С большим отрывом лидирует AMD, а нужно только получше приглядеться к популярным предложениям

Если вы посмотрите на статистику продаж процессоров в американских и европейских магазинах, то сможете зафиксировать несколько любопытных тенденций. Прежде всего, заметен высокий спрос на недорогие камни производства AMD. Серия Ryzen 5000 включает несколько бестселлеров, что позволяет собрать компьютер с большой выгодой. При этом в отдельных магазинах покупают флагманы Intel. Речь идёт о торговых сетях, специализирующихся на продаже геймерской продукции для энтузиастов, ну а в Европе баллом правит красный лагерь.

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При этом даже зажиточные любители компьютерных игр в Германии предпочитают недорогие процессоры, тогда как многие из наших читателей уверяют в том, что в систему нужно ставить исключительно флагман. Сегодня мы рассмотрим самые интересные процессоры, которые позволят вам решить сразу две задачи: собрать перспективный игровой компьютер и сохранить деньги, правильно распорядившись потенциалом того или иного камня.

Начать предлагаем с Ryzen 7 5700G. 8-ядерный камень может привлечь тех, кто хочет сэкономить побольше денег, но планирует взять систему с заделом на будущее. Например, вам сегодня не требуется дорогая видеокарта, поскольку хватает танков с корабликами. Что же, встроенный графический чип позволит вам запускать эти игры, а в будущем вы просто добавите видеокарту, если в этом возникнет потребность. Цена процессора в последнее время ощутимо упала, а в переводе на доллары получается 230 баксов, что даже дешевле, чем за Ryzen 7 5700G просят в Европе. Крайне выгодное предложение.

За 14 500 вас поджидают сразу два процессора. Core i5-12400F представляет собой 6-ядерник с неплохим запасом производительности. Камень перспективный и может стать основной для игровой сборки для экономных геймеров. Фанатам Intel камень очень нравится, а во многих магазинах РФ и вовсе занимает первое место по продажам. Вот только на самом деле за ту же сумму вас поджидает более выгодный Ryzen 5 5600Х. Некоторые умники вам расскажут о том, что на самом деле оба процессора почти идентичны по быстродействию. Согласимся, что с видеокартой уровня GeForce GTX 1650 вы точно не заметите различий, но стоит купить GeForce RTX 3060 Ti, и вы тут же убедитесь в том, что Ryzen 5 5600Х ощутимо быстрее. В данном случае выгоду можно получить ещё и за счёт разгона оперативной памяти, что при определённых условиях позволит докинуть 5% к общей производительности абсолютно бесплатно. В целом продукция Intel стоит в РФ значительно дороже, чем аналоги AMD, ну а обычные пользователи предпочитают доверять своим привычкам и устаревшему мнению горе-советчиков.

Если вы хотите пример того, как неадекватно оценивает стоимость своей продукции Intel, то стоит обратить внимание на Core i3-13100F. Перед нами прямой наследник самой бюджетной серии, а значит стоимость его должна находиться на уровне 8 тысяч рублей, вот только ценовая политика синих отличается от наших ожиданий, а в итоге 4-ядерный процессор вам достанется за 11 290 рублей. Прибавьте к этому ещё тысячу на систему охлаждения, и получите совсем нелогичную стоимость. Ну а результат будет далёк от идеала, ведь Core i3-13100F не способен раскрыть потенциал видеокарт за 30 тысяч рублей, поэтому подходит для бюджетных сборок.

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На самом деле за эту сумму вы можете купить более мощный Ryzen 5 5600G. Давайте считать преимущества. Прежде всего 6-яденик AMD банально быстрее Core i3-13100F, что очень жирно намекает на то, какой выбор нужно сделать. Но дело даже не в этом, ведь внутри Ryzen 5 5600G находится встроенная графика, позволяющая вам играть во многие новинки и новые классические стрелялки. Танки будут гонять по карте на 60 fps, а значит вам даже не понадобится новая видеокарта. Как мы уже писали выше, графический чип всегда можно добавить, а в итоге преимуществ намного больше, чем вы могли желать. Кстати, если купить оперативную память с нормальными таймингами, а после попытаться улучшить некоторые из показателей, то вы получите дополнительный буст интегрированной графики. Неплохо, ведь в этом случае у вас могут пойти даже популярные игры в разрешении 720р.