Она набрала 25 тысяч голосов, что требует рассмотрения президентом

Есть в Украине такой забавный список под названием Миротворец, в который добавляют тех, кто представляет опасность для демократии во всём мире и местных политиков, в частности. Судя по тем данным, что есть в прессе, ноги у организации растут в Британии, а крыша находится в США, но в данном случае это не так важно, ведь в последнее время работы у модераторов прибавилось. Бедолаги и днём и ночью создают всё новые странички для российских певцов, актёров и общественных деятелей. В 2019 году перед выборами президента и вовсе случился курьёз, когда совершенно неожиданно на страницы Миротворца попала жена Зеленского. Похоже, будущий президент сделал несколько звонков, после чего конфликт быстро решили, но долгое время ещё будучи комиком Зеленский призывал заблокировать ресурс. Похоже, кресло президента заразно, поскольку став главой государства бывший комик сменил гнев на милость, развязав руки владельцам ресурса. Ну а сегодня из Киева доносятся и вовсе несуразные заявления, которые больше напоминают споры в клинике умалишённых.

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Например, на этой неделе Зеленский ввёл санкции против «Спортлото». Неясно, чем президенту Украины мешает российская лотерея. Может он или его коллеги неоднократно пытались выиграть, но так и не смогли этого сделать? Точных данных на этот счёт нет, ну а президент Украины не собирается останавливаться на достигнутом. Так, на специализированном сайте граждане могут оставлять те или иные петиции, позволяющие обращать внимание властей на острые проблемы страны. Так вот, если петиция наберёт 25 000 голосов в поддержку, то Зеленский обязан её рассмотреть. На этой неделе нужного предела достигло прошение о переименовании России в Московию. Автор петиции явно находился под действием сильнодействующих наркотиков, поэтому предложил удалить упоминание слова «Россия» из всех официальных документов, а в будущем и в учебниках. Также нужно как можно скорее переименовать слово «русский» в «московский», а «Российскую Федерацию» в «Московскую Федерацию». В данном случае странным кажется только то, что название планируют писать с большой буквы. Дело в том, что в новой Украине принято писать фамилии российских политиков и в целом всё, связанное с РФ с маленькой буквы. Таким образом там демонстрируют своё превосходство над оппонентом.

Зеленский уже успел дать задание премьер-министру обсудить возможность переименования России в Московию на самом высшем уровне. Градус помешательства становится всё более крепким, а логики в действиях властей всё меньше. Что любопытно, после года боевых действий, многие местные жители перестали замечать в подобных решениях абсурд и даже поддерживают их. Например, ещё два года назад любые переименования улиц вызывали сильное отторжение в обществе, а новая масштабная инициатива, о которой стало известно совсем недавно, нашла немалую поддержку в массах. Народ предлагает свои названия, спорит о том, какое лучше и в целом участвует в обсуждении намного активнее, чем было пару лет назад.

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Рыба гниёт с головы, а это не единственная примета общего помешательства. Например, в Украине есть специальный человек, который следит за тем, чтобы в магазинах и парикмахерских работники разговаривали только на украинском языке. Раньше патриотично настроенные граждане оставляли анонимные сообщения, указывая на то, что в том или ином супермаркете их обслужили на русском (простите, на московском) языке. Сегодня местная пресса пишет, что по Киеву, Одессе, Харькову и другим городам ходят сотни активистов, которые провоцируют продавцов на разговор на русском языке, а после фиксируют всё на видео и отправляют в соответствующие инстанции. Если вам кажется, что происходящее сильно напоминает сталинские репрессии, то вы не ошиблись. Пока масштабы помешательства ещё не достигли своего апогея, но всё к этому идёт. Ну а поскольку руководство страны ведёт себя нездорово, то надеяться на здоровье нации не приходится.