Система РЛС способна вскрывать расположение противника, оставаясь невидимой для контрбатарейной борьбы

Существует такое понятие, как контрбатарейная борьба. Суть заключается в нанесении точечного удара по позициям потенциального противника, после определения его координат и характеристик того или иного типа оружия. Таким образом становится ясно, что для контрбатарейной борьбы нужны как минимум два типа систем: артиллерия, способная поражать те или иные объекты на дальних дистанциях и специализированные радиолокационные станции. Первые наносят удар, тогда как вторые отвечают за быстрое вскрытие позиций противника. Кажется, что всё просто, ведь достаточно нанести удар по засветившемуся врагу, вот только всё это работает в обе стороны, а против РЛС ещё и работают специализированные комплексы, занимающиеся подавлением радиосигналов (РЭБ).

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Технологии совершенствуются, ну а командиры частей идут на военные хитрости, что позволяет спрятать РЛС от глаз врага, тем самым повысив эффективность ответного огня, а часто спасая жизни личному составу. Нередко в прессе можно встретить материалы, и даже видео, на которых заметно, как российские беспилотники прилетают по украинским позициям, выводя из строя системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Но поразить все объекты не представляется возможным, при этом страны НАТО постоянно увеличивают обороноспособность украинских войск. Со стороны России особую эффективность показала система «Пенициллин», работа которой основана на других принципах. Как вы могли догадаться, обычно позиции противника вычисляются по радиоэлектронным волнам, ну а «Пенициллин» использует звуковые и тепловые волны, что позволяет довольно точно определить расположение объекта, при этом не засветиться для РЛС.

Специалисты отмечают, что теплозвуковой режим позволяет не только фиксировать выстрелы артиллерии противника, но и оставаться невидимым для врага. Вся хитрость в том, что «Пенициллин» не использует радиоволны, а значит вероятность нанесения контрудара со стороны противника снижается. Согласно официальным данным, которые есть в прессе, координаты рассчитываются в автоматическом режиме, а после наносятся на цифровую карту. Данные тут же поступают в руки артиллеристов, после чего в сжатые сроки принимается решение о нанесении контрудара. Подобные комплексы не так давно начали поступать в зону проведения спецоперации, поэтому их количество явно недостаточно для эффективной контрбатарейной борьбы. По данным Министерства обороны РФ, с недавнего времени количество систем «Пенициллин» увеличится в 2 раза, позволив артиллерии уничтожать вражескую артиллерию, оставаясь невидимыми для РЛС противника и РЭБ, мешающим работе привычных средств обнаружения.

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Эксперты отмечают, что «Пенициллин» продемонстрировал огромное преимущество над стоящими на вооружении украинской армии РЛС AN/TPQ-36. Как вы уже могли прочесть выше, работа российского комплекса основана на совершенно других принципах, а значит повысится выживаемость личного состава армии РФ. Что любопытно, «Пенициллин» способен определить точные координаты противника всего за 5 секунд, после чего переходит в пассивный режим. Ну а журналисты отмечают, что в последнее время в СВО применяется всё больше новых типов вооружения. В качестве примера приводится малый ударный дрон-камикадзе «Бумеранг». В отличие от получившей широкую известность Герани-3, этот беспилотник имеет небольшой вес и размеры, что позволяет ему оставаться длительное время незамеченным для средств ПВО противника. Радиус действия не превышает 35 километров, а время полёта достигает 3 часа. При этом «Бумеранг» способен нести боевую часть весом до 2.5 килограмма, что достаточно для поражения РСЗО и ПВО противника. Стоимость устройства невысокая, а Министерство обороны РФ сообщает, что удалось значительно увеличить количество дронов, что может позитивно сказаться на ходе спецоперации.