Ещё никогда Cyberpunk 2077 не выглядела так впечатляюще

Cyberpunk 2077 стала одним из главных разочарований 2020 года. Финальная версия игры даже близко не соответствовала обещаниям разработчиков, которыми эти ребята кормили нас на протяжение многих лет. Казалось, что череда скандалов уничтожит CD Projekt RED, но польская студия выжила, а после даже сумела взять себя в руки. Стоит отметить, что вернуть интерес к игре удалось спустя целых 2 года после релиза, что связано с основательной работой, проведённой командой специалистов, скрупулёзно отлавливающей ошибки и сюжетные дыры. Решить все проблемы не вышло, ведь сюжет у Cyberpunk 2077 линейный, а большая часть действий геймера вообще не оказывает никакого влияние на финал. Это вам не Ведьмак, где разговор с одним из персонажей в нужное время мог решить судьбу войны, а несколько простеньких миссий и вовсе определяли, кто займёт новый трон. Где-то в 2023 году ожидается выход дополнения, ну а польская студия уже не ставит на Cyberpunk 2077, поскольку работает над продолжением трилогии Ведьмак.

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Что и когда нас ждёт, знают только единицы, но эти ребята помалкивают, а значит придётся набраться терпения. Вы могли не знать, что CD Projekt RED всё же выпустила бесплатное обновление для The Witcher 3: Wild Hunt. В результате геймеры смогли побаловать себя трассировкой лучей, продвинутыми текстурами, хотя всё это и отразилось на фрамрейте, ведь красивая графика в наше время стоит дорого. Известно, что большой патч Ray Tracing: Overdrive от польской студии должен ощутимо скорректировать графику Cyberpunk 2077 в лучшую сторону, ну а пока можно побаловать себя довольно внушительной модификацией HD Reworked Project, созданной известным в фанатском сообществе энтузиастом под ником Halk Hogan. Все файлы доступны и находятся в свободном доступе. Разработчики игры ничего не имеют против подобных проектов, а значит вы совершенно легально можете закинуть модификацию даже на лицензионную версию.

HD Reworked Project представляет собой продвинутую графическую модификацию, автор которой сосредоточился на улучшении текстур статичных объектов. Стоит заметить, что в Cyberpunk 2077 всё это выглядит вполне сносно, но всегда есть куда расти, а здесь изменения видны невооружённым взглядом. Ниже на видео вы можете всё это рассмотреть самостоятельно. Мы рекомендуем использовать монитор с разрешением от 2К, поскольку на 1080р разница заметна, но не критична. Что до 4К, то здесь всё выглядит ещё лучше, а модификация буквально заточена под большие мониторы со сверхвысоким разрешением дисплея. Что любопытно, невнимательные геймеры могут не заметить различий, ведь все они скрываются там, куда наш взгляд падает в последнюю очередь. Это деревья, кусты, песок и трава. Значительно лучше выглядят предметы, хаотично разбросанные в номерах отелей или валяющиеся на пляже. Стены больше похожи на то, что можно увидеть в реальном мире, ну а детализация второстепенных смахивает на работу фанатика. В модификации тщательно прорисованы контуры мусорных баков и совершенно бесполезных предметов, разбросанных в самых неожиданных местах города.

По словам самого разработчика, улучшения графики не прошли бесследно для требований к видеокарте. Если не выкручивать все настройки на максимальное качество картинки и запускать игры в разрешении 1080р, то Cyberpunk 2077 потребует + 400 Мб видеопамяти. А вот после перевода всех ползунков в режим максимального качества, стоит задуматься о покупке солидной видеокарты, ведь игра сожжёт дополнительные 800 Мб. Но это в разрешении 1080р, тогда как в 2К и 4К придётся несладко. Ну а сделать выводы о том, стоит ли ещё раз возвращаться в Найт Сити, вы можете самостоятельно. Модификация доступна на сайте Nexus Mods. Halk Hogan уже сообщил, что не намерен сидеть сложа руки. Уже вскоре он возьмётся за доработку модификации HD Reworked Project для культовой The Witcher 3: Wild Hunt. Как мы писали выше, игра и без того выглядит великолепно, поэтому даже сложно предположить, чем геймеров на этот раз порадует знаменитый моддер.

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