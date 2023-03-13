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Почему флагманы Intel такие дорогие, и сколько должен стоить мощный игровой процессор
Некоторые флагманы стоят очень дорого, но в реальных играх оказываются наравне с более выгодными по цене процессорами
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Каждый пользователь, покупающий мощный флагманский процессор, должен осознавать, что платит за возможность получить ультимативную производительность, а значит цена уходит на второй план. Именно так, NVIDIA продаётся свой флагман за 1600 долларов и дороже, ну а наиболее прокачанные модели от MSI и вовсе могут вам обойтись в 2500 долларов. Но это в магазинах США, тогда как в российской рознице нечто подобное будет стоить от 220 тысяч рублей и дороже. Не стоит забывать, что мощный камень потребует соответствующей материнской платы и окажется бесполезен, если вы не позволите себе систему жидкостного охлаждения и видеокарту хотя бы за 100 тысяч рублей. 

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Всё обстоит именно так, ну а в магазинах РФ есть ещё и своя специфика. Например, количество предложений намного ниже чем в США, где доступны абсолютно все процессоры последних двух лет. Увы, приходится выбирать из того, что есть, а значит и конечная цена не так выгодна, поскольку поставщики завозят только то, что может принести им максимальную выгоду. Сегодня мы поговорим о флагманах, ну или о тех процессорах, которые лежат с ними на одной полке. 

Начнём с Core i9-13900KF. Увы, но это уже не самый быстрый игровой камень на планете, вот только более скоростной Ryzen 9 7950X3D пока в российскую розницу не приехал. Мы даже не представляем, сколько за такой камень попросят. Хотя, пока флагман AMD неплохо расходится и в США, а значит ещё какое-то время будет отсутствовать на российских прилавках. Core i9-13900KF очень хорош и будет актуален очень много лет. Вы можете разогнать его до 6 ГГц, а после этого вообще забыть о необходимости обновления системы. Главное взять видеокарту с запасом, но это уже ваша забота. Помните, что сборка на базе Core i9-13900KF не будет дешёвой, а итоговая цена способна вас сильно удивить, особенно если вы имеете претензии по разгону.

К сожалению, все Ryzen 9 7950X раскупили, поэтому нам сегодня придётся довольствоваться 12-ядерным Ryzen 9 7900X. Если вы хотели ультимативную производительность, берите Core i9-13900KF, ну а камень AMD обладает и другими преимуществами. Прежде всего стоит помнить, что он действительно быстрый и раскроет любую видеокарту. Например, если вы купите GeForce RTX 4070 Ti, то различия между двумя указанными выше камнями окажутся не выше 5-7%, что кажется нам несерьёзным на фоне возможностей, которые открываются перед владельцами Ryzen 9 7900X. Смотрите, есть такая приятная штука, как апгрейд. Далеко не все решаются на обновление своего системного блока, но происходит это ещё и потому, что Intel каждые 2 года меняет сокет. Получается, что уже в конце 2023 года вы не сможете заменить Core i9-13900KF на более скоростной Core i9-14900KF без покупки новой материнской платы. А вот на место Ryzen 9 7900X вы через пару лет легко поставите Ryzen 9 9900X, увеличив производительность системы без ощутимых вложений. 

Core i9-12900KF и Ryzen 9 5950X почти ничем не отличаются друг от друга и в руках разумного пользователя могут стать основой для мощной игровой сборки. Всё дело в покупке правильной материнской платы и оперативной памяти. Помните о том, что мы имеем дело с процессорами прошлого поколения, которые даже под СЖО не догонят новые флагманы. Это значит, что инвестиции в разгон не окупятся. Берём комплектующие, которые кажутся вам наиболее подходящими и не переплачиваем за бренды. Ну а основной упор делаем на видеокарте. Учтите, что Ryzen 9 5950X с видеокартой GeForce RTX 4090 окажется намного быстрее Core i9-13900KF с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. Вот только обе сборки будут примерно равны по стоимости. 

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Ну и последним камнем, на который многие эксперты советуют обратить внимание, является Core i7-13700K. Скажем честно, нам такой процессор не нравится по целому ряду причин. Во-первых, он жутко дорогой. Во-вторых, он также не подлежит обновлению без замены материнской платы. Ну и не стоит забывать, что попытка его разогнать обречена на провал, поскольку внутри стоят ядра, не способные работать на ультимативных тактовых частотах даже под системой жидкостного охлаждения. Что-то у вас может получиться, но всё это слишком дорого и неэффективно, поэтому мы рекомендуем такой процессор оставить до того, как Intel скинет его официальную стоимость.

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