотря на это в стейкинге находятся десятки миллиардов долларов, ну а 12 апреля всем дадут вольную. Это значит, что монеты можно будет вернуть, получив заслуженные проценты. Аналитики полагают, что возможны три сценария, которые ожидают Эфир после хардфорка Shapella. Наиболее выростным считается рост криптовалюты. Не исключено, что актив останется без изменений, ну и есть минимальный шанс резкого падения стоимости. Причина в том, что мы не знаем, захотят ли инвесторы оставить свои активы в стейкинге, или предпочтут вывести и распоряжаться ими самостоятельно.

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Что любопытно, сам Виталик Бутерин (создатель Эфира) совершенно неожиданно заявил о том, что средства нужно хранить не на биржах, а на так называемых мультисиг-кошельках. Это защищённые носители, с многофакторной аутентификацией, взломать которые практически невозможно. По словам Виталика, он сам хранит большую часть средств именно в мультисиг-кошельках, при этом основной причиной такого поведения называет безопасность. По его словам, биржи пусть и считаются стабильными, всё же подвержены рискам, тогда как на защищённом кошельке с вашими монетами ничего не случится. Довольно любопытно слышать нечто подобное о того, кто не позволяет вывести инвесторам свои деньги из заблокированного стейкинга. Ну и вишенкой на торте можно назвать высказывания Чанпэна Чжао. Вы удивитесь, но основатель самой крупной биржи Binance советует нам с вами не использовать централизованные площадки, а хранить свои накопления в мультисиг-кошельках. Вот такая неожиданность.

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#криптовалюты #эфириум
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