Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Разбираем детали подвинутой графической модификации HD Reworked Project для игры Cyberpunk 2077
Ещё никогда Cyberpunk 2077 не выглядела так впечатляюще
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Cyberpunk 2077 стала одним из главных разочарований 2020 года. Финальная версия игры даже близко не соответствовала обещаниям разработчиков, которыми эти ребята кормили нас на протяжение многих лет. Казалось, что череда скандалов уничтожит CD Projekt RED, но польская студия выжила, а после даже сумела взять себя в руки. Стоит отметить, что вернуть интерес к игре удалось спустя целых 2 года после релиза, что связано с основательной работой, проведённой командой специалистов, скрупулёзно отлавливающей ошибки и сюжетные дыры. Решить все проблемы не вышло, ведь сюжет у Cyberpunk 2077 линейный, а большая часть действий геймера вообще не оказывает никакого влияние на финал. Это вам не Ведьмак, где разговор с одним из персонажей в нужное время мог решить судьбу войны, а несколько простеньких миссий и вовсе определяли, кто займёт новый трон. Где-то в 2023 году ожидается выход дополнения, ну а польская студия уже не ставит на Cyberpunk 2077, поскольку работает над продолжением трилогии Ведьмак. 

реклама

Что и когда нас ждёт, знают только единицы, но эти ребята помалкивают, а значит придётся набраться терпения. Вы могли не знать, что CD Projekt RED всё же выпустила бесплатное обновление для The Witcher 3: Wild Hunt. В результате геймеры смогли побаловать себя трассировкой лучей, продвинутыми текстурами, хотя всё это и отразилось на фрамрейте, ведь красивая графика в наше время стоит дорого. Известно, что большой патч Ray Tracing: Overdrive от польской студии должен ощутимо скорректировать графику Cyberpunk 2077 в лучшую сторону, ну а пока можно побаловать себя довольно внушительной модификацией HD Reworked Project, созданной известным в фанатском сообществе энтузиастом под ником Halk Hogan. Все файлы доступны и находятся в свободном доступе. Разработчики игры ничего не имеют против подобных проектов, а значит вы совершенно легально можете закинуть модификацию даже на лицензионную версию.

HD Reworked Project представляет собой продвинутую графическую модификацию, автор которой сосредоточился на улучшении текстур статичных объектов. Стоит заметить, что в Cyberpunk 2077 всё это выглядит вполне сносно, но всегда есть куда расти, а здесь изменения видны невооружённым взглядом. Ниже на видео вы можете всё это рассмотреть самостоятельно. Мы рекомендуем использовать монитор с разрешением от 2К, поскольку на 1080р разница заметна, но не критична. Что до 4К, то здесь всё выглядит ещё лучше, а модификация буквально заточена под большие мониторы со сверхвысоким разрешением дисплея. Что любопытно, невнимательные геймеры могут не заметить различий, ведь все они скрываются там, куда наш взгляд падает в последнюю очередь. Это деревья, кусты, песок и трава. Значительно лучше выглядят предметы, хаотично разбросанные в номерах отелей или валяющиеся на пляже. Стены больше похожи на то, что можно увидеть в реальном мире, ну а детализация второстепенных смахивает на работу фанатика. В модификации тщательно прорисованы контуры мусорных баков и совершенно бесполезных предметов, разбросанных в самых неожиданных местах города. 

По словам самого разработчика, улучшения графики не прошли бесследно для требований к видеокарте. Если не выкручивать все настройки на максимальное качество картинки и запускать игры в разрешении 1080р, то Cyberpunk 2077 потребует + 400 Мб видеопамяти. А вот после перевода всех ползунков в режим максимального качества, стоит задуматься о покупке солидной видеокарты, ведь игра сожжёт дополнительные 800 Мб. Но это в разрешении 1080р, тогда как в 2К и 4К придётся несладко. Ну а сделать выводы о том, стоит ли ещё раз возвращаться в Найт Сити, вы можете самостоятельно. Модификация доступна на сайте Nexus Mods. Halk Hogan уже сообщил, что не намерен сидеть сложа руки. Уже вскоре он возьмётся за доработку модификации HD Reworked Project для культовой The Witcher 3: Wild Hunt. Как мы писали выше, игра и без того выглядит великолепно, поэтому даже сложно предположить, чем геймеров на этот раз порадует знаменитый моддер.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#cyberpunk 2077 #hd reworked project
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Cyberpunk 2077 скоро появится технология трассировки пути: для реализации нужна будет RTX 5090
Для Cyberpunk 2077 вышел давно ожидаемый мод HD Reworked Project
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
61
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
4
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
6
Intel Core i3 13100f оказался гораздо хуже Intel Core i3 12100f по потребительским качествам
3
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
19
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
Польша собирается создать крупнейшие сухопутные силы в Европе для парирования «российской угрозы»
7
Китайские бренды штурмуют Amazon и Newegg, поскольку не смогли продать видеокарты NVIDIA майнерам
17
«Сбер» предупредил о новом способе телефонного мошенничества
+
Пригожин сравнил Санкт-Петербург с Бахмутом
4
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о рекордных доходах в 2022 году
+
Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты «Вконтакте»
+
Развитие ИИ делает возможным управление ударных беспилотников командными беспилотниками
+
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
9
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
75
Запад встревожился после боевого применения Россией неуязвимых гиперзвуковых «Кинжалов»
37
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
9
Intel начала снижать цены на процессоры 13-го поколения, подешевел эксклюзивный Core i5-13490F
3
Первая Lada Vesta NG сошла с конвейера в марте с китайским ABS вместо Bosch
11

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
35
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
11
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
35
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
65
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
11
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
4
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
19
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
23
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
23

Сейчас обсуждают

swr5
12:29
Правильно, поэтому в России уже как 30 с лишним лет отказались от идеалов социализма и коммунизма и признали ошибки СССР, общество развивается именно с гарантированной свободой слова и уважении прав ч...
"Нам глубоко плевать, что думает Запад во главе с США о выборах в Венесуэле": Николас Мадуро
garison87
12:29
У меня основная идея чтобы я с кресла дотягивался до usb и кнопки включения😂
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
garison87
12:28
Фотки будут в обзоре корпуса, а тут просто разница с минимумом символов т к наши читатели не любят много букв, в основном
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Genry
12:27
Не брешите: ничего не лагало! Ява была не оптимизирована под наитивный режим, даже в режиме эмуляции было намного лучше. И тесты они ставили на устаревшем Эльбрусе с недостаточным объёмом памяти. ...
«Газпромбанк» перенесёт процессинг на российское ПО и платформу «Эльбрус»
GrozaX
12:26
Много раз ее упоминал уже, решил пропустить )
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
32.50
12:25
я что-то не могу понять почему я ОБЯЗАН править твой код?
ChimbaBench: Начинаю разработку простого в использовании бенчмарка для Linux
Паулик
12:21
Это не мои набросы. Но, согласись мысль интересная? Ведь так?
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
terenty79
12:19
эх, жалко что все t-55 уже распилили, их бы тоже можно было дорабатывать. и тяжелые т10 тоже. но увы.
Генерал Гурулев показал как проходит модернизация советских Т-62 на 103 БТРЗ
Гоогле Гооглев
12:18
Ага
В России начато производство роутеров стандарта Wi-Fi 6E
Евген Матвиец
12:18
Вот так зрада зрадная у салорейха, ничего Люська мозгом пункт,вот и ПВО в салорейхе есть)
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем