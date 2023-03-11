Во время интервью Пригожин и съёмочная группа попала под обстрел украинского танка. К счастью, танк не смог попасть в цель

Если вы впервые слышите о существовании Пригожина, то есть всего два варианта: либо вы пришелец с другой планеты, либо проспали последний год в коме. Не исключён и третий вариант, когда нас могут читать самые обычные путешественники во времени, но в целом это крайне сомнительно, ведь эти ребята уже заранее знают, чем закончится этот материал.

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Итак, в последнее время имя основателя ЧВК «Вагнер» не сходит с основных информационных ресурсов России и многих других стран. Американский Конгресс и вовсе получил ЦРУ найти и устранить опасного нарушителя демократии, ну а европейские политики бессильно ломают пальцы, ведь дотянуться до Пригожина им не суждено. Особенно страдают французы. Ещё бы, эти умники взяли под контроль половину Африки и не собираются менять свои колониальные традиции. Увы, продавать чернокожих сегодня нельзя, но Франция умело приспособилась к новым трендам, эксплуатируя рабский труд местных жителей и платит за жизни детей и женщин копейки. Бойцы ЧВК «Вагнер» медленно, но очень уверенно теснят французов, а к концу текущего десятилетия на «Чёрном» континенте может не остаться и следа колонистов. Ну а российским зрителям Пригожин известен в качестве движущей силы наступления под Бахмутом.

Уже достаточно давно «музыканты» берут одно укрепление за другим, ну а сами бойцы признаются, что каждый дом превратился в настоящий укрепрайон. Всё это вы могли уже слышать, ну а сегодня в сети появилось интервью самого Пригожина из центра Бахмута. Основатель ЧВК дал несколько ответов на самые актуальные вопросы, а также поделился крайне любопытной информацией. Прежде всего он в очередной раз подтвердил, что не планирует и никогда не планировал баллотироваться в президенты России. Подобных амбиций нет, как нет и желания строить политическую карьеру. Похоже, эти слова были обращены не к нам с вами, а к тем, кто сидит в высоких кабинетах и опасается смены власти. Пригожин однозначно дал понять, что переживать не стоит. Ну а дабы слегка разрядить обстановку добавил, что всё же может попробовать побороться на президентское кресло, но только в случае участие в выборах главы украинского государства. Он обещает быстро решить все конфликты, которые возникли между государствами.

А вопрос о том, что приходится жертвовать жизнями солдат, Пригожин ответил утвердительно, но имеет на этот счёт немного другое мнение. По его словам, если этого не сделает он, то не сделает никто, а значит нужно брать всё в свои руки. Раскрывать собственные коррупционные схемы, долгое время позволявшие ему успешно вести бизнес, Пригожин наотрез отказался, пообещав унести эту тайну с собой. А вот по поводу боеприпасов дал ключевые пояснения. По его словам, сегодня в рамках наступательной операции в Бахмуте тратится около 10 000 тонн боеприпасов в месяц. Если считать в среднем стоимость 1 килограмма по 50 долларов, то выходит, что только снарядов расходуется на 500 миллионов долларов. Но это только половина, ведь требуется поставить оружие, из которого и будут все эти боеприпасы лететь в сторону противника. Выходит кругленькая сумма в районе 1 миллиарда долларов в месяц (без учёта высокоточных ракет), которая под силу только государству. По мнению Пригожина, сегодня производство боеприпасов в РФ вышло на достаточный для снабжения войск уровень. Его бойцы готовы выполнять свои задачи, ну а командование должно поставить снаряды, без которых невозможно проводить наступательные операции.

Высказался он и относительно конфликта с командованием. Мы советуем вам посмотреть видео, где можно услышать тон и скрытый смысл заявлений Пригожина. Очевидно, что основатель ЧВК «Вагнер» устал бороться с системой и хочет завершить противостояние. Он похвалил работу командующего СВО и министра обороны РФ и ещё раз попросил боеприпасов. Также он уверен, что очень скоро украинская армия предпримет контратаку, пытаясь ликвидировать основные силы «музыкантов». Пригожин надеется, что армия РФ прикроет его тылы, поскольку группировка сил ВСУ набирается очень серьёзная. Как всё будет, мы с вами увидим уже очень скоро. На наших глазах творится история, ну а кто из действующих лиц останется в памяти народа как герой, покажет только время. Посмотреть видео вы можете по ссылке.

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Кстати, во время интервью съёмочная группа попала под обстрел украинского танка. Посмотрите на реакцию Пригожина. Основатель ЧВК чувствует себя спокойно, тогда как присутствующие журналисты явно нервничают.