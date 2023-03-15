Если вы хотите узнать, зачем Xiaomi выпускает такое невероятное количество смартфонов каждый год, то мы честно признаемся, что не знаем. Создаётся такое ощущение, что этого не знает никто, а реальная причина ускользает даже от руководства компании. Похоже, эти ребята так втянулись, что не могут прожить и недели, чтобы начать работу над новым дизайном. На самом деле всё это сложно назвать новым дизайном, ведь меняются только детали. Например, растёт и уменьшается количество камер. Объектив размещается по центру или слева, а корпус становится толще или тоньше в зависимости от объёма аккумулятора. Подобные мелочи уже давно набили оскомину обычным пользователям, а в результате телефоны стали безликими прямоугольниками, найти различия между которыми почти невозможно. При этом есть несколько мнений относительно такого бешеного разнообразия, о чём мы и поговорим ниже.
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Проще всего пояснить безудержное желание клонировать один и тот же аппарат экономическими причинами. Мы не станем утверждать, поскольку не обладаем всей полнотой информации, но всего было выпущено не менее 13 различных аппаратов в серии Mi 11. Может и больше, ведь есть такие редкие устройства, о которых известно очень мало, поскольку они доступны исключительно на индийском или Вьетнамском рынке. Согласимся, что логика в появлении версии с приставкой «Lite» имеет свои основания, но все эти LE, Ultra, Pro и многие другие созданы и вовсе непонятно зачем. Между некоторыми телефонами есть существенная разница в цене, тогда как другие почти не отличаются, предлагая идентичный дизайн. Словом, нас заваливают смартфонами, запомнить даже часть названий которых не представляется возможным.
Но и это ещё не всё, ведь существует ранее считавшаяся недорогой серия POCO. Сегодня подобные устройства уже не тянут на роль бюджетных флагманов, и по характеристикам больше похожи на линейку Redmi Note. Кстати, в серии Redmi Note 11 насчитывается 15 различных аппаратов, о существовании большинства из которых вы даже не слышали. При помощи клонов Xiaomi пытается занять как можно больше ценовых ниш в том или ином регионе, предлагая современные телефоны для любой категории пользователей. Идея хорошая и могла бы называться успешной, если бы у нас не было примера Apple. Практика доказывает, что вам нужно не больше трёх-пяти смартфонов в год, ну а основные продажи на себя возьмут телефоны прошлого поколения, цены на которые более привлекательны, чем на новинки поколения текущего. Проще говоря, было бы достаточно одного телефона в сериях Redmi Note, Redmi, Redmi К, Mi и POCO. Характеристики менялись бы из поколения в поколение, ну а пока Xiaomi тратит неимоверное количество усилий на выпуск аппаратов с новой прошивкой и обслуживание сотен актуальных устройств на протяжение многих лет.
Кстати, в начале марта был опубликован финальный список актуальных смартфонов, которые в 2023 году получат прошивку MIUI 14. Скорее всего, в итоге перечень окажется больше, ведь здесь нет китайских Redmi Note 12, а также нескольких телефонов, которые только готовятся к выходу. В любом случае 116 – это очень солидная цифра, поэтому стоит запастись терпением, ведь каждая прошивка требует теста перед официальной рассылкой.
- Redmi Note 11T 5G
- Mi MIX FOLD 2
- Mi 10i 5G
- Mi 12S Pro
- Redmi 9T
- Mi MIX FOLD 2
- Mi 10 Pro
- Redmi 11 Prime 5G
- Mi 12 Pro
- POCO C40
- Mi 11
- Redmi K50 Gaming
- Mi 11T
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10
- POCO X4 GT
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K40S
- POCO X4 Pro 5G
- Mi 11 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi 10C
- Redmi K50 Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 11 4G
- Mi 11T Pro
- Mi 12 Lite
- Redmi K50i
- Mi 12T Pro
- Redmi Note 10T Japan
- Redmi Note 11S
- POCO F3 GT
- Redmi Note 11 SE
- Mi 10T
- Mi Pad 5
- Mi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Civi 2
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi 10 2022
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Mi 11i
- Mi 13 Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G
- POCO M3
- Redmi 10 Prime+ 5G
- Redmi K40 Pro+
- POCO M4 Pro 5G
- Mi 10
- Mi 12
- Redmi Note 11
- Mi 10S
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 Lite
- Mi 10T Pro
- POCO M4 5G
- Redmi Note 9 4G
- POCO M5s
- Redmi K50
- Redmi 10
- Redmi 9 Power
- Redmi Note 11E
- Redmi Note 9T 5G
- Mi 11X
- Mi 11 Lite 4G
- Redmi Note 8 (2021)
- Mi Pad 5 Pro 12.4
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi 10 Prime 2022
- Mi 11i Hypercharge
- Mi 12X
- Redmi Note 10T 5G
- Redmi 11 Prime
- Redmi 10A
- Mi 13
- POCO X3 NFC
- POCO X3 Pro
- POCO X3 GT
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 5G
- Redmi K50 Ultra
- Mi 12T
- Mi 10T Lite
- POCO M5
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 4G
- Redmi 10 Prime
- POCO C40+
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Mi 11X Pro
- Redmi 10 Power
- Mi 12S
- Redmi Note 9 Pro 5G
- POCO M3 Pro 5G
- POCO F3
- Redmi 10 5G
- Mi 10 Ultra
- POCO M4 Pro 4G
- Mi 11 LE
- Redmi K40 Pro
- Mi Pad 5 Pro
- Redmi K40
- Xiaomi Civi 1S
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G
- POCO X3
- POCO F4
- Mi 12S Ultra
- Redmi Note 11R
- Xiaomi Civi
- Mi 11 Ultra