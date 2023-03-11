Руководство компании заботится об обычных геймерах, поэтому не хочет заставлять их платить за видеокарты слишком много

Представим себе рынок видеокарт, на котором одновременно существовало бы хотя бы 5 производителей, способных выпускать аналогичную по быстродействию продукцию. При этом даже при наличии одного лидера, остальные демонстрировали бы неплохие показатели, предлагая не только лучшее соотношение между ценой и производительностью, но и иногда выпуская самые скоростные решения на рынке. В этом случае у лидера были бы две задачи: удержание доли рынка и демонстрация силы с помощью самого быстрого графического чипа на планете. А вот остальные могли бы сосредоточится на чём-то другом, поскольку конкуренция в верхнем ценовом сегменте для каждого из оставшихся производителей не была бы самоцелью. Вот только ситуация на рынке такова, что видеокарты выпускает только AMD и NVIDIA, а значит имидж также важен, как и хороший маркетинг.

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Красные уже очень давно не демонстрировали самого быстрого продукта на рынке. Radeon RX 6900 ХТ была неплохой, но не самой быстрой, а Radeon RX 6950 ХТ может и обошла GeForce RTX 3090, но поступила в продажу уже после появления на рынке GeForce RTX 3090 Ti. Ну а в текущем поколении у AMD полный провал. Релиз Radeon RX 7900 ХТХ сопровождался чередой скандалов, а сегодня руководство компании зализывает раны, пытаясь переосмыслить архитектуру RDNA 3. Новых графических чипов нет, а находящиеся в продаже пользуются минимальным спросом. Если у вас есть сомнения, загляните в статистику Steam. Новые графические чипы NVIDIA там присутствуют, а вот продукция AMD пока не способна перешагнуть психологический барьер в 0.15% рыночной доли (именно столько занимает находящаяся на последнем месте видеокарта). Что любопытно, руководство красных не считает себе проигравшей стороной и на публику выглядит бодро и даже уверено в успешности избранной стратегии.

Так, недавно исполнительный вице-президент AMD Рик Бергман и старший вице-президент AMD Дэвид Ванг дали развёрнутое интервью, часть из которого была посвящена настольной графике. Оба заявили, что инженеры планировали выпустить видеокарту за 1600 долларов, которая легко могла бы обойти по всем показателям GeForce RTX 4090, но решили этого не делать, по целому ряду причин. Прежде всего оказалось, что архитектура RDNA 3 уступает Ada Lovelace от NVIDIA по энергоэффективности. GeForce RTX 4090 стартует с 450 Вт, но на самом деле потребляет около 500 Вт, тогда как аналогичный продукт AMD был бы таким же быстрым, но потребовал бы от 600 Вт и больше. В итоге было решено сосредоточиться на сегменте до 1000 долларов. Руководители компании уверены, что это верхний ценовой сегмент, выше которого отыскать достаточное количество энтузиастов для окупаемости крайне сложно. Похоже парочка представителей AMD плохо знакома со статистикой, ведь флагман NVIDIA очень неплохо продаётся, а энтузиастов не смущает его заоблачная стоимость.

Пытаясь оправдать свои просчёты, Рик Бергман и Дэвид Ванг начали рассказывать о том, что существует серия Ryzen Threadripper, предлагающая заоблачную производительность, но не являющаяся массовой. Якобы, инженеры компании умеют делать конкурентные продукты, но не всегда это требует рынок. Нас пытаются убедить в том, что у AMD нет проблем с тем, чтобы выпустить самый мощный продукт в своём сегменте, ведь графический чип Instinct MI250X предлагал немыслимые 48 TFLOPS ещё несколько лет назад. Рик Бергман и Дэвид Ванг уверяют, что в последние годы перед инженерами не ставилась задача выпустить продукт за 1600 долларов, поскольку руководство компании уверенно, что видеокарта за 1000 долларов предлагает оптимальный игровой опыт. Вполне возможно, что оба представителя AMD правы, но нужно хотя бы иногда делать исключения. Пока же NVIDIA уверенно лидирует не только в верхнем ценовом сегменте, но и умудряется продавать в 5 раз больше видеокарт в целом, поэтому попытка представителей компании объяснить свои просчёты явно провалилась.

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Рассказы типа: «могу, но не хочу», смотрятся несуразно на фоне того, что происходит в последние несколько лет, когда энтузиасты сметают с полок дорогостоящие игровые решения, стоимость которых намного выше 1500 долларов или приближается к ним в Европе.