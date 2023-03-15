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GeForce RTX 3070 Ti vs Radeon RX 6800 – выбираем видеокарту без советов от фанатов NVIDIA и AMD
Radeon RX 6800 не только быстрее, но ещё и дешевле, а также предлагает в 2 раза больше видеопамяти
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Если вы решили купить видеокарту, то должны знать несколько простых истин, которые помогут сделать выбор более простым. Прежде всего стоит понимать, что максимальную производительность предлагает исключительно GeForce RTX 4090. Всё остальное – это в той или иной форме компромисс. Ну а от того, сколько вы заплатите, и будет зависеть быстродействие вашей видеокарты. Бывает, что на прилавках встречается залежалый товар, но в целом правило неплохо работает.

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Вот только позволить себе флагман NVIDIA могут единицы, а вы никогда не услышите, чтобы мы рекомендовали такую видеокарту тем, у кого после покупки в кошельке остаётся меньше 100 тысяч рублей на развлечения. Проще говоря, если для вас GeForce RTX 4090 сродни последнему забегу, после которого придётся долгое время сидеть на хлебе и воде, то эта видеокарта вам не подходит. Ну а если с деньгами всё в полном порядке, а с зарплаты вы можете покупать парочку флагманов каждый месяц, то высокая стоимость точно не затмит радость от владения такой видеокартой.

Ну а мы предлагаем сосредоточится на сегменте до 60 тысяч рублей. Здесь есть как откровенно провальные графические чипы, так и вполне годные предложения. Например, GeForce RTX 3070 Ti, которая заслуженно считается перспективной и будет справляться со своими задачами ещё много лет. На самом деле быстродействие у этой видеокарты внушительное, но есть минус, с которым стоит считаться. Так, руководство NVIDIA искало возможность сэкономить, поэтому решило установить всего 8 Гб видеопамяти. Неясно, чем эти ребята руководствовались, но в любом случае GeForce RTX 3070 Ti в результате получила сильно урезанный жизненный цикл. Мы не станем говорить, что видеокарта плохая. Если вы поставите настройки графики на высокие, то можно погонять с трассировкой даже в 2К, ну а при небольшом компромиссе и вовсе запускать игры в 4К. Со временем компромисс станет всё более заметным, о чём вам нужно помнить, ведь есть предложение быстрее и дешевле. Речь о Radeon RX 6800, которая могла бы стать одной из самых популярных видеокарт для 2К, но политика AMD явно препятствует популяризации продукции этой компании. Radeon RX 6800 может предложить 16 Гб видеопамяти и примерно на 7% быстрее GeForce RTX 3070 Ti. С процессором прошлого поколения различия будут не так заметны, поэтому смотрите на цену. Ну а по этому показателю AMD побеждает с большим отрывом. Что до количества видеопамяти, то выше мы на эту тему высказались. Возможно, сегодня 16 Гб вам и не пригодятся, но точно будут кстати, когда начнут выходить требовательные блокбастеры в 2024 году.

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За 49 тысяч вы можете отхватить GeForce RTX 3070. У этой видеокарты довольно странное позиционирование. Она имеет очень неплохие показатели быстродействия, но разочаровывает высокой стоимостью. Получается, что вы немного экономите, но тут же теряете немалую часть реальной производительности в играх. Сомнительное удовольствие, но такова политика NVIDIA, а значит выбор вы должны сделать самостоятельно. Если вам кажется такая видеокарта выгодной, то мы не видим смысла кого-то переубеждать, но всегда стоит осмотреться. И вот здесь наш взгляд падает на Radeon RX 6700 XT. Стоит признать, что эта видеокарта примерно на 5-7% уступает GeForce RTX 3070. В разрешении 2К вместо 80 кадров в секунду у вас будет 75 fps. Если вы полагаете, что это существенная потеря, то стоит смотреть в сторону зелёного лагеря. Мы уверены, что криво настроенная система способна привести к более значительным потерям, ну а реальная разница будет заметна только в тандеме с очень дорогим процессором. Поскольку только единицы себе позволяют нечто подобное, то Radeon RX 6700 XT на 10 тысяч рублей дешевле кажется нам чуть ли не оптимальным решением для геймеров. Помните, идеальных видеокарт не существует. GeForce RTX 3070 предложит более внушительную трассировку лучей, ну а при помощи технологии масштабирования оба графических чипа легко переваливают за 100 кадров в секунду на высоких настройках графики в разрешении 2К. Чем дешевле видеокарта, тем очевиднее компромисс, но далеко не всегда геймеру хочется платить на 10 тысяч рублей дороже за то, на чём легко можно сэкономить такую сумму.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6800
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