Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Пригожин назвал точную стоимость снарядов, которые ЧВК «Вагнер» тратит за 1 месяц боёв в Бахмуте
Во время интервью Пригожин и съёмочная группа попала под обстрел украинского танка. К счастью, танк не смог попасть в цель
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Если вы впервые слышите о существовании Пригожина, то есть всего два варианта: либо вы пришелец с другой планеты, либо проспали последний год в коме. Не исключён и третий вариант, когда нас могут читать самые обычные путешественники во времени, но в целом это крайне сомнительно, ведь эти ребята уже заранее знают, чем закончится этот материал.

реклама

Итак, в последнее время имя основателя ЧВК «Вагнер» не сходит с основных информационных ресурсов России и многих других стран. Американский Конгресс и вовсе получил ЦРУ найти и устранить опасного нарушителя демократии, ну а европейские политики бессильно ломают пальцы, ведь дотянуться до Пригожина им не суждено. Особенно страдают французы. Ещё бы, эти умники взяли под контроль половину Африки и не собираются менять свои колониальные традиции. Увы, продавать чернокожих сегодня нельзя, но Франция умело приспособилась к новым трендам, эксплуатируя рабский труд местных жителей и платит за жизни детей и женщин копейки. Бойцы ЧВК «Вагнер» медленно, но очень уверенно теснят французов, а к концу текущего десятилетия на «Чёрном» континенте может не остаться и следа колонистов. Ну а российским зрителям Пригожин известен в качестве движущей силы наступления под Бахмутом.

Уже достаточно давно «музыканты» берут одно укрепление за другим, ну а сами бойцы признаются, что каждый дом превратился в настоящий укрепрайон. Всё это вы могли уже слышать, ну а сегодня в сети появилось интервью самого Пригожина из центра Бахмута. Основатель ЧВК дал несколько ответов на самые актуальные вопросы, а также поделился крайне любопытной информацией. Прежде всего он в очередной раз подтвердил, что не планирует и никогда не планировал баллотироваться в президенты России. Подобных амбиций нет, как нет и желания строить политическую карьеру. Похоже, эти слова были обращены не к нам с вами, а к тем, кто сидит в высоких кабинетах и опасается смены власти. Пригожин однозначно дал понять, что переживать не стоит. Ну а дабы слегка разрядить обстановку добавил, что всё же может попробовать побороться на президентское кресло, но только в случае участие в выборах главы украинского государства. Он обещает быстро решить все конфликты, которые возникли между государствами.

А вопрос о том, что приходится жертвовать жизнями солдат, Пригожин ответил утвердительно, но имеет на этот счёт немного другое мнение. По его словам, если этого не сделает он, то не сделает никто, а значит нужно брать всё в свои руки. Раскрывать собственные коррупционные схемы, долгое время позволявшие ему успешно вести бизнес, Пригожин наотрез отказался, пообещав унести эту тайну с собой. А вот по поводу боеприпасов дал ключевые пояснения. По его словам, сегодня в рамках наступательной операции в Бахмуте тратится около 10 000 тонн боеприпасов в месяц. Если считать в среднем стоимость 1 килограмма по 50 долларов, то выходит, что только снарядов расходуется на 500 миллионов долларов. Но это только половина, ведь требуется поставить оружие, из которого и будут все эти боеприпасы лететь в сторону противника. Выходит кругленькая сумма в районе 1 миллиарда долларов в месяц (без учёта высокоточных ракет), которая под силу только государству. По мнению Пригожина, сегодня производство боеприпасов в РФ вышло на достаточный для снабжения войск уровень. Его бойцы готовы выполнять свои задачи, ну а командование должно поставить снаряды, без которых невозможно проводить наступательные операции.

Высказался он и относительно конфликта с командованием. Мы советуем вам посмотреть видео, где можно услышать тон и скрытый смысл заявлений Пригожина. Очевидно, что основатель ЧВК «Вагнер» устал бороться с системой и хочет завершить противостояние. Он похвалил работу командующего СВО и министра обороны РФ и ещё раз попросил боеприпасов. Также он уверен, что очень скоро украинская армия предпримет контратаку, пытаясь ликвидировать основные силы «музыкантов». Пригожин надеется, что армия РФ прикроет его тылы, поскольку группировка сил ВСУ набирается очень серьёзная. Как всё будет, мы с вами увидим уже очень скоро. На наших глазах творится история, ну а кто из действующих лиц останется в памяти народа как герой, покажет только время. Посмотреть видео вы можете по ссылке. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Кстати, во время интервью съёмочная группа попала под обстрел украинского танка. Посмотрите на реакцию Пригожина. Основатель ЧВК чувствует себя спокойно, тогда как присутствующие журналисты явно нервничают.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китай готовится к "городской" войне, поскольку Тайбэй может превратиться в Бахмут или Соледар – EAT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
15
Евгений Пригожин: Каждый недополученный снаряд - это погибший наш товарищ
8
Пригожин: "Вагнер" готов сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру
6
Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
2
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
14
Пригожин: если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то нас ждёт тотальное поражение
7
10 новых Т-14 Армата замечены на пути в зону СВО – куда направлялся самый мощный танк армии РФ
9
Популярный симулятор выживания Sons of the Forest получил первый большой патч с массой правок
+
Ремейк Resident Evil 4: впечатления от демоверсии и ожидания релиза
+
БПЛА Ланцет уничтожил британский ЗРК "Stormer HVM" и показал видео с поражением техники
6
ВС РФ обрушили на ВСУ "гиперзвуковое возмездие" используя истребительную авиацию и боевые корабли
4
Российский танк Т-90М "Прорыв" признан лучшим танком СВО
13
Пригожин: Россия проиграет без ЧВК «Вагнер»
6
Норвегия передаст Украине две единицы ЗРК NASAMS на замену уничтоженным
7
После передачи Украине еще миллиона снарядов Запад потеряет способность воевать
14
29 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили официальную глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
В Белом доме заявили, что ЗРК Patriot не поможет Украине защищаться от российских крылатых ракет
2
ASUS представляет игровую мышь ROG Strix Impact III
1
ФРС США нанесла очередной удар по криптовалютам – курс Биткоина снова ушёл на дно
7
Nike и Tiffany & Co показали 10-килограммовую коробку для кроссовок, выполненную из серебра
+

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
5
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
83
Об отечественных операционных системах
66
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
8
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
27
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
47
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
62
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
14
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
20
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
39

Сейчас обсуждают

ACDCOVER
20:06
Бенчмарки полная фигня. Главное ,что в играх ФПС будет больше чем у нвидиа. Такое уже неоднократно было. Нвидиа в бенчмарках выглядела лучше чем АМД, а в играх АМД была быстрее и картинка красивее.
Предположительно, новый графический драйвер AMD в редких случаях снижает результаты 3DMark Time Spy
Bb Bb
20:06
МФУ hp 227 + 3 рабочих места с астрой. Печать норм скан норм но при сканировании пачки листов с автоподачи получается полная х..нь. набор pdf файлов которые нужно склеить в один файл . Пару дней ломал...
Об отечественных операционных системах
Midnight Sun
19:59
" - В середине девятнадцатого века Германия была преимущественно аграрной страной... Аграрной страной... аграрной страной..." Большая перемена, да
Шольц пообещал Германии «новое экономическое чудо», сравнимое с периодом 1950—1960-х годов
Combowan
19:58
была у меня эта джингша простояла пол года потом начала отпадать память потом отпал 1 проц. на одном проце работала неделю .. выкинул к чёрту
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
PanzerK
19:56
Я на 20 лет вас старше и мой вам совет - не тратьте время на работу, занимайтесь учёбой. Потому что потом у вас столько свободного времени не будет ни когда. Хотя конечно с вашей ситуацией я не знаком...
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
[Zero]
19:55
У меня MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI за 30к. ) Но имел дело со многими недорогими платами, вот и высказался.
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
jsth
19:54
"Степная и левобережная Украина, так и вовсе не была под ордой." Ловите наркомана. Ключи от Ватикана Папа сдал золотоордынскому хану. Орда захватила Западную Европу. Не были монголы на британских ост...
Медведев прокомментировал возможное переименование на Украине России в Московию
Артём Поротиков
19:51
Мне 16 лет, какую работу, я летом работаю на стройке, в школьное время готов работать, но не могу, т.к. будет переплата(доход слишком большой) и у меня льготное питание снимут, а оно 1800 руб в месяц
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
Михаил Трофимов
19:50
Играл в кучу старых игр на 12900k и windows 11 и нигде не было проблем. Поздравляю райзенбоев, что им удалось таки найти какое то единственное старье, которое не работает на этих процах нормально.
Гетерогенная конструкция процессоров Intel по-прежнему вызывает проблемы в старых играх
mVlad
19:49
1C точно работает на Astra Linux в связке с PostgreSQL.
Об отечественных операционных системах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем