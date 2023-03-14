В руки крупных майнеров и инвесторов попали некоторые пункты, вызывающие опасения у участников криптовалютного рынка РФ

Сегодня тема криптовалют постепенно уходит из информационного поля, лишь изредка заглядывая на первые полосы популярных информационных изданий. Чаще всего это связано со скандалами и резким обрушением рынка, ну а сама тема становится всё менее интересна обывателям, поскольку переходит в стан привычных и уже не вызывает удивления. Похоже, большинство стран мира не будет вводить запретительных мер, ограничивающих хождение цифровых активов, но некоторые пункты всё же вызывают тревогу у инвесторов и обычных держателей. Особые опасения вызывают действия США, поскольку регулятор намерен принудить рынок действовать по своим правилам. Американцы хотят получить доступ к информации обо всех транзакциях вне зависимости от того, является ли пользователь гражданином США, но даже сегодня единого мнения подобные инициативы в Конгрессе не нашли. Затягивается принятие единого криптовалютного законодательства и в России.

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Как стало известно, в феврале несколько российских ведомств, включая Минэкономразвития, Минюст, ФНС, Центробанк и ряд других получили возможность изучить проект, претендующий на финальную версию закона о криптовалютах. Судя по всему, отдельные пункты попали в руки майнеров и держателей цифровых активов, поскольку последние сильно недовольны предложениями сажать за те или иные проступки за решётку. Якобы, есть финальная редакция от 9 марта, в которой присутствуют довольно противоречивые пункты. Прежде всего указывается, что налоговая потребует от майнеров предоставить все данные о находящихся в наличии криптовалютных кошельках, а также всех транзакциях, с указанием направления и суммы перевода. Любая попытка уклониться от декларирования доходов приведёт к фатальным последствиям, поскольку регулятор предложил задействовать для майнеров статью 199 УК РФ. Так, за попытку уклониться от уплаты налоговых сборов со стороны физических лиц или организаций планируется применять следующие виды наказания. Если плательщик умудрится нарушить закон 2 раза за 3 года, при этом сумма незадекларированных доходов превысит 15 миллионов рублей, то фигурантам грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, принудительные работы в течение 2 лет или до двух лет тюремного срока.

В случае, если за 3 года организация или физическое лицо умудрится утаить от государства уже 45 миллионов рублей, то наказания окажется выше. Здесь владельцу компании светит уже до 4 лет лишения свободы, которые могут быть заменены на штраф в 2 миллиона рублей или принудительные работы на целых 4 года в пользу государства. Ну а настоящих мошенников, которые начнут незаконно организовывать оборот (покупку, продажу и обмен) криптовалют, ожидает суровое наказание до 7 лет тюремного срока. При этом в законе есть всего два способа торговли криптовалютами, которые не выходят за правовое поле. Это использование разрешённых зарубежных бирж, либо российских компаний, которые войдут в специальный реестр на сайте регулятора.

Представители Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) уже направили письмо в адрес министра финансов Антона Силуанова. Прежде всего члены организации пытаются понять механизм применения уголовной ответственности. Неясно, нужно ли указывать в декларации уже полученные ранее деньги, а сроки тюремного заключения выглядят действительно сурово. Кроме того, РАКИБ обратилась с просьбой выслать предварительную редакцию законопроекта, что позволит изучить его всесторонне и вынести на общественное обсуждение. Также представители РАКИБ хотели бы стать частью рабочей группы, получив возможность высказать своё экспертное мнение о правомерности тех или иных формулировок.

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Пока ответа РАКИБ не получили, ну а мнение в обществе насчёт суровости криптовалютного законодательства разделились. Очевидно, что налоги платить придётся, вот только майнинг и инвестиции в криптовалюты имеют свою специфику и намного сложнее в оформлении документации, чем ведение обычного бизнеса. Похоже, выбора у майнеров и инвесторов просто нет, а значит придётся привыкать к тому, что цифровые активы требуют такого же учёта, как и реальные деньги.