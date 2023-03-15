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Инсайдеры назвали 116 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023г
Финальный список, который может быть увеличен только за счёт ещё не поступивших в продажу аппаратов
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Если вы хотите узнать, зачем Xiaomi выпускает такое невероятное количество смартфонов каждый год, то мы честно признаемся, что не знаем. Создаётся такое ощущение, что этого не знает никто, а реальная причина ускользает даже от руководства компании. Похоже, эти ребята так втянулись, что не могут прожить и недели, чтобы начать работу над новым дизайном. На самом деле всё это сложно назвать новым дизайном, ведь меняются только детали. Например, растёт и уменьшается количество камер. Объектив размещается по центру или слева, а корпус становится толще или тоньше в зависимости от объёма аккумулятора. Подобные мелочи уже давно набили оскомину обычным пользователям, а в результате телефоны стали безликими прямоугольниками, найти различия между которыми почти невозможно. При этом есть несколько мнений относительно такого бешеного разнообразия, о чём мы и поговорим ниже.

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Проще всего пояснить безудержное желание клонировать один и тот же аппарат экономическими причинами. Мы не станем утверждать, поскольку не обладаем всей полнотой информации, но всего было выпущено не менее 13 различных аппаратов в серии Mi 11. Может и больше, ведь есть такие редкие устройства, о которых известно очень мало, поскольку они доступны исключительно на индийском или Вьетнамском рынке. Согласимся, что логика в появлении версии с приставкой «Lite» имеет свои основания, но все эти LE, Ultra, Pro и многие другие созданы и вовсе непонятно зачем. Между некоторыми телефонами есть существенная разница в цене, тогда как другие почти не отличаются, предлагая идентичный дизайн. Словом, нас заваливают смартфонами, запомнить даже часть названий которых не представляется возможным. 

Но и это ещё не всё, ведь существует ранее считавшаяся недорогой серия POCO. Сегодня подобные устройства уже не тянут на роль бюджетных флагманов, и по характеристикам больше похожи на линейку Redmi Note. Кстати, в серии Redmi Note 11 насчитывается 15 различных аппаратов, о существовании большинства из которых вы даже не слышали. При помощи клонов Xiaomi пытается занять как можно больше ценовых ниш в том или ином регионе, предлагая современные телефоны для любой категории пользователей. Идея хорошая и могла бы называться успешной, если бы у нас не было примера Apple. Практика доказывает, что вам нужно не больше трёх-пяти смартфонов в год, ну а основные продажи на себя возьмут телефоны прошлого поколения, цены на которые более привлекательны, чем на новинки поколения текущего. Проще говоря, было бы достаточно одного телефона в сериях Redmi Note, Redmi, Redmi К, Mi и POCO. Характеристики менялись бы из поколения в поколение, ну а пока Xiaomi тратит неимоверное количество усилий на выпуск аппаратов с новой прошивкой и обслуживание сотен актуальных устройств на протяжение многих лет.

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Кстати, в начале марта был опубликован финальный список актуальных смартфонов, которые в 2023 году получат прошивку MIUI 14. Скорее всего, в итоге перечень окажется больше, ведь здесь нет китайских Redmi Note 12, а также нескольких телефонов, которые только готовятся к выходу. В любом случае 116 – это очень солидная цифра, поэтому стоит запастись терпением, ведь каждая прошивка требует теста перед официальной рассылкой. 

  1. Redmi Note 11T 5G
  2. Mi MIX FOLD 2
  3. Mi 10i 5G
  4. Mi 12S Pro
  5. Redmi 9T
  6. Mi MIX FOLD 2
  7. Mi 10 Pro
  8. Redmi 11 Prime 5G
  9. Mi 12 Pro
  10. POCO C40
  11. Mi 11
  12. Redmi K50 Gaming
  13. Mi 11T
  14. Redmi Note 10 5G
  15. Redmi Note 10
  16. POCO X4 GT
  17. Redmi Note 10S
  18. Redmi Note 10 Pro
  19. Redmi K40S
  20. POCO X4 Pro 5G
  21. Mi 11 Pro
  22. Redmi K30 Pro
  23. Redmi 10C
  24. Redmi K50 Pro
  25. Mi 11 Lite 5G
  26. Redmi Note 11 4G
  27. Mi 11T Pro
  28. Mi 12 Lite
  29. Redmi K50i
  30. Mi 12T Pro
  31. Redmi Note 10T Japan
  32. Redmi Note 11S
  33. POCO F3 GT
  34. Redmi Note 11 SE
  35. Mi 10T
  36. Mi Pad 5
  37. Mi 11 Lite 5G NE
  38. Xiaomi Civi 2
  39. Redmi Note 11E Pro
  40. Redmi K40 Gaming
  41. Redmi Note 11T Pro+
  42. Redmi 10 2022
  43. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  44. Mi 11i
  45. Mi 13 Pro
  46. Redmi Note 10 Pro 5G
  47. POCO M3
  48. Redmi 10 Prime+ 5G
  49. Redmi K40 Pro+
  50. POCO M4 Pro 5G
  51. Mi 10
  52. Mi 12
  53. Redmi Note 11
  54. Mi 10S
  55. Redmi Note 10 Pro Max
  56. Redmi Note 10 Lite
  57. Mi 10T Pro
  58. POCO M4 5G
  59. Redmi Note 9 4G
  60. POCO M5s
  61. Redmi K50
  62. Redmi 10
  63. Redmi 9 Power
  64. Redmi Note 11E
  65. Redmi Note 9T 5G
  66. Mi 11X
  67. Mi 11 Lite 4G
  68. Redmi Note 8 (2021)
  69. Mi Pad 5 Pro 12.4
  70. Mi Pad 5 Pro 5G
  71. Redmi Note 9 5G
  72. Redmi 10 Prime 2022
  73. Mi 11i Hypercharge
  74. Mi 12X
  75. Redmi Note 10T 5G
  76. Redmi 11 Prime
  77. Redmi 10A
  78. Mi 13
  79. POCO X3 NFC
  80. POCO X3 Pro
  81. POCO X3 GT
  82. Mi 10 Lite Zoom
  83. Redmi Note 11S 5G
  84. Redmi Note 11 5G
  85. Redmi K50 Ultra
  86. Mi 12T
  87. Mi 10T Lite
  88. POCO M5
  89. Redmi K30 Ultra
  90. Redmi K30S Ultra
  91. Redmi K30 4G
  92. Redmi 10 Prime
  93. POCO C40+
  94. Redmi Note 11 Pro 4G
  95. Mi 11X Pro
  96. Redmi 10 Power
  97. Mi 12S
  98. Redmi Note 9 Pro 5G
  99. POCO M3 Pro 5G
  100. POCO F3
  101. Redmi 10 5G
  102. Mi 10 Ultra
  103. POCO M4 Pro 4G
  104. Mi 11 LE
  105. Redmi K40 Pro
  106. Mi Pad 5 Pro
  107. Redmi K40
  108. Xiaomi Civi 1S
  109. Redmi Note 11T Pro
  110. Redmi Note 11 Pro 5G
  111. POCO X3
  112. POCO F4
  113. Mi 12S Ultra
  114. Redmi Note 11R
  115. Xiaomi Civi
  116. Mi 11 Ultra
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#xiaomi #прошивки #miui 14
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