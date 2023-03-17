Разработка позволяет подавлять сигналы дронов по области (360 градусов) в радиусе 5 километров

Уже достаточно давно идёт обсуждение оружия будущего, которое позволит подавлять превосходящие по численности силы противника при помощи высоких технологий. Особенно интересны разработки на основе умного роя дронов, управляемого искусственным интеллектом. Предполагается, что во время атаки будут задействованы сотни и даже тысячи беспилотников, в задачи которых войдёт подавление живой силы и техники потенциального противника. Неясно, ведут ли подобные разработки американцы, но всё говорит о том, что первый рой появится в Китае. Прежде всего именно эта страна имеет доступ к производству миллионов БПЛА, а значит может себе позволить выпускать недорогие летательные аппараты в неограниченных количествах. Пока всё это не больше, чем очередная перспективная технология, но есть все основания предполагать, что беспилотники так и не займут ту нишу, которую для них готовят аналитики. И дело здесь даже не в сложности разработки, а в совершенствовании технологий, направленных на подавление работы БПЛА.

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Как вы могли слышать, дроны активно применяют как российские, так и украинские бойцы, а возможность следить за противником с высоты птичьего полёта позволяет получать ценные разведывательное сведения без дополнительных человеческих жертв. При этом обе стороны научились использовать дроны для переноски гранат и даже снарядов от противотанковых установок. Требуются мощные и дорогие БПЛА, стоимость которых может превышать сотни тысяч рублей, но применение их оправдывается наличием тепловизоров и камер ночного видения. В результате контролировать территорию можно в любое время суток, проводя разведку под носом у противника. Похоже, уже вскоре Россия значительно усложнит задачи украинским военным, поскольку совсем недавно было представлено устройство под названием «Серп-ВС5», считающееся убийцей дронов.

Комплекс был создан специалистами «Ростех» и имеет впечатляющие характеристики. Представители НИИ «Вектор» отмечают, что разработка осуществлялась на базе «Серп-ВС», поставки которого стартовали в декабре 2022 года. Речь идёт о предыдущем поколении с радиусом 3 километра, тогда как «Серп-ВС5» предназначен для подавления работы любых беспилотников в радиусе 5 километров. На этот раз была реализована 360-градусная оборонная функция, что позволяет бороться с летательными аппаратами, подходящими к объекту с любых сторон. «Серп-ВС» пока в зону проведения СВО не поступал, поскольку сегодня считается первостепенно задачей защитить энергетический комплекс и другие критические инфраструктурные объекты. Разработчики отмечают, что речь идёт об универсальном устройстве, способном подавлять большую часть известных частот от 900 до 5800 МГц, а значит сможет противодействовать не только гражданским дронам, но и военным устройствам с внушительной начинкой.

Сбивать беспилотники «Серп-ВС5» не умеет, но способен перерубить канал связи между оператором и устройством, что приведёт к падению, зависанию в воздухе или возвращению БПЛА на базу. Многое зависит от сложности атакующего аппарата, ну а сам «Серп-ВС5» может глушить сигналы от всех популярных спутниковых систем: GPS, ГЛОНАСС и Beidou в диапазонах L1, L2, L5. Также комплекс блокирует и другие удалённые подключения, в том числе и Wi-Fi. «Серп-ВС5» способен работать только в одной, нескольких или сразу на всех действующих частотах, что позволяет ему пропускать собственные дроны, а также использовать режим «свой-чужой». Подключение осуществляется при помощи стандартного провода, что позволяет не делать в защите комплекса слабых мест, а значит управлять «Серп-ВС5» можно с помощью компьютера или ноутбука, к которому будет подведён кабель Ethernet. Одной из ключевых особенностей станет подавление роя беспилотников, что позволяет использовать комплекс не только в гражданских, но и в военных целях. Производство ещё не налажено, но представители разработчика уверяют, что уже наши заинтересованных клиентов. «Серп-ВС5» прошёл полевые испытания, а значит уже вскоре заступит на защиту промышленных объектов по всей территории России.

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Стоит отметить, что противостоять дронам-камикадзе комплекс не сможет. К примеру, Герань-3 не имеет удалённого управления и летит к цели по заданным координатам. Теоретически, можно разорвать сигнал беспилотника со спутником, но не исключено, что это уже будет поздно, поскольку в определённый момент дроны заходят на нужную траекторию для поражения, после чего не меняют курс. Словом, российским инженерам есть ещё куда двигаться, ну а пока производители уверены, что комплекс не имеет аналогов, решая поставленные задачи с высокой эффективностью.