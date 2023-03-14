Финансовый пузырь США уже начал сдуваться

На нашем сайте часто можно встретить идеологические баталии среди читателей. Многие из этих ребят пытаются отстаивать свои идеалы, тогда как есть и обычные тролли, которым просто нравится гадить в общественных местах. Противоречий среди наших читателей огромное множество, но у сторон всегда есть так называемый последний аргумент, который применяется в ситуации, когда уже нечего сказать. Часто, когда общение становится горячим, а аргументы заканчиваются, фанаты евроинтеграции и демократии по образу и подобию сонного Джо заявляют, что всё это было бы верно, если бы самой богатой страной была Россия. Ну а поскольку финансовым миром правят США, то именно путь этой страны единственно верный. И вот здесь мы хотим привести простой пример. Представьте себе, что есть небольшая деревня, в которой живут несколько сотен человек. Но все они работящие и заняли свои ниши в сельском хозяйстве. Первый – поставляет всем остальным молоко, второй – яйца, третий – печёт хлеб, четвёртый – сладкие булки. Словом, каждый при деле, ну а один из жителей деревни ничего не выращивает. Этот парень регулярно закупает в городе туалетную бумагу и рисует на ней цифры. После этого разрезает на части и покупает за эдакую валюту молочко, яйца и многое другое, что требуется для безбедной жизни.

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И вот здесь самое время ответить на простой вопрос: кто из жителей деревни будет самый богатый? Очевидно, что не тот, кто встаёт в 4 утра, чтобы приготовить еду для скотины, и уж точно не тот, кто с утра до ночи выпекает хлеб в душной комнате. США прекрасно устроились, но ничего не длится вечно, а значит рано или поздно умника с туалетной бумагой прогонят взашей, а дом разберут по камням бедствующие соседи. На прошлой неделе произошло поистине сенсационное событие, ведь в США были объявлены банкротами сразу два крупных банка: Signature Bank и Silicon Valley. Вы уже могли читать об этом в прессе, поэтому остановимся на мнении журналистов New York Post. Ну а там пишут, что доверие к доллару снижается. Государства БРИКС и многие другие уже давно ищут альтернативы, но сделать это не так просто, ведь Америка умудрилась напечатать много «туалетной бумаги». В New York Post призывают правительство перестать бесконтрольно расходовать деньги, вернуться к сдержанной монетарной политике и ни в коем случае не возвращаться к эмиссии. Если США не начнут жить по средствам, то страну ожидает кризис, сравнимый с Великой депрессией.

В New York Post отмечают, что Америка использует исключительно агрессивную политику общения со своими партнёрами и конкурентами. Любой, кто не согласен покупать доллары и играть по правилам дядюшки Сэма, тут же получает целый пакет санкций. Попытка надавить на Россию может дорого обойтись, ведь именно после введения санкций против РФ были запущены необратимые процессы в глобальной экономике. Всё это вредно для мировой экономики и приводит к дестабилизации долларовой системы. Сегодня правительство США явно готовится к тому, чтобы нарисовать ещё несколько триллионов бумажек, вот только на этот раз подобный шаг будет дорого стоить самой Америке. Дело в том, что многие из тех, кто недоволен политикой Вашингтона, но не решается на открытую конфронтацию, обладают огромными сырьевыми запасами. В случае выброса на рынок гигантского количества ничем не обеспеченных долларов, некоторые из них вполне способны отказаться продавать США свои ресурсы. К примеру, министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан вполне конкретно заявил о том, что власти не исключают перехода к торговле нефтью в альтернативных валютах.

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При этом всё это уже реализуется, а сегодня доллар котируется не потому, что так хочет США. По словам журналистов New York Post, страны БРИКС и многие другие не отказываются от токсичного доллара только потому, что это пока невыгодно. Издержки и потери слишком велики, а значит решено переходить на альтернативные валюты постепенно. Процесс может занять много лет, но после этого возврата к финансовой долларовой системе уже не будет. Сегодня США имеют гигантский долг, выплатить который нет никакой возможности. Только обслуживание долга требует почти 1 триллион долларов, а к концу текущего десятилетия потолок госдолга придётся поднять более чем в 2 раза. Только так можно платить по срочным счетам, вот только всё идёт к тому, что в 2029 году уже никто не захочет покупать американские казначейские ценные бумаги, поскольку ценность их будет подорвана проблемами в экономике и попытками решить проблемы за счёт эмиссии. Журналисты New York Post полагают, что следующая попытка США нарисовать пару триллионов долларов станет фатальной для экономики.