Финальный список, который может быть увеличен только за счёт ещё не поступивших в продажу аппаратов

Если вы хотите узнать, зачем Xiaomi выпускает такое невероятное количество смартфонов каждый год, то мы честно признаемся, что не знаем. Создаётся такое ощущение, что этого не знает никто, а реальная причина ускользает даже от руководства компании. Похоже, эти ребята так втянулись, что не могут прожить и недели, чтобы начать работу над новым дизайном. На самом деле всё это сложно назвать новым дизайном, ведь меняются только детали. Например, растёт и уменьшается количество камер. Объектив размещается по центру или слева, а корпус становится толще или тоньше в зависимости от объёма аккумулятора. Подобные мелочи уже давно набили оскомину обычным пользователям, а в результате телефоны стали безликими прямоугольниками, найти различия между которыми почти невозможно. При этом есть несколько мнений относительно такого бешеного разнообразия, о чём мы и поговорим ниже.

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Проще всего пояснить безудержное желание клонировать один и тот же аппарат экономическими причинами. Мы не станем утверждать, поскольку не обладаем всей полнотой информации, но всего было выпущено не менее 13 различных аппаратов в серии Mi 11. Может и больше, ведь есть такие редкие устройства, о которых известно очень мало, поскольку они доступны исключительно на индийском или Вьетнамском рынке. Согласимся, что логика в появлении версии с приставкой «Lite» имеет свои основания, но все эти LE, Ultra, Pro и многие другие созданы и вовсе непонятно зачем. Между некоторыми телефонами есть существенная разница в цене, тогда как другие почти не отличаются, предлагая идентичный дизайн. Словом, нас заваливают смартфонами, запомнить даже часть названий которых не представляется возможным.

Но и это ещё не всё, ведь существует ранее считавшаяся недорогой серия POCO. Сегодня подобные устройства уже не тянут на роль бюджетных флагманов, и по характеристикам больше похожи на линейку Redmi Note. Кстати, в серии Redmi Note 11 насчитывается 15 различных аппаратов, о существовании большинства из которых вы даже не слышали. При помощи клонов Xiaomi пытается занять как можно больше ценовых ниш в том или ином регионе, предлагая современные телефоны для любой категории пользователей. Идея хорошая и могла бы называться успешной, если бы у нас не было примера Apple. Практика доказывает, что вам нужно не больше трёх-пяти смартфонов в год, ну а основные продажи на себя возьмут телефоны прошлого поколения, цены на которые более привлекательны, чем на новинки поколения текущего. Проще говоря, было бы достаточно одного телефона в сериях Redmi Note, Redmi, Redmi К, Mi и POCO. Характеристики менялись бы из поколения в поколение, ну а пока Xiaomi тратит неимоверное количество усилий на выпуск аппаратов с новой прошивкой и обслуживание сотен актуальных устройств на протяжение многих лет.

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Кстати, в начале марта был опубликован финальный список актуальных смартфонов, которые в 2023 году получат прошивку MIUI 14. Скорее всего, в итоге перечень окажется больше, ведь здесь нет китайских Redmi Note 12, а также нескольких телефонов, которые только готовятся к выходу. В любом случае 116 – это очень солидная цифра, поэтому стоит запастись терпением, ведь каждая прошивка требует теста перед официальной рассылкой.

Redmi Note 11T 5G Mi MIX FOLD 2 Mi 10i 5G Mi 12S Pro Redmi 9T Mi MIX FOLD 2 Mi 10 Pro Redmi 11 Prime 5G Mi 12 Pro POCO C40 Mi 11 Redmi K50 Gaming Mi 11T Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 POCO X4 GT Redmi Note 10S Redmi Note 10 Pro Redmi K40S POCO X4 Pro 5G Mi 11 Pro Redmi K30 Pro Redmi 10C Redmi K50 Pro Mi 11 Lite 5G Redmi Note 11 4G Mi 11T Pro Mi 12 Lite Redmi K50i Mi 12T Pro Redmi Note 10T Japan Redmi Note 11S POCO F3 GT Redmi Note 11 SE Mi 10T Mi Pad 5 Mi 11 Lite 5G NE Xiaomi Civi 2 Redmi Note 11E Pro Redmi K40 Gaming Redmi Note 11T Pro+ Redmi 10 2022 Redmi Note 11 Pro+ 5G Mi 11i Mi 13 Pro Redmi Note 10 Pro 5G POCO M3 Redmi 10 Prime+ 5G Redmi K40 Pro+ POCO M4 Pro 5G Mi 10 Mi 12 Redmi Note 11 Mi 10S Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10 Lite Mi 10T Pro POCO M4 5G Redmi Note 9 4G POCO M5s Redmi K50 Redmi 10 Redmi 9 Power Redmi Note 11E Redmi Note 9T 5G Mi 11X Mi 11 Lite 4G Redmi Note 8 (2021) Mi Pad 5 Pro 12.4 Mi Pad 5 Pro 5G Redmi Note 9 5G Redmi 10 Prime 2022 Mi 11i Hypercharge Mi 12X Redmi Note 10T 5G Redmi 11 Prime Redmi 10A Mi 13 POCO X3 NFC POCO X3 Pro POCO X3 GT Mi 10 Lite Zoom Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11 5G Redmi K50 Ultra Mi 12T Mi 10T Lite POCO M5 Redmi K30 Ultra Redmi K30S Ultra Redmi K30 4G Redmi 10 Prime POCO C40+ Redmi Note 11 Pro 4G Mi 11X Pro Redmi 10 Power Mi 12S Redmi Note 9 Pro 5G POCO M3 Pro 5G POCO F3 Redmi 10 5G Mi 10 Ultra POCO M4 Pro 4G Mi 11 LE Redmi K40 Pro Mi Pad 5 Pro Redmi K40 Xiaomi Civi 1S Redmi Note 11T Pro Redmi Note 11 Pro 5G POCO X3 POCO F4 Mi 12S Ultra Redmi Note 11R Xiaomi Civi Mi 11 Ultra