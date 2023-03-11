Radeon RX 7900 XTX быстрее и стоит 100 тысяч рублей, но всё равно не интересна геймерам

Похоже, руководство AMD постепенно осознаёт бесперспективность всех попыток продать графические чины нового поколения по рекомендованным ценам. Судя по статистике Steam, доля этих видеокарт ниже статистической погрешности, а значит продажи настолько мизерны, что говорить о них всерьёз не поворачивается язык. Инсайдеры сообщают, что флагман Radeon RX 7900 XTX уже доступен по рекомендованной стоимости 999 долларов, а Radeon RX 7900 XT можно купить не за 900, а всего за 800 вечнозелёных. Пока всё это фиксируется только в США, но уже скоро скидки придут и в российскую розницу, а пока нам бы хотелось реабилитировать обе видеокарты, которые незаслуженно обижены вниманием геймеров.

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Сегодня мы сравним флагманы AMD и NVIDIA, а после попытаемся понять, так ли плохи Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT на фоне аналогов от зелёного лагеря. Изучать ассортимент будет в Ситилинк, где доступны все нужные нам видеокарты, при этом цены находятся на уровне среднерыночных, а значит выгодны для конечного потребителя. Также рассмотрим несколько графических чипов прошлого поколения.

Итак, Radeon RX 7900 XTX вы можете купить за 102 тысячи рублей. Если ориентироваться на рекомендованную цену, а после добавить НДС и другие наценки, то всё равно выходит дороже, чем за эту видеокарту просят в Европе. Известно, что там Radeon RX 7900 XTX можно встретить от 1100 евро, тогда как в Ситилинк вам придётся выложить 1250 евро. А вот GeForce RTX 4080 стоит 104 тысячи рублей, что всего немногим больше, а значит перед нами прямые конкурентки. Обычный пользователь выберет NVIDIA, и будет отчасти прав, поскольку ценообразование Radeon RX 7900 XTX выглядит неадекватно. Смотрите, рекомендованная стоимость GeForce RTX 4080 составляет 1200 долларов без НДС и от 1500 евро в Европе, тогда как Radeon RX 7900 XTX должна продаваться в магазинах США от 1000 долларов. Выходит, что NVIDIA неспешно скидывает цену, а в итоге вы можете купить видеокарту даже дешевле, чем она стоила на старте продаж в ЕС. А вот AMD никуда не торопится, что делает продукцию этой компании невыгодной. По чистой производительности красный графический чип быстрее и имеет 24 Гб видеопамяти против 16 Гб, но обычные геймеры слишком зависимы от общественного мнения. Ну а единственный реальный аргумент, способный сподвигнуть массы в сторону AMD – это цена. Но пока с этим всё очень плохо.

Примерно такая же ситуация и с Radeon RX 7900 XT. Согласимся, что перед нами видеокарта, получившая 320-битную шину и 20 Гб видеопамяти, вот только всё это не так важно, ведь многие потенциальные покупатели полагают, что конкурентка в лице GeForce RTX 4070 Ti банально дешевле. Как вы помните, в США оба графических чипа продаются по одинаковой стоимости, но и это не приносит никакой пользы, ведь продукция AMD остаётся нишевой. Похоже, нужны какие-то другие решения и другие видеокарты. Ставка на крошечное количество энтузиастов не сыграла, а Лиза Су упрямо не делает анонсов. Не исключено, что у красных проблемы, ведь в прессе писали, что архитектура RDNA 4 оказалась полным разочарованием. В любом случае, даже если Radeon RX 7900 XT ощутимо быстрее, у GeForce RTX 4070 Ti остаётся преимущество в трассировке лучей, а разница в цене не позволяет говорить о выгодности решения AMD.

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А вот в противостоянии Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 Ti с большим перевесом побеждает красная команда. На стороне AMD двойное преимущество по количеству видеопамяти и более внушительных скоростных показателях в играх. Фанаты NVIDIA расскажут вам о трассировке лучей. Согласимся, что здесь GeForce RTX 3070 Ti быстрее, вот только 8 Гб видеопамяти тянут эту видеокарту вниз. Довольно глупо покупать заведомо проигрышное решение, если рядом на полке есть аналог, которые может и не пользуется бешеным спросом, но превосходит сомнительную GeForce RTX 3070 Ti почти по всем характеристикам. Radeon RX 6800 можно смело назвать оптимальным решением для тех, кто хочет купить мощную видеокарту для разрешения 2К и готов потратить не больше 60 тысяч рублей.